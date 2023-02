Sulla (In)Validità del Motu Proprio “Traditionis Custodes”.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo dal Portogallo, da un amico canonista del nostro sito, queste considerazioni che sono state espresse nel corso di un evento che potete ascoltare in questo collegamento. Ringraziamo l’amico canonista – che non è l’autore del testo che state per leggere, ma che trova abbia interesse e solidità. Buona lettura e condivisione.

§§§

SULLA (IN)VALIDITÀ

DEL MOTU PROPRIO DI FRANCESCO

“TRADITIONIS CUSTODES” DEL 16 LUGLIO 2021

INTRODUZIONE

La presente riflessione ha lo scopo di verificare se il Motu Proprio di Francesco, Traditionis custodes,del 16.07.2021 (1), sull’uso della cosiddetta “liturgia romana”, sia valido o meno alla luce del Diritto Canonico.

Nella lettera di presentazione di questo Motu Proprio ai Vescovi di tutto il mondo (2), Francesco si paragona a San Pio V, il Papa che unificò il rito della celebrazione della Messa nella Chiesa Latina con la Bolla ‘Quo primum’, del 14.07.1570 (3).

Più che confrontare Papi, l’importante è confrontare le loro decisioni. Da questo confronto sarà possibile determinare se il Motu Proprio di Francesco è valido o meno alla luce del Diritto Canonico.

(I)

PARTE STORICA

(A)

LA BOLLA DI SAN PIO V,

QUO PRIMUM, DEL 14 LUGLIO 1570

“Tra gli altri decreti del Concilio di Trento, spettava […] stabilire l’edizione e la correzione dei libri sacri: […] [P]ubblicato il Catechismo […] e corretto il Breviario […], in modo che al Breviario corrispondesse il Messale, come è giusto e opportuno (essendo sommamente opportuno che, nella Chiesa di Dio, vi sia un solo modo di salmodiare e un solo rito per celebrare la Messa), sembrava […] necessario provvedere, al più presto, al resto di questo compito, cioè alla redazione del Messale”. (4)

Il lavoro di redazione del Messale tridentino fu affidato da San Pio V “ad una commissione di uomini dotti. Questi cominciarono a collazionare accuratamente tutti i testi con quelli antichi della […] Biblioteca Vaticana e con altri, corretti o invariati, che venivano richiesti da ogni parte. Poi, dopo aver consultato gli scritti degli antichi e degli autori approvati, che ci hanno lasciato documenti riguardanti l’organizzazione di questi stessi riti, hanno riportato il Messale vero e proprio alla norma e al rito dei Santi Padri”. (5)

Affinché “tutti e in tutti i luoghi” adottassero e osservassero “le tradizioni della Santa Chiesa Romana, Madre e Maestra di tutte le Chiese”, San Pio V decretò e ordinò, nella Bolla Quo primum, del 14.07.1570, che “la Messa, in futuro e per tutti i tempi, non sarà cantata o recitata in altro modo che questo, secondo il Messale”, da Lui pubblicato, “in tutte le Chiese” (6).

Inoltre, San Pio V concesse il seguente indulto: che d’ora in poi, “per cantare o pregare la Messa in qualsiasi Chiesa, si possa seguire senza restrizioni questo Messale con il permesso e la facoltà di usarlo liberamente e lecitamente, senza alcuno scrupolo di coscienza, e senza incorrere in alcuna pena, sentenza e censura, e questo per sempre”. (7)

(B)

LA COSTITUZIONE APOSTOLICA DI PAOLO VI,

MISSALE ROMANUM, DEL 3 APRILE 1969

Quattro secoli dopo, “il Concilio Ecumenico Vaticano II, promulgando la Costituzione […] ‘Sacrosanctum Concilium’, ha posto le basi per la riforma generale del Messale Romano” (8). Tuttavia, nella Costituzione Apostolica ‘Missale romanum’, del 03.04.1969, ciò che Paolo VI approvò non fu una “riforma generale del Messale Romano”: fu il “nuovo Messale Romano” (9), che non c’è nessuno che non ammetta che si allontanò “in modo impressionante, sia nel suo insieme che nei dettagli, dalla teologia cattolica della Santa Messa, come formulata nella sessione XXII del Concilio di Trento, che, fissando definitivamente i ‘canoni’ del rito, innalzava una barriera insormontabile contro ogni eresia che potesse colpire l’integrità del Mistero”. (10)

(C)

IL MOTU PROPRIO DI BENEDETTO XIV,

‘SUMMORUM PONTIFICUM’, DEL 7 LUGLIO 2007

Dopo altri quattro decenni, Benedetto XVI riconobbe che “in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano imbevuto così profondamente la loro cultura e il loro spirito” (11).

“A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate già dal […] Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato […] i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di Dio” (12), lo stesso Benedetto XVI stabili nel Motu Proprio ‘Summorum Pontificum’ del 7/7/2007: a) Che “[i]l Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria (cioè, corrente) della ‘lex orandi’ (‘legge della preghiera’) della Chiesa Cattolica di rito latino.” (13) b) Che “il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria [cioè, tradizionale] della stessa ‘lex orandi’ e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico.” (14)

Benedetto XVI chiari ulteriormente nel sopra citato Motu Proprio: a) Che “[q]ueste due espressioni della ‘lex orandi’ della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella lex credendi (‘legge della fede’) della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico rito romano.” (15) b) Che, “[p]erciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria [cioè, tradizionale] della Liturgia della Chiesa”. (16)

(D)

IL MOTU PROPRIO DI FRANCESCO,

TRADITIONIS CUSTODES, DEL 16 LUGLIO 2021

Meno di un decennio e mezzo più tardi, dopo aver tenuto conto di alcuni (presunti) “auspici formulati dall’episcopato” (quale?…) e aver “ascoltato” (?…) un (presunto) “parere della Congregazione per la Dottrina della Fede” (quale?…) — ma senza aver invocato lo Spirito Santo (!…) né aver confidato nell’aiuto di Dio (!…) —, Francesco ritenè “opportuno” rivedere questa “situazione” (17).

Poi, stabili nel Motu proprio ‘Traditionis custodes’, del 16/7/2021: a) Che “[i] I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano.” (18) b) Che “l’uso del Missale Romanum del 1962’ (sic) deve essere fatto (soltanto) in certe e determinate condizioni, peraltro (molto) ristrette.” (19) c) Che “[l]e norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risultino non conformi con quanto disposto dal […] Motu Proprio, sono abrogate.” (20)

(II)

PARTE CRITICA

(A)

CRITICA INTERNA

DEL MOTU PROPRIO DI FRANCESCO,

TRADITIONIS CUSTODES, DEL 16 LUGLIO 2021

Il Motu Proprio di Francesco, Traditionis custodes, del 16.07.2021, è in se stesso insanabilmente contraddittorio: a) Se i libri liturgici promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della lex orandi del Rito romano, allora non si può fare uso “del Missale Romanum del 1962” (sic). b) Se si può fare uso “del Missale Romanum del 1962” (sic), anche se a condizioni limitate, allora i libri liturgici promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità con i decreti del Concilio Vaticano II, non sono l’unica espressione della lex orandi del Rito romano.

È impossibile obbedire a precetti inconciliabili: uno di essi deve essere considerato inesistente, mediante un’interpretazione abrogante. L’interpretazione abrogante è un tipo di interpretazione restrittiva di un precetto portato alle sue ultime conseguenze: la lettera del precetto è talmente ristretta da essere svuotata di ogni contenuto.

Nella lettera di presentazione del Motu Proprio ai Vescovi di tutto il mondo, dopo aver ricordato che “[…] Paolo VI […] dichiarò che la revisione del Messale Romano, condotta alla luce delle più antiche fonti liturgiche, aveva come scopo di permettere alla Chiesa di elevare, nella varietà delle lingue, ‘una sola e identica preghiera’ che esprimesse la sua unità […]” (21), Francesco afferma: “Questa unità intendo che sia ristabilita in tutta la Chiesa di Rito Romano.” (22)

Quindi, l’intenzione di Francesco, esposta nel Motu Proprio Traditionis custodes del 16.07.2021 e nella lettera di presentazione ai Vescovi di tutto il mondo, non lascia spazio a dubbi: a) I libri liturgici promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, diventano l’unica espressione della lex orandi del Rito Romano; — per cui: b) Non si può più fare uso “del Missale Romanum del 1962” (sic).

Tuttavia, vale la pena chiedersi se questa decisione di Francesco sia valida o meno alla luce del Diritto Canonico.

Per farlo, bisognerà confrontarla con le decisioni prese dai suoi predecessori su questa materia.

(B)

CRITICA ESTERNA (EQUIVOCATA)

DEL MOTU PROPRIO DI FRANCESCO,

TRADITIONIS CUSTODES, DEL 16 LUGLIO 2021

Contrariamente a quanto è stato affermato, il Motu Proprio di Francesco, Traditionis custodes, del 16.07.2021, non deve essere confrontato con il Motu Proprio di Benedetto XVI, Summorum pontificum, del 07.07.2007, ma con la Bolla di San Pio V, Quo primum, del 14.07.1570.

Il Motu Proprio Summorum Pontificum fu un provvedimento essenzialmente pragmatico di Benedetto XVI, dettato dalla necessità di salvaguardare il bene delle anime dei fedeli che, legittimamente, “aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano imbevuto così profondamente la loro cultura e il loro spirito”.

In sostanza, Benedetto XVI non ha fatto altro che ricordare: a) Che l’edizione tipica del Messale Romano, promulgata (da San Pio V e rivista) da Giovanni XXIII nel 1962, non è mai stata (e non può essere) abrogata; b) Che la celebrazione del Sacrificio della Messa nella forma tradizionale della liturgia della Chiesa, unificata con la Bolla Quo primum, è (e sarà sempre) lecita; — e c) Che la forma tradizionale della celebrazione del Sacrificio della Messa non porta (e non porterà) in alcun modo una divisione nella lex credendi della Chiesa, perché è uno degli usi dell’unico rito romano.

È, quindi, con la Bolla Quo primum che il Motu proprio Traditionis custodes deve essere confrontato.

(C)

CRITICA ESTERNA (CORRETTA)

DEL MOTU PROPRIO DI FRANCESCO,

TRADITIONIS CUSTODES, DEL 16 LUGLIO 2021

In che misura il Motu Proprio Traditiones custodes di Francesco è in conflito con la Bolla‘Quo primum di San Pio V? a) Cercare di abrogare qualsiasi norma, istruzione, concessione e consuetudine precedente che non sia conforme a quella del Motu proprio Traditiones custodes significa cercare di riformare la Bolla Quo primum. b) Affermare che l’unica espressione della lex orandi del Rito romano sono i libri liturgici promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II significa che l’unica espressione della lex credendi nella Chiesa latina sono i decreti del Concilio Vaticano II e che la Messa Tridentina non è più espressione della stessa lex, pur essendo saldamente stabilita nella tradizione apostolica.

Per risolvere questo conflitto, occorre tenere presente:

In primo luogo: — Che il Romano Pontefice è infallibile (anche) quando detta leggi che vincolano tutta la Chiesa. Una legge universale che Egli detta in quanto detentore della suprema potestà della Chiesa, anche se non è una definizione esplicita di una certa dottrina, sarà una statuizione definitiva equivalente a una definizione ex cathedra, purché sia propriamente una legge, perpetua, vincolante per tutta la Chiesa e che riguarda le consuetudini. Il Romano Pontefice, quindi, è infallibile sia quando parla ex cathedra sia quando detta una tale legge universale, perché, così come definisce i costumi buoni e i cattivi in una definizione propriamente ex cathedra, lo stesso fa in una legge universale che ne prescrive per sempre la loro osservanza come un bene e proibisce per sempre la loro non osservanza come un male. (24)

In secondo luogo: — Che “ogni appello esclusivista al Concilio Vaticano II, come se si trattasse di una nuova teologia e di un completo abbandono dei dogmi precedenti, con il pretesto che si vive in una Chiesa post-conciliare, significa [secondo Henri de Lubac, S.J.] un’apostasia dalla fede ed è in aperta opposizione alla dottrina della Chiesa” (25).

In terzo luogo: — Che un Papa che voglia porre fine ai riti ecclesiastici stabiliti nella tradizione apostolica è scismatico (26).

In quarto ed ultimo luogo: — Che le leggi umane positive si presumono giuste e, quindi, in caso di dubbio, è obbligatorio obbedirle; ma se è moralmente certo che sono ingiuste, se sono ingiuste soltanto formalmente, è lecito obbedirle; ma se sono materialmente ingiuste, non è mai lecito obbedirle, nemmeno per evitare scandali.

Da quanto sopra esposto, si possono trarre le seguenti conclusioni:

1ª conclusione. — Il Motu Proprio di Francesco, Traditionis custodes, del 16.07.2021, è del tutto invalido alla luce del Diritto Canonico, perché viola una legge che equivale a una definizione ex cathedra, come legge universale e perpetua sui costumi, e, quindi, infallibile e irreformabile di per sé: la Bolla di San Pio V, Quo primum, del 14.07.1570.

2ª conclusione. — Con il Motu Proprio Traditionis custodes, del 16.07.2021, Francesco ha commesso eresia, apostasia e scisma, perché contraddice il dogma dell’infallibilità del Romano Pontefice, fa un appello esclusivista al Concilio Vaticano II, e vuole eliminare la Messa tridentina, nonostante sia saldamente stabilita nella tradizione apostolica.

3ª conclusione. — Non è lecito per nessun cattolico obbedire al Motu proprio di Francesco, Traditionis custodes, del 16.07.2021; piuttosto, è dovere di ogni cattolico disobbedire ad esso, anche se dia luogo a scandalo/i com questo.

4ª ed ultima conclusione. — La celebrazione della Messa secondo il Messale Tridentino è sempre lecita ovunque, e non può mai essere limitata o punita, in virtù dell’indulto concesso per sempre da San Pio V nella Bolla Quo primum, del 14.07.1570.

(Firmato: — Servo inutile.)

_________________________________________________________________

(NOTE)

(1) Consultabile sul sito ufficiale della Santa Sede: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/07/16/0469/01014.html

(2) Consultabile sul sito ufficiale della Santa Sede:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/07/16/0469/01015.html

(3) Consultabile, ad esempio, sul sito web ‘IntraText’: http://www.intratext.com/IXT/LAT0816/_P1.HTM

(4) S, PIO V, Bolla Quo primum, del 14.07.1570, § Cumque.

(5) Ibid., § Quare eruditis.

(6) Cfr. ibid., § Ut autem.

(7) Ibid., § Atque ut.

(8) PAOLO VI, Constituzione apostolica Missale romanum, de 03.04.1969 — consultabile sul sito ufficiale della Santa Sede: https://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19690403_missale-romanum.html —, § Recens.

(9) Cfr. ibid., § Ad extremum.

(10) CARDINALI OTTAVIANI E BACCI, Bref examen critique du Nouvel Ordo Missae. Pour célébrer l’année de l’Eucharistie, Issy-les-Moulineaux 2004, p. 65.

(11) BENEDETTO XVI, Motu proprio Summorum pontificum, de 07.07.2007 — consultabile sul sito ufficiale della Santa Sede: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.htm l

—, § Aliquibus.

(12) Ibid., § Instantibus.

(13) Ibid., art. 1, 1º paragrafo, 1ª frase (aggiunta della nostra responsabilità).

(14) Ibid., art. 1, 1º paragrafo, 2ª frase (aggiunta della nostra responsabilità).

(15) Ibid., art. 1, 1º paragrafo, 3ª frase.

(16) Ibid., art. 1, 2º paragrafo, 1ª frase (aggiunta della nostra responsabilità).

(17) Cfr. FRANCESCO, Motu proprio Traditionis custodes, del 16.07.2021, prefazione, 4º paragrafo.

(18) Ibid., art. 1.

(19) Ibid., arts. 2 ad 7.

(20) Ibid., art. 8.

(21) FRANCESCO, Lettera ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il Motu proprio Traditiones custodessull’uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, del 16 luglio 2021, 10° paragrafo, penultima frase.

(22) Ibid., 10º paragrafo, ultima frase: cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Risposte del 18/12/2021, ai Dubia su alcune disposizioni della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Traditiones Custodes del Sommo Pontefice Francesco ai Presidenti delle Conferenze Episcopali — consultabile sul sito ufficiale della Santa Sede: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/18/0860/01814.html — introduzione, secondo paragrafo.

(23) In definitiva, il Motu Proprio Summorum Pontificum fu promulgato da Benedetto XVI in continuità e in consonanza con la Bolla di Gregorio XVI, Cum Sanctissimum, del 07.07.1604, e la Bolla di Urbano VIII, Si quid est, del 02.09.1634, che si limiteranno a confermare e ribadire, a loro modo, il contenuto della Bolla Quo primum di San Pio V.

(24) V. J. MUNCUNILL, S.J., Tractatus de Christi Ecclesia, Barcelona 1914, nº 508: cfr. PROFESSORI GESUITI DELLE FACOLTÀ TEOLOGICHE DELLA SPAGNA, Sacrae Theologiae Summa, vol. 1, 3ª ed., Madrid 1955, trat. 3, nº 704.

(25) Estratto dalla conferenza tenuta nell’agosto 1967 dal (futuro) Cardinale presso l’Istituto del Rinnovamento della Chiesa dell’Università di Toronto, in Canada, pubblicata nei Cahiers du Témoignage Chrétien del 01.09.1967.

(26) V. SUÁREZ, De charitate, disp. 12, sec. 1, nº 2.

(27) V. SUÁREZ, De legibus, liv. 1, cap. 9, nn. 11 e 20.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: invalidità, messa, traditionis custodes



Categoria: Generale