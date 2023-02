Supplizi e Pensieri dei Cardinali Elettori ed Elettricisti. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni su alcune esternazioni cardinalizie degli ultimi tempi. Buona lettura e meditazione.

§§§

Supplizi e pensieri dei cardinali elettori ed elettricisti

Aria di conclave, grande fermento porporino.

Krajewski, elemosiniere del papa, prova a farsi schiacciare da un pachiderma al circo Roller. Forse il cardinale vuole espiare il mancato pagamento della bolletta del palazzo cui tolse i sigilli – reato penale, by the way.

Una specie di ordalia, è andato tutto bene, e meno male perché lo spettacolo circense in favore di duemila senzatetto, rom e disagiati vari (fra i quali si nascondono, e lo fanno benissimo, giornalisti e fotografi) era offerto da lui, quindi dal papa. Siamo oltre Fellini, probabilmente anche oltre Buñuel e Vanzina.

L’inafferrabile Farrell dichiara: “Penso che ci siano tanti apostolati che i preti non sono capaci di svolgere e che sarebbe meglio affidare ai laici”. I preti non solo non distribuiscono più la comunione, predicano male e troppo a lungo, ma vanno dispensati dal diffondere dottrine religiose, per definizione rigide, farisaiche, prive di misericordia. Utili come efori a Sparta. L’autocatechismo è il nuovo orizzonte ma con parsimonia, altrimenti si diventa ciechi.

Il cardinal Czerny, prefetto alla Sviluppo Umano Integrale, si affligge per la Madre Terra: “Siamo in un momento storico critico in cui le azioni di oggi determineranno il destino delle generazioni a venire” (Jacques de La Palice è vivo e lotta insieme a noi), occorre una “coraggiosa rivoluzione culturale” (in Cina poteva andare meglio, da noi andrà tutto bene), “scienza e fede condividono valori e scopi [e vaccini luce di speranza, ndr] fondamentali in grado di guarire il mondo”. Abbiamo ben visto com’è guarita la gente quando scienza e fede si sono date la mano e poi il braccio, Eminenza. Perseverare catholicum?

E meno male che il Sinodo Digitale, nell’ambito del Decimus Annus papae Franciscii, lancia la lodevole inziativa di preghiera “Un’Ave Maria per il Papa”. Una. Miserabili tirchi. A piacere, sarà presto possibile sostituire l’Ave Maria con cinquanta “Buonasera sono Francesco” per la Madonna.

Ovviamente, si Deo placuit, non ci sarà nessun conclave. Prepariamoci ad una specie di Holy Horror Picture Show di trovate funamboliche.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cardinali, conclave, holy horror, titta



Categoria: Generale