Zuppi, el aborto y la ley 194. Si el sentido político prevalece sobre la verdad

Marco Tosatti

Estimados StilumCuriales, ofrecemos a vuestra atención esta intervención de Antonio Brandi, presidente de Pro Vita & Famiglia Onlus, sobre las desconcertantes declaraciones del cardenal Zuppi sobre la ley 194. Que, por otra parte, recuerdan las aún más desconcertantes de otro prelado vinculado a San Egidio, monseñor Paglia, quien afirmó que la ley 194 representa un “pilar de nuestra vida social”, añadiendo que no está “en absoluto” en discusión. Que lamentablemente esa ley que ha llevado al asesinato de seis millones de seres humanos en el vientre de sus madres sea defendida tanto a derecha e izquierda por políticos temerosos de hacerse impopulares es un hecho; pero que los exponentes de la Iglesia sean tan ajenos a la realidad homicida de la medida en cuestión, incluso cuando es definida como tal por su pontífice de referencia, no sorprende, sino que duele. Feliz lectura y difusión.

§§§

«Una ley dolorosa», pero que «garantiza una traducción (? ndr) laica importante» y que «nadie piensa que se vaya a debatir». Estas son las palabras –tomadas con perplejidad y asombro– que el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pronunció el 2 de abril en una entrevista con el director de Il Domani, Stefano Feltri, respecto a la Ley 194 sobre el aborto.

Se habló de derechos, y Su Eminencia dijo -con razón- que “la Iglesia está a favor de los derechos”. Pero sería necesario aclarar qué derechos, o más bien qué se entiende por tales.

Estamos seguros de que el cardenal Zuppi no considera el aborto un derecho. Pero si “nadie” cuestiona el 194, entonces los no nacidos no tendrían derecho a la vida, en flagrante violación de la ley moral natural. Y es imposible proteger los diversos “derechos humanos” si no se garantiza el derecho a la vida, que es condición previa necesaria de todos los demás. Por eso esperamos que Su Eminencia aclare pronto que non existe un derecho de las madres de suprimir a sus hijos en el seno materno.

La Iglesia ha afirmado siempre, a través de las palabras de los Papas, la iniquidad del aborto. En más de una ocasión, el papa Francisco ha definido el aborto como un auténtico homicidio, llegando a comparar esta práctica con la de la contratación de un sicario.

Y también los discursos y documentos de Benedicto XVI y San Juan Pablo II han sido siempre inequívocos.

En particular, el Papa polaco -que fue elegido pocos meses después de la aprobación de la Ley 194- se mostró siempre muy claro y firme no sólo contra la práctica del aborto, sino también contra las peticiones legislativas y de referéndum a su favor. En marzo de 1981, de hecho, mencionó la declaración de los obispos que entonces se habían pronunciado en contra de la ley. “Hago mía”, dijo, “su preocupación pastoral por cada hombre y por toda la sociedad”. Pocos días después aclaró que el aborto no es un asunto privado, sino que concierne a toda la sociedad. Pero el 10 de mayo del mismo año afirmó frente a más de 70.000 personas, durante el rezo del Regina Coeli, que “la Iglesia considera cualquier legislación a favor del aborto provocado como una gravísima ofensa a los derechos primarios del hombre y al mandamiento de ‘no matarás’” e incluso definió como “causa santa” lo que la misma Iglesia hacía para defender la “santa inviolabilidad de la vida concebida”. También en sus encíclicas, y especialmente en Evangelium Vitae -de 1995-, Juan Pablo II deploró el aborto, enumerándolo entre las “estructuras de pecado”, los pecados “sociales” de los que todos somos responsables si los aceptamos pasivamente.

Benedicto XVI, con ocasión de la XVII Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, reiteró que “el aborto no es nunca la solución”, y advirtió a la sociedad del peligro que corre la madre, “a menudo convencida -a veces lo hacen los propios médicos- de que el aborto no sólo representa una opción moralmente lícita, sino que incluso es un acto ‘terapéutico’ debido para evitar sufrimientos al niño y a su familia, y un peso ‘injusto’ para la sociedad”.

Es cierto, como dice Su Eminencia el cardenal Zuppi, que las cosas casi nunca son blancas o negras, y que existe una amplia zona gris en la que hay que discernir.

Pero si una ley permite matar voluntariamente al más indefenso y débil de los seres humanos, el bebé en el vientre de su madre, no lograremos ver dónde estaría esa zona gris. Por eso deseamos que Su Eminencia ayude pronto a los fieles en su discernimiento, aclarando que la ley 194 es objetivamente inicua y contraria a la ley natural y, por tanto, al Magisterio de la Iglesia.

Toni Brandi

Presidente dePro Vita & Famiglia Onlus

Publicado originalmente en italiano el 14 de abril de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/04/14/zuppi-laborto-e-la- 194-se-il-senso-politico- prevale-sulla-verita/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

