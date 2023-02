Custodire l’Ambiente, Custodendo l’Uomo. Pro Vita, Live, Oggi alle 21.00

Chi difende il diritto alla vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, non può non preoccuparsi anche dell’ambiente dove la vita si svolge: la cura dell’ambiente è però altra cosa rispetto all’ideologia dell’ambientalismo radicale… Insieme a Ettore Gotti Tedeschi, Nicola Scafetta, Uberto Crescenti, Mario Giaccio, Francesco Giubilei e Francesca Romana Poleggi, affronterò le questioni del riscaldamento globale, del malthusianesimo, del ruolo delle multinazionali e degli organismi internazionali, del totalitarismo ambientalista e abortista, e tanto altro. Non perderti la diretta del Webinar. Il tema è di estrema attualità e la propaganda a riguardo è incessante: bisogna avere gli strumenti culturali per controbattere! Segui la diretta del Webinar: Custodire l’Ambiente custodendo l’uomo Questo confronto si inserisce all’interno della rubrica Restiamo Liberiche conduco in diretta solitamente tutti i lunedì alle ore 13:00 sul profilo Facebook e sul canale YouTube di Pro Vita & Famiglia. Domani 23 febbraio però, l’appuntamento online è alle ore 21. Spero che potrai accompagnare me e gli ospiti che interverranno per affrontare di petto uno degli argomenti più caldi del momento. In alto i cuori,