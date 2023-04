La Famiglia Biden Riceveva Finanziamenti da una Società Cinese.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di ovesight, che rivela il’entità dei finanziamenti ricevuti dalla famiglia Biden da un’azienda cinese negli anni prima che Joe Biden corresse per la presidenza. Buona lettura e diffusione.

Comer rivela che i membri della famiglia Biden ricevevano pagamenti da una società energetica cinese

WASHINGTON – Oggi la Commissione per la supervisione e la responsabilità della Camera ha pubblicato un memorandum che rivela nuove prove emerse dall’indagine sul traffico di influenze e sugli schemi commerciali della famiglia Biden. I registri finanziari richiesti mostrano che dal 2015 al 2017, i membri della famiglia Biden – Hunter Biden, James Biden, Hallie Biden e un “Biden” sconosciuto – e le loro società hanno ricevuto collettivamente 1,3 milioni di dollari in pagamenti da conti collegati a Rob Walker, un socio della famiglia Biden.

In particolare, il 1° marzo 2017, meno di due mesi dopo che il vicepresidente Joe Biden aveva lasciato la carica pubblica, la State Energy HK Limited, una società cinese, ha versato 3 milioni di dollari alla società di Rob Walker. Il giorno successivo, la società ha versato 1.065.000 dollari a una società associata a James Gilliar, un altro socio della famiglia Biden. In seguito, la famiglia Biden ha ricevuto circa 1.065.000 dollari in pagamenti per un periodo di tre mesi su diversi conti bancari. Dai registri bancari, sembra che la famiglia Biden abbia ricevuto circa un terzo del denaro ottenuto dal filo diretto con la Cina.

Il presidente James Comer (R-Ky.) ha rilasciato la seguente dichiarazione su queste nuove prove di transazioni commerciali sospette della famiglia Biden:

“I democratici hanno descritto il nostro mandato di comparizione come un semplice documento di Papa John’s e Starbucks, ma non hanno menzionato i documenti che abbiamo ricevuto e che documentano gli schemi commerciali della famiglia Biden. Nel corso di diversi anni, i membri della famiglia Biden e le loro società hanno ricevuto oltre 1,3 milioni di dollari in pagamenti da conti collegati al loro socio, Rob Walker. La maggior parte di questo denaro proveniva da un bonifico di una società energetica cinese ed era destinato non solo a Hunter e James Biden, ma anche a Hallie Biden e a uno sconosciuto “Biden”. Non è chiaro quali servizi siano stati forniti per ottenere questa esorbitante somma di denaro.

“Il Comitato di supervisione è preoccupato per le implicazioni sulla sicurezza nazionale derivanti dal fatto che la famiglia del Presidente Biden abbia ricevuto milioni di dollari da cittadini stranieri. Continueremo a seguire la pista del denaro e i fatti per determinare se il presidente Biden è compromesso dagli schemi commerciali della sua famiglia e se esiste una minaccia per la sicurezza nazionale”.

