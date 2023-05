Commento Teologico alla Saga di Harry Potter. Riccardo Maria Formicola.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione la presentazione di un libro certamente singolare e particolare, “L’Ultimo nemico sarà la morte. Commento teologico alla saga di Harry Potter”, scritto da don Riccardo Maria Formicola. Così la breve scheda di presentazione: “L’evangelizzazione, la fraternità, la comunità, finanche la gerarchia ecclesiale sono tutti mezzi attraverso cui sperimentare la sovrabbondanza dell’amore di Dio che non può essere rinchiuso in un club esclusivo oppure in comunità per pochi eletti, ma che, per sua natura, necessita di essere annunciato a tutti.

Perché tutti siano salvi.

Don Riccardo Maria Formicola, nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1994. Ordinato sacerdote l’11 settembre 2022 per l’Arcidiocesi di Napoli, ha conseguito il Baccellierato e la Licenza in Teologia dogmatica presso la Pontificia Facoltá dell’Italia Meridionale e attualmente dottorando presso la stessa facoltà. Vive il suo ministero sacerdotale presso la parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore al vomero in qualità di vicario parrocchiale”.

E qui sotto trovate qualche brano dell’introduzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il mio primo incontro con la saga di Harry Pot- ter risale ormai a 20 anni fa. È stato un incontro molto casuale e per niente programmato. Harry Potter e la pietra filosofale fu, infatti, re- galato da mio padre a mio fratello (più grande di me di qualche anno) con tanto di dedica affinché si potesse appassionare alla lettura. Ricordo molto bene che iniziai a sperare che lo leggesse in fretta oppure lo mettesse rapidamen- te da parte: quel libro mi attirava in una maniera inspiegabile. Visto che mio fratello la tirava per le lunghe, gli chiesi se la sera e senza togliere il segno, avessi potuto iniziare anche io a leggerlo. E così in quelle calde seri d'estate ho conosciuto Harry Potter. Mi sono ritrovato a rileggere tante volte i libri e mi sono accorto di aver corso troppo, ho scoperto che sotto il velo della trama così vivace, dietro quel- la semplicità elegante della narrazione, vi era un mondo di significati, un universo di insegnamenti e di approfondimenti che la mia sete di sapere come andasse a finire aveva bypassato. Nonostante il mio ritornare ciclico sul testo, però, continuavo ad avere la sensazione che qualco- sa mi stesse sfuggendo, che non avevo capito tutto. Il motivo era semplice: ero praticamente ateo. La fede a cui i miei genitori mi avevano educato era ancora un vestito che faticavo ad indossare. Quando però ho incontrato il Dio di Gesù Cri- sto, tutto mi è stato più chiaro. I primi anni della mia conversione sono stati segnati proprio da questo movimento interiore: ri- capitolare ogni cosa in Lui, rimettere ordine, dare senso. Questo mi ha dato modo di capire che l'incom- prensibilità della realtà e di ciò che ci accade sta tutta nella presunzione di volerla interpretare da soli, senza le categorie del Vangelo. Gesù Cristo non mi ha portato via niente, anzi ha portato luce dove prima non c'era, ha illuminato 6 L'ultimo nemico sarà la morte con forza e potenza ogni aspetto della mia vita, an- che la mia passione per Harry Potter. Ho capito che nulla avviene per caso e che nulla deve essere buttato. Non si tratta di fare teologia con Harry Potter, non si tratta di canonizzare un testo che chiara- mente non è stato scritto per evangelizzare e non è nemmeno la vanità di battere strade nuove per il gusto di una novità fine a se stessa. È una strada già percorsa, probabilmente meglio di come sia stato fatto in queste pagine. Solo che qui la motivazione è differente, si trat-ta di un'anima che racconta ciò che ha compreso – alla luce della fede – della realtà e di come si intersechi con questa saga così famosa.

