Alleati dell’Eucarestia, Proposta per la Settimana Santa.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questa proposta degli Alleati dell’Eucarestia. Buona lettura e diffusione.

Laudetur Jesus Christus.

Tra le numerose attività degli “Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo” la principale è la preghiera.

Per la Settimana Santa propongono agli uomini e alle donne di buona volontà di affrontare la meditazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo dal libro: “Le 24 Ore della Passione” dettato da Gesù alla Serva di Dio Luisa Piccarreta.

Si tratta di un impegno di circa 15 minuti quotidiani.

Gli Alleati appartengono all’ Orologio Vivente:”Corpo Mistico” dove si incontrano idealmente e spiritualmente per tenere compagnia a Gesù nelle Sue ultime amare 24 di vita. “Sono per Lui un grande sollievo” , riferisce Luisa in una lettera inviata al suo padre spirituale Sant’Annibale Maria di Francia in occasione dell’invio del manoscritto:

“E’ tanto il compiacimento che ne prova Gesù benedetto dalla meditazione di queste Ore, che vorrebbe che di queste meditazioni vi fosse almeno una copia per ogni città o paese, e si praticassero; allora avverrebbe che in quelle riparazioni Gesù sentirebbe riprodursi la sua stessa voce e le sue preghiere, quali le levava al Padre suo nelle 24 ore della sua dolorosa Passione; e se ciò si facesse almeno in ogni paese o città da alquante anime, Gesù pare che mi faccia intendere che la divina Giustizia rimarrebbe in parte placata, e verrebbero in parte arrestati e come smorzati i suoi flagelli in questi tristi tempi di strazi e di spargimento di sangue.

Gli Alleati utilizzano un audio libro da ascoltare,

http://www.fiatvolunt.it/2020/ 07/23/le-24-ore-della- passione-di-n-s-g-c

o lo stesso libro in pdf per chi ha il tempo di fermarsi a leggere

https://www.ladivinavolonta. it/pregare-nella-d-v/l- orologio-della-passione-di- nostro-signore-ges%C3%B9- cristo

Per comprendere i tratti essenziali di questa sacrosanta pia pratica riproponiamo un articolo già pubblicato nel febbraio del 2021

https://www.marcotosatti.com/ 2021/02/09/veronica-cireneo- propone-lorologio-vivente- perpetuo-le-ore-della-passione che ne spiega il senso e le modalità.

Chi vuole unirsi e meditare le Sante Ore nell’ Orologio Vivente degli Alleati dell’Eucarestia t.me/alleanza3 invii mail ad elenatem@yahoo.com per ricevere istruzioni d’ingresso.

In saecula saeculorum. Fiat

Veronica Cireneo (co-fondatore amministratori nazionali)

htpps://t.me/veronicacireneo

htpps://t.me/alleanza3

Martedì Santo 4 aprile 2023

