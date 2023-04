Siamo Sicuri di non Meritare l’Estinzione? Mica Tanto…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un sacerdote amico, che si occupa in maniera professionale di rapporti fra Stati e Nazioni e Civiltà, mi ha inviato queste brevi riflessioni. Un messaggio privato, che mi sembra però degno di essere portato alla vostra attenzione, salvando naturalmente il desiderio di privacy dell’autore. Buona lettura e diffusione.

§§§

Se il cosiddetto Occidente negli ultimi 10 anni non avesse “rotto le palle” alla Russia ma anzi avesse fatto alleanza con la Russia, ora la Russia starebbe con noi e non con la Cina, noi avremmo energia e materie prime a basso costo e in quantità illimitata … invece ora è la Cina a beneficiarne.

Inoltre in una alleanza strategica stabile con la Russia l’Occidente avrebbe virato verso una linea di buon senso e di identità euro-cristiana, la vecchia idea di san Giovanni Paolo II di una Cristianità dall’Atlantico agli Urali (anzi sino a Vladivostok). E invece la follia dell’Occidente ci ha portato a:

– fare la guerra alla Russia;

– spingere la Russia nelle braccia della Cina;

– sottrarre all’Europa le materie prime e le fonti energetiche a buon mercato della Russia;

– “regalare” alla Cina le materie prime e le fonti energetiche a buon mercato della Russia;

– fare dell’Occidente un sistema anticristico liberal-radicale;

– etc.

Grazie ai dementi che ci governano siamo riusciti a porre le premesse perché la Cina si compri una Europa indebolita e marginalizzata. Avremmo potuto essere nuovamente il centro del mondo (si pensi ad una Europa che comprenda anche la Russia, questo ipotetico blocco euro-russo sarebbe il centro del mondo, sarebbe superpotenza militare, economica, energetica, tecnologica, alimentare, culturale, etc. e sarebbe un super-continente euro-cristiano) e invece ci faremo comprare dai cinesi dopo esserci fatti invadere da immigrati mussulmani e africani … mentre noi ci preoccupiamo di far sposare i sodomiti.

Siamo proprio sicuri di meritarci un destino diverso dall’estinzione? In questo sono un po’ darwiniano: se siamo così dementi da suicidarci meritiamo di scomparire!

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: estinzione, russia ucraina



Categoria: Generale