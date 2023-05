Mondialismo, NOM, Apostasia: Come Salvarci? Reggio Emilia, 3 Giugno 2023.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico del nostro sito offre alla vostra attenzione l’annuncio di un evento che avrà luogo fra un paio di settimane. Buona lettura.

§§§

Il Gruppo Azione in Tradizione, in collaborazione con Inter Multiplices Una Vox e Chiesa e post-Concilio presenta a Reggio Emilia una conferenza di S.E.R. Mons. Richard Williamson, intervistato dallo scritto Domenico Savino

“Mondialiamo, Nuovo Ordine Mondiale, Apostasia: come Salvarci?”

Sabato 3 giugno

presso Agriturismo “Il Bove”

Via Salimbene da Parma, 115

Reggio Emilia

Ore 10:00 recita del Santo Rosario

Ore 10:30 Santa Messa celebrata dal Vescovo Williamson

Ore 11:15 conferenza

Segue pranzo con Sua Eccellenza presso l’agriturismo: antipasto emiliano, primo con rosette emiliane prosciutto e formaggio, vino Lambrusco biologico, acqua, dolce e caffè, 25€ gli adulti, 15€ i bambini dai 4 ai 10 anni; bambini fino ai 3 anni non pagano.

Il tutto in una splendida cornice di campagna.

Prenotazione per pranzo obbligatoria al 393 4825963

Un’occasione imperdibile per incontrare una figura così importante come Mons. Williamson, approfondendo tematiche tanto attuali quanto urgenti per conservare e salvare la Fede Cattolica e per militare sotto l’unico e solo stendardo di vittoria: quello di Gesù Cristo e della Sua Santa Chiesa.

L’appuntamento è dunque per sabato 3 giugno a Reggio Emilia. Previsto servizio baby-sitting gratuito e spazio gioco bambini.

Ulteriori info al 393 4825963

§§§

