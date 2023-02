Il Covid Uccide nelle Nazioni più Ricche e più Inoculate. The Exposé.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su The Exposé, che ringraziamo per la cortesia, e che riporta le conclusioni di uno studio pre-print condotto su 108 Paesi. Più vaccini, più morti, più restrizioni, più morti. Più ivermectina e idrossiclorochina, meno morti…Buona lettura e condivisione.

Il Covid è una pandemia delle nazioni più ricche e altamente vaccinate

RHODA WILSON IL 19 FEBBRAIO 2023

Uno studio preprint pubblicato nel novembre 2022 ha rivelato che più alto è il tasso di vaccinazione contro il covid a livello nazionale, più alti sono i decessi per covid. Lo studio ha analizzato i partecipanti di 108 Paesi utilizzando i dati di 9 siti web mondiali con l’obiettivo di determinare se vi fossero correlazioni tra la percentuale di decessi da covidio in tutto il Paese per popolazione e la percentuale di vaccinati nei Paesi.

Lo studio ha anche rilevato che quanto più elevati sono i test per il covid e più severe sono le misure per il covide, tanto più elevati sono i decessi per il covid. Al contrario, maggiore è l’uso di idrossiclorochina e ivermectina, minore è il numero di decessi per covid. La covida è una pandemia dei Paesi più ricchi e con più vaccinazioni.

Esiti della pandemia globale di Covid-19: Analisi di una strategia fallita

Di Joel Smalley

Questa analisi preprint di 108 Paesi è apparentemente prossima alla revisione paritaria. I suoi risultati sintetici sono importanti e potrebbero sorprendere coloro che non hanno monitorato attentamente i dati man mano che emergevano e letto le ricerche, molte delle quali sono apparse solo su Substack.

Risultati chiave

Tassi di vaccinazione contro il covid-19 più alti in tutto il Paese “” più morti per covid-19 per popolazione del Paese. [statisticamente significativo al livello di confidenza dell’1%].

Costi sanitari pro capite più elevati nel Paese “” decessi più elevati per covid-19 nella popolazione del Paese. [statisticamente significativo al livello di confidenza dell’1%].

Reddito annuo pro capite più elevato “” decessi più elevati per covid-19 per popolazione del Paese. [statisticamente significativo al livello di confidenza dell’1%].

Test covid-19 più elevati a livello nazionale “” decessi covid-19 più elevati per popolazione del Paese. [statisticamente significativo al livello di confidenza dell’1%].

Maggiore severità nella risposta a covid-19 nel Paese (mandati, mascheramento, allontanamento sociale, coprifuoco, quarantena, chiusura di aziende e scuole, divieto o limitazione di raduni pubblici, serrate, divieto di viaggio, tracciamento dei contatti e test PCR) “” maggiori decessi da covid-19 per popolazione del Paese. [statisticamente significativo al livello di confidenza del 5%].

Maggiore uso di idrossiclorochina nel Paese “” minori decessi da covid-19 per popolazione del Paese. [statisticamente significativo al livello di confidenza del 10%].

Maggiore uso di ivermectina in tutto il Paese “” minori decessi per covid-19 nella popolazione del Paese. [non statisticamente significativo].

Poiché questi documenti hanno l’abitudine di scomparire dai server pubblici, ecco una copia da scaricare:

Global-Covid-19-Pandemic-Outcomes-A-failed-Strategy

