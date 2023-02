Terremoto, Aleppo. I Francescani Chiedono Aiuto. E Fine delle Sanzioni.

Aleppo parrocchia Latina San Francesco

Carissimi amici,

ci siamo messi in contatto con Padre Bahjat Karakach, l’attuale Parroco della Parrocchia di San Francesco ad Aleppo, che ci ha detto che , appena gli sarà possibile in questo momento di drammatica emergenza, ci scriverà per dare notizie precise della situazione e dei bisogni e di come la parrocchia e la comunità stanno vivendo.

Sin dal primo momento la Parrocchia si è subito adoperata per accogliere le tante famiglie rimaste senza una casa.

Nel seminterrato, dove solitamente si radunano i ragazzi per il doposcuola, ora hanno trovato riparo moltissimi nuclei familiari, cristiani e musulmani. Sono state immediatamente ospitate circa cinquecento persone.

Il primo aiuto è quello di offrire un pasto caldo, tramite la cucina della Parrocchia, a moltissime persone, ed un tetto ai tanti rimasti senza casa.

I morti, i feriti, i palazzi crollati e le case inagibili ad Aleppo sono moltissimi.

Ci sono danni in molte città, il terremoto ha colpito duramente un’area molto vasta, la cui popolazione era già duramente provata dagli stenti dovuti a guerra, inflazione, mancanza di lavoro, carenza di cure sanitarie e sanzioni economiche.

Padre Bahjat lancia inoltre un appello, così come tutta la Chiesa della Siria, perché vengano tolte le sanzioni, affinché in Siria si possa ricostruire e soccorrere chi è nel bisogno

Il conto corrente dedicato all’aiuto economico della Parrocchia di San Francesco è il seguente:

Nome del beneficiario: FOR THE POOR

IBAN: IT 39 U 05018016000 00014488449

BIC/SWIFT: ETICIT22XXX

BANCA POPOLARE ETICA SCPA – FILIALE DI MILANO

Indirizzo Banca: Via Scarlatti 31 – 20124, MILANO

Causale del versamento: FOR THE POOR

(N.B.con questo conto è possibile fare offerte solo in EURO)

