Pit Pat e Grazie. Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, due giorni fa la nostra Benedetta De Vito aveva mandato questo breve post, ch avrei dovuto pubblicare subito (ma non ce l’ho fatta….). Esce adesso, con un grazie a BDV per fiorirci qualche sprazzo di serenità in tempi oscuri.. Buona lettura.

§§§

Pit pat, pit pat, questa mattina, al risveglio, per correre alla Santa Messa mia mattutina, eccomi sotto il manto grigio del firmamento e gocciole di pioggia sul naso e tra i capelli. Nell’aria, l’umidore della pioggia che rinfresca e sana. Sono in chiesa, tra le tante sorelline col velo, che sono la compagnia bella della mia anima mattiniera. Leggo la lettura di Susanna ed è così lunga (tre pagine) che mi pare non finisca mai, invece in un momento sono già al mio posto.

Poi, all’andate in pace, tutte fuori, con la gioia nel cuore, e ogni suora, graziosa nel tubino suo – nero, bianco, azzurro – in ordine celeste, apre il suo ombrellino, in una festa di chiacchiere di pioggia. Senza saluti, ognuna per la sua strada, che è unica, però, per ognuna di noi e quindi per tutte.

Questo è il mio pensiero, di ringraziamento, nel giorno in cui l’amico Marco Tosatti mi scrive queste semplici righe: Carissima Benni, giusto per dirti che Stilum ha ripreso a navigare…un abbraccio in Xto. Marco. Oh che gioia, mi sono detta, vedendo come in un cartone animato Stilum Curiae, in forma di goletta, tra le onde agitate di questi nostri tempi bui, a testa in giù, perduti sotto l’orrido arcobaleno di Satana che ipnotizza e trasforma tutti in maiali e pecoroni.

Benissimo, mi sono detta, e ora che cosa scrivo per brindare al nuovo varo? E pensa che ti ripensa, mi è venuto da dire soltanto grazie. Grazie a Marco risanato che si è rimesso al timone della goletta, grazie a quanti scriveranno per regalare a chi ci legge un cuore saldo, e grazie alle suorine che, al mattino presto, con me sono tutte stirate in cielo, e grazie, in capo a tutto quanto, al Signore che, nella valle oscura, accende le lucine che ci accompagnano nella traversata…

§§§

§§§

