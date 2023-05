Ley 194. Modificación propuesta: Hacer que la madre sienta el corazón del feto. Y que después decida…

Generazione Voglio Vivere, representada por Federico Catani, presente frente a la Corte de Casación después de la presentación de la propuesta de ley La idea nació por iniciativa del infatigable activista provida Giorgio Celsi (de la organización Ora et Labora in difesa della Vita). La propuesta de ley por iniciativa popular prevé introducir un apartado 1-bisal artículo 14 de la Ley 194/1978. Este es el texto: “El médico que practique el examen previo a la interrupción voluntaria del embarazo conforme a esta ley, está obligado a hacer ver a la mujer que pretende abortar, mediante exámenes instrumentales, al niño por nacer que lleva en su vientre y a hacerle escuchar los latidos de su corazón”. No se trata de hacer terrorismo ni de violentar psicológicamente a la madre, como piensan los abortistas y las feministas. Al contrario, se trata de mostrar la realidad, es decir: ese feto a punto de ser eliminado es un niño, un ser humano, y no un bulto de células. Y que, en consecuencia, el aborto es un terrible asesinato perpetrado contra la criatura más inocente e indefensa que existe. Una legislación de este tipo, las llamadas “leyes sobre el latido del corazón del feto”, ha sido una característica de la legislación antiaborto en Estados Unidos. Y desde hace algunos meses Hungría también cuenta con una legislación similar. Sin duda que esto puede ser una pequeña señal para reabrir un debatesobre la ley 194. Porque -a pesar del silencio ensordecedor de todos nuestros políticos, ninguno excluido- la ley del aborto sigue siendo injusta e inhumana. El objetivo último, por tanto, sigue y seguirá siendo su completa derogación. Pero por el momento no están dadas las condiciones para hacerlo. Hay que actuar, pues, gradualmente, según la llamada estrategia de la alcachofa, que ha tenido gran éxito en Estados Unidos, donde la Corte Suprema ha llegado a establecer que el aborto no es un derecho constitucional. Para quien no lo sepa, la estrategia de la alcachofa consiste en no limitar el campo de acción a la batalla cultural entendida únicamente como escritos, conferencias, etcétera. A ello hay que añadir la batalla también a nivel jurídico, administrativo y médico. Las ventajas esenciales de este método son principalmente dos: por un lado, permite salvar a algunas decenas de miles de niños cada año; por otro lado, permite mantener vivo el debate. En Estados Unidos, del que de vez en cuando debemos aprender, al menos en los aspectos positivos, ha sucedido y sucede exactamente esto. Allí, los provida exigen a nivel nacional la abolición del aborto legal y el respeto total e incondicional de la vida humana. Pero en cada uno de los Estados obligan al frente abortista a retroceder gradualmente, por ejemplo mediante demandas contra las clínicas que no respetan la ley, revisiones de los límites dentro de los cuales se permite el aborto, medidas administrativas de diversa índole. Es una guerra de desgaste, para ganar terreno palmo a palmo. Así es como han actuado siempre los radicales en Italia… ¡obteniendo por desgracia grandes resultados! Lo importante, sin embargo, es no desanimarse y seguir luchando tenazmente para garantizar el derecho a la vida y construir una sociedad en la que nadie pueda pensar que eliminar a su hijo es la solución a los problemas, ni siquiera los más graves. Pero para hacer esto y mucho más necesito tu apoyo, ya que no tengo potentados detrás que me financien. Por eso tu generosidad es más necesaria y vital que nunca. Dame la fuerza para planificar acciones, organizar peticiones y movilizaciones que puedan sacudir a la opinión pública y hacer que el frente por la vida gane terreno. Gracias, como siempre. Un querido saludo, Samuele Maniscalco Publicado originalmente en italiano el 17 de mayo de 2023, en https://www.marcotosatti.com/2023/05/17/194-proposta-modifica-far-sentire-alla-madre-il-cuore-del-feto-poi-decide/ Traducción al español por: José Arturo Quarracino §§§ Ayuda a Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§