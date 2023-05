Il Giorno della Resurrezione di Gesù Cristo, Cosa Accadde, Ora per Ora.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, portiamo alla vostra attenzione questo messaggio di B.Z. un amico fedele del nostro sito, che ci sembra molto interessante. Buona lettura e condivisione.

Sono un fedele frequentatore del suo blog “Stilum Curiae” e leggo con piacere gli articoli di diversa provenienza dalla galassia cristiana che lei pubblica.

Mi sono recentemente imbattuto nei libri di Pierre Perrier, uno specialista in ricerche e studi avanzati in settori di alta tecnologia, che ha dedicato quarant’anni allo studio della formazione e trasmissione orale dei vangeli a partire dalla tradizione aramaica.

Libri che ho trovato affascinanti sotto molti aspetti.

In particolare voglio segnalarle che attraverso lo studio comparato dei racconti evangelici e degli scritti paolini l’autore arriva non solo a fornire una risposta alle apparenti contraddizioni dei racconti dei diversi evangelisti ma anche a ricostituire la cronologia – ora per ora – del giorno della Resurrezione . (pag 72 Les colliers Evangeliques). Cosa che mi pare di grande interesse e che valga la pena divulgare

Ve la riporto in una mia traduzione dal Francese

Fonte, Ora

Mt 28,1 4 Prima del levar del sole le due Marie, Giovanna e altre donne si recano alla tomba

Mt 28,2-4 5.30 Terremoto (angelo/folgore) aprono la tomba

Le guardie svengono e poi scappano

Le donne esitano

Maria-Maddalena alla toma, la prima a vederla vuota

Gv 20,1 5.45 Maria Maddalena corre ad avvertire gli Apostoli

Mc 16,2-7 Mt 28,5-8 6.00 Giovanna e Maria Salome arrivano alla tomba dopo avere atteso anche le altre donne

Salome e Maria di Alfeo vedono un angelo e ripartano con un messaggio

Lc 24,1-4, 1-8 6.30 Altre donne vedendo la tomba aperta , si decidono a entrare.

Vedono due angeli e ripartono con un messaggio

Gv 20,2 7.00 Maria Maddalena parla ai discepoli

Mt 29,9-10 7.00 Sulla via del ritorno Giovanna e un’altra vedono Gesù resuscitato

Mc 16,8 7.00 Maria Salome et Maria di Giacomo (arrivate alla tomba) sono spaventate e arrivate al Cenacolo non dicono nulla

Gv 20,3-10 , Lc 24,12 8.00 Giovanni e Pietro arrivando alla tomba la trovano vuota

1 Cor 15,5 9.00 Sulla strada di ritorno Pietro “vede/percepisce” Gesù

Mt 28,11-15 10.00 Dopo una deliberazione i sommi sacerdoti comprano il silenzio delle guardie

Mc 16,9 11.30 Maria Maddalena ritorna alla tomba , vede Gesù

Gv 20,11-17 12.00 I discepoli di Emmaus partono

Gv 20.11.18 , Lc 24,3.11 12.30 Maria Maddalena annuncia agli Apostoli nel Cenacolo che Gesù è vivo

Gli Apostoli non le credono

Lc 24,13-14, Lc 24, 15-32 15.00 I discepoli di Emmaus incontrano Gesù a 60 stadi da Gerusalemme

Mc 16.13 , Lc 24,32-35 20.00 Questi discepoli ritornano al Cenacolo e testimoniano ma gli Apostoli dubitano della Resurrezione del corpo di Gesù

Mc 16,14 , Gv 20,19-22 , Lc 24,36-43 , 1 Cor 15,5 22.00 Gesù appare agli Undici ( e a molti altri quel giorno)

