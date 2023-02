Tom Jefferson: non ci Sono Prove dell’Efficacia delle Mascherine. Pro Memoria.

Carissimi StilumCuriali, qualche giorno fa abbiamo pubblicato questo studio della Cochrane Library sull’efficacia delle mascherine, di ogni tipo, nel limitare la diffusione dei virus respiratori. Facciamo seguito con questa intervista a uno degli autori del lavoro, il dott. Jefferson, di cui ringraziamo Pro-Memoria. Buona lettura e diffusione.

…è un aggiornamento della nostra recensione di novembre 2020 e le prove non sono davvero cambiate dal 2020 al 2023

… Non ci sono ancora prove che le mascherine siano efficaci durante una pandemia

… i governi non sono riusciti a fare la cosa giusta e a chiedere prove migliori.

… All’inizio della pandemia, c’erano alcune voci che dicevano che le maschere non funzionavano

… poi improvvisamente la narrazione cambiò

… Sono stati convinti da studi non randomizzati, studi osservazionali imperfetti

… All’inizio del 2020 … avevamo appena aggiornato la nostra revisione Cochrane pronta per essere pubblicata

… ma Cochrane l’ha trattenuta per 7 mesi

… Quei 7 mesi sono stati cruciali … fu quando si formava la politica sulle mascherine

… poi ci hanno costretto a inserire frasi di testo inutili

… come “questa recensione non contiene alcuna prova di covid-19”, quando era ovvio a chiunque leggesse lo studio che la data limite era gennaio 2020

… Durante quei 7 mesi, altri ricercatori di Cochrane hanno prodotto alcuni lavori inaccettabili, utilizzando studi inaccettabili, che hanno dato la “risposta giusta”

… Il messaggio principale … era che non puoi stare con le mani in mano, devi fare qualcosa, non puoi aspettare una buona prova

… è una completa sovversione del ‘principio di precauzione’ che afferma che “non dovresti fare nulla a meno che tu non abbia prove ragionevoli che i benefici superino i danni”

… 7 mesi che hanno coinciso con il momento in cui è iniziata tutta la follia

… Non lavoro con i modelli, non faccio previsioni

… Sono uno scienziato. Lavoro con i dati

… si doveva indossare una maschera per entrare in un ristorante, ma si poteva toglierla non appena ci si sedeva

… anche la regola dei 2 metri. In base a cosa? Niente

… Il problema è che, a meno che tu non renda la popolazione completamente psicotica, non si adegueranno

… Il mascheramento è diventato un gesto politico “visibile”

… Lavarsi le mani, … la vaccinazione non sono apertamente visibili, ma indossare una maschera lo è

… come si trasmettono questi virus respiratori e questo, posso dirti, non lo sappiamo

… L’idea che il virus covid si trasmetta tramite aerosol è stata ripetuta più e più volte come se fosse la “verità” ma l’evidenza è sottile come l’aria

… abbiamo esperti dall’oggi al domani che perpetuano una “paura-demia”

… non sarebbe etico fare uno studio e randomizzare metà di un gruppo con mascherine e l’altra metà senza mascherine… sei d’accordo?

… No, perché non sappiamo che effetto avranno le mascherine. Se non sappiamo quale impatto hanno, come può essere immorale?

