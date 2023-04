Disforia di Genere e Illusioni Politicamente Indotte.

di David Sims

La disforia di genere è un disturbo mentale che colpisce una persona su 10.000, a partire dall’infanzia. È raro. Tra i bambini (per lo più maschi) che soffrono di disforia di genere, la maggior parte (circa il 70%) la supera senza ricorrere a farmaci o terapie.

La maggior parte del problema dei cosiddetti bambini “transgender” oggi è il risultato del fatto che il transgenderismo è stato reso di moda dai media e da azioni culturali perverse.

I ragazzi e le ragazze vengono lusingati da adulti predatori, di solito nelle scuole pubbliche, che dicono loro che hanno la maturità e la sagacia per prendere decisioni che cambieranno il corso della loro vita. Poi questi predatori introducono l’idea di “cambiare sesso” come un’avventura meravigliosa che ha solo esiti positivi.

La maggior parte dei bambini che vengono così convinti a sottoporsi a terapie ormonali, bloccanti della pubertà e interventi chirurgici transessuali in realtà non hanno nemmeno la disforia di genere. Stanno semplicemente cercando di compiacere gli adulti che sono stati presentati loro come figure di autorità e come persone davvero intelligenti che possono aiutarli.

Penso che gli adulti predatori che fanno questo ai bambini dovrebbero essere giustiziati dallo Stato (dopo un processo, ovviamente) o condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.

Prima del 2007 non si conoscevano casi di disforia di genere tra le ragazze adolescenti. Oggi, ci sono molte ragazze che affermano di avere questo disturbo e che sostengono, inoltre, di aver bisogno di farsi tagliare i seni e di farsi iniettare testosterone – invece di essere aiutate a superare il disturbo.

L’affermazione che i “bambini transgender” (bambini che sono stati convinti a sottoporsi alla “terapia transgender”) si suicideranno se non otterranno “cure per l’affermazione del genere” è una pura menzogna di sinistra.

Gli esseri umani esistono da centinaia di migliaia di anni. La storia registrata risale a circa seimila anni fa. Se il rischio di suicidio dei transgender (in assenza di “cure per l’affermazione del genere”) fosse una cosa reale, allora ci sarebbero prove storiche. Ma non è così.

Invece, questo presunto rischio di suicidio non è mai stato menzionato prima del 2020. È un’idea del tutto nuova. Ed è una bugia.

È lo stesso tipo di menzogna che ha venduto il vaccino contro l’mRNA di Covid-19 a milioni di creduloni in tutto il mondo: una menzogna autosuggestionante raccontata da terapeuti predatori e professionisti medici senza scrupoli attraverso le istituzioni per cui lavorano.

