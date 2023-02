El New York Times demanda a la Unión Europea por los mensajes secretos de von der Leyen a Bourla y Pfizer

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, creo que es interesante llevar a vuestra atención este artículo publicado en Politico, que agradecemos por su gentileza. Recordamos también que el esposo de la señora von Der Leyen es una persona vinculada directamente por sus negocios con las más grandes empresas farmacéuticas. Feliz lectura y difusión.

§§§

The New York Times está llevando a los tribunales a la Comisión Europea por no haber hecho públicos los mensajes de texto entre su presidente, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. El diario se enfrentará a los abogados de la Unión Europea en el más alto tribunal del bloque, argumentando que la Comisión tiene la obligación legal de divulgar los mensajes, que podrían contener información sobre los acuerdos del bloque para comprar dosis de COVID-19 por valor de miles de millones de euros.

El caso ha sido presentado el 25 de enero y fue publicado el lunes en el registro público del Tribunal de Justicia Europeo, pero aún no hay información detallada en línea. Dos personas familiarizadas con el asunto confirmaron los detalles del caso a POLITICO.

The New York Times se negó a comentar el caso. Una declaración del diario afirma que: “The Times presenta muchas solicitudes de libertad de información y mantiene un archivo activo. No podemos comentar en este momento el contenido de esta demanda”.

La Comisión Europea no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios.

La acción legal sigue a una investigación realizada en enero de 2022 por la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, quien constató mala administración en los intentos de la Comisión de recuperar originalmente los mensajes de texto, a raíz de un pedido de acceso público presentado por Alexander Fanta, periodista del sitio web netzpolitik.org. La investigación del Defensor del Pueblo constató que la Comisión no pidió explícitamente a la oficina personal del Presidente que buscara los mensajes de texto.

En respuesta, Věra Jourová, la comisaria de la Unión Europea responsable de Valor y Transparencia, afirmó que los mensajes de texto podrían haber sido borrados, a causa de su “naturaleza efímera y de breve duración”.

Anteriormente, el diario alemán Bild había presentado una serie de demandas contra la Comisión para obtener la divulgación de documentos relativos a las negociaciones para la compra de las vacunas COVID-19 producidas por Pfizer/BioNTech y AstraZeneca.

Aunque muchas de sus peticiones fueron rechazadas por los tribunales, Bild -que al igual que POLITICO es propiedad del editor Axel Springer- obtuvo algunos documentos relacionados con las negociaciones, entre ellos la correspondencia electrónica a partir de junio de 2020. Sin embargo, no ha salido a la luz ninguna información sobre contactos previos de von der Leyen con Bourla, director ejecutivo de Pfizer, como resultado de la demanda presentada por Bild.

Publicado el 14 de febrero de 2023 en https://www.marcotosatti.com/ 2023/02/14/il-nyt-fa-causa- alla-ue-per-gli-sms-segreti- di-von-der-leyen-a-bourla- pfizer/

Traducción al español de la versión original en inglés: José Arturo Quarracino

§§§

§§§

