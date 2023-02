Putin, Trump: il Deep State USA e i Fabbricanti d’Armi Vogliono la Guerra.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione un brano del discorso che Vladimir Putin ha pronunciato nei giorni scorsi, e un messaggio registrato da Donald Trump, entrambi sulla guerra in Ucraina, chi l’ha voluta, l’ha provocata e vuole che continui. Purtroppo oltre ad alcuni maggiordomi dei grossi gruppi editoriali italiani, che mostrano anche in questo caso, come in quello della psico-pandemia la loro libido serviendi, manifestata a lingua tesa, anche una parte del nostro governo sembra ancora convinta di essere ai tempi dell’URSS. Qualcuno li avverta che la situazione, dall’ultima volta che hanno guardato a Est, prima dell’89, è lievemente cambiata. ma forse fanno solo finta di ignorarlo. Buona lettura e diffusione.

§§§

Un anno fa, per proteggere le persone nelle nostre terre storiche, per garantire la sicurezza, per combattere il regime neonazista in Ucraina, abbiamo lanciato un’operazione militare speciale.

Gli Stati Uniti hanno schierato basi e laboratori biologici vicino ai nostri confini, hanno dominato il teatro delle operazioni militari, preparato l’Ucraina per una grande guerra.

Siamo stati aperti e pronti al dialogo, per molti anni abbiamo offerto ai partner di discutere, ma in risposta abbiamo ricevuto solo ipocrisia.

Mentre il Donbass era in fiamme e il sangue veniva versato, e la Russia si impegnava sinceramente per una soluzione pacifica, l’Occidente giocava sulla vita delle persone, giocando con le carte truccate.

Si sono comportati allo stesso modo, distruggendo Jugoslavia, Iraq, Libia, Siria.

È stato l’Occidente a dare inizio alla guerra in Ucraina e, sì, stiamo usando la forza per fermarla.

Non badano a spese per incoraggiare disordini e colpi di Stato in tutto il mondo.

In una conferenza a Monaco, la Russia è stata incolpata in modo che tutti dimenticassero ciò che l’Occidente ha fatto negli ultimi decenni.

Intere regioni sono nel caos. Esperti americani affermano che a seguito delle guerre scatenate dagli Stati Uniti dal 2001, più di 900mila persone sono morte, più di 38 milioni sono diventate profughi.

I galloni delle SS sono molto popolari in Ucraina.

I marchi della Wehrmacht sono applicati all’equipaggiamento militare.

Tuttavia, l’Occidente finge di non accorgersene.

Non siamo in guerra con il popolo ucraino, sono diventati ostaggi del regime di Kiev e dei suoi padroni occidentali che hanno occupato questo paese

Inoltre l’Occidente sta conducendo attacchi informativi, distorcendo la storia, contro la cultura russa e la Chiesa ortodossa russa

L’Occidente sta usando l’Ucraina sia come ariete contro la Russia che come campo di addestramento.

Quanto più i sistemi a lungo raggio arriveranno in Ucraina dall’Occidente, tanto più allontaneremo la minaccia dai nostri confini.

– Vladimir Putin

Per quanto mi sforzi non riesco a trovare la bugia, ha commentato un lettore sui social. E non ha torto…

***

L‘ex presidente Trump illustra parte del suo programma di politica estera “Agenda 47” per il 2024, per “sbarazzarsi dell’establishment globalista corrotto che ha sbagliato ogni decisione importante di politica estera per decenni”.

“Potremmo porre fine al conflitto in Ucraina in 24 ore con la giusta leadership”, ha detto Trump. “Alla fine dei miei prossimi quattro anni, i guerrafondai, le frodi e i fallimenti ai vertici del nostro governo se ne andranno tutti. Avremo un nuovo gruppo di funzionari competenti in materia di sicurezza nazionale che credono nella difesa degli interessi vitali dell’America sopra ogni altra cosa”.

“Guardate i donatori guerrafondai globalisti che sostengono i nostri avversari, perché sono candidati alla guerra. Io sono il presidente che porta la pace, ed è la pace attraverso la forza”, ha detto Trump.

DONALD TRUMP: La Terza Guerra Mondiale non è mai stata così vicina come in questo momento. Dobbiamo fare piazza pulita di tutti i guerrafondai e dei globalisti “America Last” e dello Stato profondo, del Pentagono, del Dipartimento di Stato e del complesso industriale della sicurezza nazionale.

Uno dei motivi per cui sono stato l’unico presidente in generazioni a non iniziare una guerra è che sono stato l’unico presidente a rifiutare i consigli catastrofici di molti generali, burocrati e cosiddetti diplomatici di Washington, che sanno solo come farci entrare in conflitto, ma non sanno come tirarci fuori.

Per decenni, abbiamo avuto le stesse persone, come [l’Assistente Segretario di Stato] Victoria Nuland e moltI altrI come lei, ossessionate dall’idea di spingere l’Ucraina verso la NATO. Per non parlare del sostegno del Dipartimento di Stato alle rivolte in Ucraina. Queste persone hanno cercato lo scontro per molto tempo, come nel caso dell’Iraq e di altre parti del mondo, e ora stiamo barcollando sull’orlo della Terza Guerra Mondiale, e molte persone non lo vedono, ma io lo vedo, e ho avuto ragione su molte cose. Tutti dicono che Trump ha avuto ragione su tutto.

Niente di tutto questo giustifica in alcun modo l’oltraggiosa e orribile invasione dell’Ucraina, un anno fa, che non sarebbe mai avvenuta se io fossi stato il vostro presidente. Neanche per sogno.

Ma significa che qui in America dobbiamo sbarazzarci dell’establishment globalista corrotto che ha sbagliato ogni decisione importante di politica estera per decenni. E questo include il Presidente Biden, il cui stesso staff ha detto che non ha mai preso una buona decisione quando si tratta di guardare ad altri Paesi e di guardare alle guerre. Dobbiamo sostituirli con persone che sostengano gli interessi americani.

Nei nostri quattro anni alla Casa Bianca, abbiamo fatto incredibili progressi nel mettere da parte il contingente “America Last” e nel portare il mondo alla pace. E ora stiamo per completare la missione. Il Dipartimento di Stato, il Pentagono e l’establishment della sicurezza nazionale saranno molto diversi alla fine della mia amministrazione. Anzi, appena iniziata la mia amministrazione, sarà un posto molto diverso. E porterà a termine le cose, proprio come ho fatto io quattro anni fa. Non siamo mai stati così bene.

Impediremo anche ai lobbisti e ai grandi appaltatori della difesa di spingere i nostri alti funzionari dell’esercito e della sicurezza nazionale verso un conflitto, per poi ricompensarli quando vanno in pensione con lavori lucrosi, pagati milioni e milioni di dollari.

Guardate i donatori guerrafondai globalisti che sostengono i nostri avversari, perché sono candidati alla guerra. Io sono il Presidente che porta la pace, ed è la pace attraverso la forza. C’è un motivo per cui non abbiamo avuto conflitti, c’è un motivo per cui non siamo entrati in guerra, è perché gli altri Paesi ci rispettano. Ho costruito interamente, fin dall’inizio, il nostro esercito, è una grande ragione per questo. Non volevano scherzare con gli Stati Uniti e ora ridono di noi.

Con la giusta leadership potremmo porre fine al conflitto in Ucraina in 24 ore. Alla fine dei miei prossimi quattro anni, i guerrafondai, le frodi e i falliti ai vertici del nostro governo se ne andranno tutti. Avremo un nuovo gruppo di funzionari competenti in materia di sicurezza nazionale che credono nella difesa degli interessi vitali dell’America prima di ogni altra cosa.

§§§





