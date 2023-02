Le Chiese del M.O.: Sanzioni contro la Siria, Crimine contro l’Umanità.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione nella nostra traduzione questo articolo apparso su Zenit.org, e a cui è collegata questa petizione di Citizen.go per la sospensione immediata delle sanzioni contro la Siria. Buona lettura e diffusione.

Siria: i leader della Chiesa chiedono la revoca delle sanzioni economichePer combattere le conseguenze del terremoto Dopo il sisma che ha colpito il nord della Siria causando la morte di migliaia di persone, i patriarchi e i capi delle Chiese presenti nel Paese chiedono alle Nazioni Unite, così come ai governi occidentali, di revocare immediatamente le sanzioni e gli embarghi economici imposti alla Siria dal 2011, riferisce l’agenzia vaticana Fides. In una dichiarazione firmata, tra gli altri, da Mar Ignatius Aphrem II, Patriarca di Antiochia dei siriaci ortodossi, Yohanna X, Patriarca di Antiochia dei greci ortodossi, e Youssef I Absi, Patriarca di Antiochia dei cattolici melchiti, i leader religiosi chiedono iniziative umanitarie eccezionali per aiutare la popolazione.

“Invitiamo inoltre le persone di coscienza in tutto il mondo ad alzare la voce per chiedere la fine delle sofferenze del popolo siriano e per permettere ai cittadini siriani di vivere in modo dignitoso, come stabilito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, si legge in una dichiarazione rilasciata il 7 febbraio. “I leader religiosi assicurano le loro preghiere alle vittime del terremoto e alle loro famiglie, pregano per la guarigione dei feriti e per tutti coloro che sono coinvolti nei soccorsi, chiedendo ai governi, alle istituzioni internazionali e alle organizzazioni umanitarie di intervenire per aiutare il popolo siriano”.

Il terremoto ha distrutto luoghi di culto, centri sanitari e centri di assistenza sociale, alimentando un ulteriore aumento del numero di senzatetto e sfollati all’interno del Paese nel pieno della stagione invernale. Dopo il terremoto, anche il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente (MECC), un organismo ecumenico di collegamento tra le chiese e le comunità ecclesiali del Medio Oriente e del Nord Africa, ha chiesto “l’immediata revoca delle sanzioni contro la Siria e l’accesso a tutte le risorse, affinché le sanzioni non diventino un crimine contro l’umanità”.

