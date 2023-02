La Cappa Romana e l’Ultimo Assalto contro la Tradizione Cattolica. Porfiri

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il maestro Aurelio Porfiri, impegnato a Parigi in un tour di ricerche di archivio, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su come il Pontefice regnante stia portando agli estremi premesse disastrose per chi nella Chiesa è legato a una tradizione antica e consolidata nei secoli. Buona lettura e condivisione.

§§§

La cappa romana

Nei miei giorni parigini, ho potuto verificare come gli stereotipi con cui spesso viene dipinta la Francia non sono veritieri. Ad esempio, dopo quasi due settimane ho sentito per la prima volta una fisarmonica che suonava La vie en Rose. Detto questo, un altro stereotipo si mostra però più fedele alla realtà, quello della Francia come terreno d’elezione del tradizionalismo. Vi sono certamente motivi storici, se pensiamo al tradizionalismo come reazione al Vaticano II. Tra i primi a suonare (con qualche confusione) l’allarme c’è stato l’abbé Georges de Nantes (1924-2010) ma è soprattutto con l’azione dell’arcivescovo Marcel Lefebvre (1905-1991) che una larga parte del mondo tradizionalista, con vari distinguo, si è identificata.

E in effetti ho potuto constatare come in librerie cattoliche mainstream libri giudicati come derivati dal mondo tradizionalista, sono accanto agli altri più o meno progressisti. Facendo una ricerca di libri di liturgia a La Procure, una catena di librerie molto ben fornita, ho potuto trovare un libro sulla Messa di mons. Lefebvre accanto agli altri. Da noi, se si va in una libreria cattolica mainstream (che mi sembra siano le uniche) e si chiede un libro di mons. Lefebvre si rischia di far venire un coccolone al commesso o alla commessa. Un sacerdote di certo non tradizionalista, mi diceva che era vero che a Roma c’è una specie di cappa, la presenza del Vaticano, specialmente negli ultimi decenni, è come un acceleratore di processi di disgregazione comunque attivi anche da altre parti. Mentre Roma era sempre stata fattore di unità, oggi, muovendosi inversamente accelera la disgregazione.

Se da un male vogliamo cogliere un bene, io direi che certamente in questo Pontificato si è fatto chiarezza sulle polarizzazioni all’interno del mondo cattolico, con la gerarchia prendendo chiaramente le parti di quella dominante contro quella minoritaria, tradizionalista.

In passato a volte ci si è contentati delle concessioni fatte con malcelata insofferenza verso coloro che manifestavano un attaccamento alle forme tradizionali. Oggi si mettono le carte in tavola: in questa Chiesa non c’è posto per coloro che manifestano una fede di questo tipo, l’interpretazione del Concilio è quella tranchant della scuola di Bologna che ha visto in Giuseppe Alberigo uno dei suoi rappresentanti più illustri. Malgrado le mediazioni di Benedetto XVI attraverso l’ermeneutica della continuità suffragata dagli studi dell’arcivescovo Agostino Marchetto, oggi si afferma apertamente quello che per decenni si è fatto ben intendere: il Concilio è l’evento sorgivo di una Chiesa che sembra essere rinata con il Concilio dopo secoli di barbarie.

Il medioevo cattolico, inteso nel senso spregiativo che gli è stato dato dagli umanisti rinascimentali e ancora ben vivo nella mentalità di alcuni, sarebbe da estendere almeno fino al 1962, dopo di che c’è stato il rinascimento. Purtroppo tutto questo a Roma viene ancora di più accellerato proprio perché esiste una delle razze più mortifere per la vita spirituale dei fedeli, quella dei “compiacioni”, la razza di quei chierici di vario ordine e grado che per accreditarsi verso i superiori fanno a gara ad essere più papisti del Papa. E si profondono nelle sperimentazioni più profananti della fede sperando che l’eco delle loro azioni giunga in altissimo loco spalancando loro quella carriera che certamente credono di meritare.

Il Papa dice sempre che la Chiesa deve essere un ospedale da campo; ecco, Roma è il reparto per malati gravi, che a volte non sono i pazienti, ma i medici.

§§§

§§§

