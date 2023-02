Il Talento di Bergoglio nell’Oscurare se Stesso. Mastro Titti.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste pensose e melanconiche riflessioni sul Pontefice regnante. Leggendo questo gustoso e molto centrato articolo, mi è venuto in mente Fortebraccio, il satirista – comunista e cattolico – dell’Unità di venerata memoria, quando parlando di un politico che si comportava esattamente come il Pontefice regnante diceva che si muoveva “a trutelín de can”…Buona lettura e condivisione…

§§§

Il talento di Bergoglio nell’oscurare se stesso

Dopo il monito stentoreo “giù le mani dall’Africa” pronunciato in Congo, durante il volo di ritorno papa Francesco, alias Giorgio Mario Bergoglio, è tornato all’usato sicuro: guerra mondiale a pezzi, vendita di armi, criminalizzazione dell’omosessualità (dove? Dove?).

Due sole new entry: la strumentalizzazione del compianto predecessore e la lotta al tribalismo – al riguardo sarebbe opportuno gettare uno sguardo in casa propria, vista la guerra etnica tra Roma, Berlino e Washington innescata dai vari sinodi sinodali sulla sinodalità che si ambisce a rendere permanenti (ho contezza di manager totalmente inconcludenti che per mascherare tale attitudine ossea convocavano una riunione dietro l’altra).

Del resto la quintessenza dell’eresia è il talmudico “discorso infinito”, secondo lo strepitoso studioso franco-ebreo George Steiner, il quale osserva come invece la filosofia cristiana antica, in particolare Sant’Agostino e San Tommaso, mirasse ad arrivare ad una conclusione unica e certa circa Dio, l’uomo e il mondo. Ma non siamo qui a ventilare che lo strologare del fu Vicario di Cristo sia intenzionalmente eretico: non ci compete.

Gli è che Bergoglio, alias papa Francesco, fa mostra di conoscere poco di tutto: non conosce i termini dell’accordo su sanità e istruzione fra Santa Sede e Congo, non sa se in Sud Sudan vi sia tribalismo, non è al corrente di questo, non è sicuro di quello.

Mesto come una pianta di basilico a novembre, ondeggia fra la prudenza dell’ignoranza e l’ignoranza della prudenza, quando si lancia in affermazioni pitagoree sulla vendita di armi e sugli omosessuali criminalizzati (dove? Dove?). Avesse avuto l’ardire di tuonare in proposito sulla piana di Ur o negli Emirati Arabi. Macchè.

Non una parola dal papa sul presidente ucraino che reclama armi, armi, armi in regalo – Zelensky, quando non scrive letterine ad Amadeus, di fatto baratta gli ucraini che sopravvivranno all’offensiva russa imminente, ucraini che non avranno più un lembo di terra propria, con qualche fucile e missile – in compenso un’ode sfrenata, fresca di ripetizione e approfondimento, sugli indigeni dai quali dobbiamo imparare un sacco di cose.

Il mito del buon selvaggio di Rousseau ricicciato in salsa ecologista: finché si riciclano le bottiglie nulla in contrario, ma quando si tratta di idee polverose allora tanto vale tornare davvero alla patristica. Polvere per polvere, è risaputo che le cose più sono antiche più valgono.

Il punto, marginale ma non troppo, è che Bergoglio oscura se stesso. Non termina, non approfondisce veramente nulla. Butta lì, poi passa ad altro, poi ritorna sull’argomento, poi corre a destra, poi esplora a sinistra. Va avanti, innesca processi, occupa tempi e abbandona spazi, poi ci ripensa, poi ripensa il ripensamento.

Il meccanismo profondo mi suona familiare, in tutti i sensi. Per un certo periodo durante gli ultimi anni di università ho sofferto di gastrite (troppi caffè, poco sonno, eccesso di sigarette, pizze surgelate a malapena riscaldate etc.).

Una zia avvocato mi maledisse sbraitando che avevo l’ulcera. Risposi chiedendole se fosse medico o avvocato. Geniale la replica: “Sono avvocato, ma avrei voluto fare Medicina”.

Abbiamo un papa che avrebbe voluto fare il Segretario dell’Onu, o essere il federatore si Greenpeace e WWF, o ancora essere a capo dell’OMS ma è suo malgrado costretto a fare il papa. La pena che scaturisce dall’essere ciò che si è e non ciò che si vorrebbe essere si annida, io credo, alla radice del divaricamento interiore che costringe a saltabeccare di qua e di là.

Un povero cattolico irrilevante si domanda: cosa resterà di questo magistero laico, impregnato di auspici, appelli col cuore in mano e la ragione in congedo? Facile: nulla. Assolutamente nulla.

Ma va tutto bene, perché la schiacciante maggioranza degli uomini – e dei papi – finisce nel pozzo artesiano della smemoratezza, proprio mentre passa la vita a oscurare se stessa nel tentativo di mettersi in luce. Dio è luce, Dio fa luce. Solo Dio si ricorda dell’uomo.

Mastro Titta

§§§

