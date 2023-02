Castellammare, Proteste dei Fedeli: un Caprone davanti al Tabernacolo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questo messaggio con foto da Veronica Cireneo, e doverosamente ve lo giriamo. Ma dite: a che cosa assomiglia il ricamo sulla tovaglia d’altare? Non c’è da stupirsi che i fedeli si siano posti in agitazione, no? Chissà che ne avrebbero detto don Camillo e Padre Pio…Buona lettura e condivisione…

Caro Marco,

questa foto è stata inviata da un Alleato dell’Eucarestia, parrocchiani della Chiesa di Madonna del Carmine a Castellammare di Stabia. Napoli.

La tovaglia posta sotto Gesù Sacramentato ha suscitato la rivolta dei fedeli che intravedendo nel ricamo la testa di un caprone, pretendono dal parroco, che si rifiuta, la rimozione della tovaglia, e minacciando di chiamare i carabinieri.

Gli Alleati dell’Eucarestia

