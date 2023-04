Comunità Shalom. Lettera Aperta a Urbano Cairo e Corrado Formigli.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera appassionata di suor Rosalina Ravasio a Urbano Cairo, proprietario de La 7 e al conduttore di Piazza Pulita Corrado Formigli.

“LETTERA APERTA (anzi apertissima) AI SIGNORI: CAIRO Urbano (Padrone di LA 7)

e FORMIGLI Corrado (conduttore di PIAZZA PULITA)” PIAZZA “PULITA”???!

In questi giorni, abbiamo avuto fuori dal cancello della nostra Comunità due giornalisti, un uomo e una donna, che effettuavano riprese fuori dal cancello, per quanto possibile, su tutto l’interno visibile a occhio di telecamera, tentando di realizzare un contatto e possibilmente delle interviste coi ragazzi e le ragazze ospiti della nostra struttura!

Non che la cosa potesse crearci chissà quale problema, poiché la nostra Comunità è sempre aperta a tutti coloro che, onestamente, si qualificano ed esplicitano l’intento delle loro richieste!

Vi descrivo, invece, l’approccio avuto da parte di queste due persone, un approccio veramente surreale: ieri mattina sono stati trovati con la macchina – per quasi tutta la mattinata – fermi in un campo adiacente alla Comunità e, quando un operatore si è avvicinato per chiedere loro chi fossero e se avessero avuto bisogno di aiuto, la risposta data dai due, è stata che la macchina aveva un problema ed erano in attesa del soccorso stradale (il che, naturalmente, non era, assolutamente, vero)!!!

Poi, successivamente, hanno riferito, sempre senza identificarsi realmente, che erano due giornalisti e che stavano girando nelle Comunità della zona per raccogliere varie informazioni non meglio precisate (???). Infine, ad un altro operatore, hanno detto di essere interessati alla recente visita del CT Mancini presso la Comunità, etc. e, nel frattempo, pur restando all’esterno del cancello, continuavano a filmare con le telecamere tutto ciò che accadeva, riprendendo l’interno della Comunità, compresi ragazzi e ragazze ospiti!

Incredibile! Solo dopo alcune ricerche sull’identità della giornalista, abbiamo saputo che apparteneva al team di “Piazza Pulita” (trasmissione in onda sul canale La7), giornalisti dunque a caccia di “articoli interessanti”, ma non necessariamente informativi.

Ma, mi chiedo: “Come può un giornalista pretendere di informare correttamente il pubblico se, a sua volta, volutamente e intenzionalmente mente sulla sua identità e sulle sue intenzioni?!!!”

Infatti, dopo due giorni di appostamenti con registrazioni e riprese furtive fuori dal cancello, hanno dichiarato di essere giornalisti, giunti sul posto poiché avevano avuto non meglio precisate notizie negative sulla Comunità!

Visto! Facile argomento per far presa e intrattenere lettori e telespettatori, andando alla ricerca di notizie rumorose, tendenziose e mistificanti! …sembra che, ciò che conti realmente a questo tipo di giornalismo rumoroso, non sia il percorso dei ragazzi e la loro salute, ma il creare uno scoop volante del momento!!!

Naturalmente, non possono sapere che la Comunità Shalom è stata girata e rigirata in questi anni, come si dice in gergo popolare, “come un calzino”, sia dai Tribunali, sia dalla Guardia di Finanza, sia dalla Polizia, etc.! …e che sono state messe telecamere, a nostra insaputa, che hanno registrato in modo ampio le aree della Comunità dove si svolgono le attività dei ragazzi e delle ragazze ospiti!

Di questo ringrazio il Signore, perché non tutto il male vien per nuocere! E per noi, quanto accaduto, è diventato un modo per mostrare apertamente a tutti, non solo la falsità delle accuse, ma la serietà e la correttezza a garanzia dell’operato proprio della nostra Comunità. Questo fatto, l’essere finiti sotto accusa e sotto stretto monitoraggio, paradossalmente ci ha procurato un mondo di bene.

La nostra realtà, totalmente gratuita, sia per i familiari degli ospiti che per lo Stato, e con oltre duemila volontari, suscita molte invidie e gelosie. Talora, infatti, siamo oggetto di cattiverie, soprattutto da parte coloro che vengono messi alla porta per la loro ambiguità personale ed etica e per l’utilizzo volutamente strumentale della Comunità, al fine dell’ottenimento di vantaggi secondari e di immagine sociale.

Tranquilli, signori Cairo e Formigli, so che “Voi siete Voi”, e “noi… siamo nulla”!

Tuttavia, non mi rivolgo a voi con atteggiamento reverenziale, semplicemente perché, per noi, non esiste nessuna ragione per nascondere alcunché́!!! Il male, e soprattutto la menzogna, per loro natura, si nascondono sempre dietro l’anonimato. Si mascherano sempre…

Questa mistificazione, per voi, è forse informazione?!!!

Ricordo quando, anni fa, partecipando ad un convegno a Roma sui problemi che le comunità̀ terapeutiche potevano incontrare nel territorio, rimasi impressionata da ciò̀ che disse un giornalista (Burkard K. Muller), segnandolo sui miei appunti:

“Voi, delle comunità̀ terapeutiche, raccontate a noi giornalisti le vostre esperienze… ma, non crediate che ciò possa cambiare il metodo di lavoro del giornalista, cioè̀ di scrivere solo quello che pensa”.

E J. Moltman sosteneva: “Soltanto chi è in grado di trattenersi, fa esperienza di qualcosa… soltanto chi mangia e beve lentamente, sa gustare ciò̀ che mangia e beve!”

Con questa metodologia d’“indagine giornalistica”, il cui scopo principale non pare quello di dare informazioni corrette ma di fornire notizie volutamente “spettacolari”, è facile mettere alla gogna o in ridicolo le regole di una qualsiasi comunità̀.

Questo, secondo il mio modesto parere, carissimi dott. Cairo e dott. Formigli, la ritengo una violenza ed un sistematico abuso, non tanto nei confronti della Comunità̀ stessa, ma delle singole persone presenti: ospiti, operatori e volontari!

Mai, la Comunità̀ Shalom, e ripeto mai, ha alzato barriere verso l’esterno, anzi, nella nostra Comunità̀, ogni anno, vengono accolte migliaia di persone e, proprio in questi mesi, siamo frequentati da numerose scolaresche che, peraltro, alcune soggiornano e pernottano da noi anche più̀ per giorni!!!

Mi chiedo:

– “fino a che punto si può̀ spingere il Vostro diritto di giornalisti? Potete davvero filmare tutto e tutti …compresi ragazzi e ragazze affetti da disturbi psicopatologici, minori, soggetti sotto

protezione da parte dei Tribunali, etc.”?

– “Voi giornalisti, potete superare e violare le categorie del permesso / non permesso?”

– “La vostra modalità̀ d’azione, è o non è, una compressione e una violenta azione a danno

della libertà e della sicurezza altrui?”

– Signor Cairo, se lei avesse un figlio/a in comunità̀, manderebbe una troupe televisiva a

riprenderlo/a dal cancello, per poi sbatterlo in pasto ai Media?!!!

– Signor Cairo, dato che sembra essere il proprietario di questo canale televisivo così

invasivo… abbiamo si o no, come Comunità, il diritto-dovere di proteggere tutti i nostri ospiti?

Non è un affare politico… l’obiettivo principale di tale vostra modalità̀ non mostra alcun rispetto della dignità̀ dei nostri giovani, affetti da gravi problematiche psicopatologiche e di dipendenza… e, neanche, sembra comprendere i gravi motivi per cui queste persone sono state accolte e inserite in Comunità̀.

Sembra che il vostro obiettivo dominante sia semplicemente fare i “sabotatori scandalistici” (tanto per essere educata), usando la fragilità̀ dei ragazzi, per dar vita ad uno spettacolo da dare in pasto ai Media, a prescindere, naturalmente, dalla realtà̀ dei fatti!

Ah… è proprio vero il famoso detto: “Ad astra per aspera”, si raggiungono le stelle attraverso le asperità̀.

Cari signori Cairo e Formigli, per noi Comunità̀ Shalom l’obiettivo dominante, al contrario di Voi, rimane la riabilitazione dei nostri giovani nel pieno rispetto della loro dignità … Pur attraverso regole e modalità̀ relazionali non sempre facili e indolori, in quanto, quando ogni limite – nella vita antecedente al percorso comunitario – era stato ampiamente superato e rifiutato… e tutto era permesso, la Comunità si trova spesso a fronteggiare condizioni e situazioni altamente critiche e dolorose, e, pertanto, non può̀ presentarsi come un villaggio vacanze, ma come un luogo dove il progetto, l’impegno e la fatica, seria e continuativa, sono gli ingredienti essenziali!!!

Nonostante i vostri metodi arroganti e prevaricatori, con atteggiamenti da inquisizione mass mediatica, noi continueremo, finché Provvidenza vorrà, ad operare con fermezza, in gratuità e amore!!!

Suor Rosalina Ravasio

