Cochrane Library. Mascherine: Poco o Nessun Impatto sui Contagi. Pro-Memoria.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, portiamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro-Memoria, che ringraziamo per la cortesia. È uno studio, aggiornato, della Cochrane Library sull’utilità o meno delle mascherine per ridurre il contagio. I risultati sono, nel migliore dei casi, estremamente dubbi. Mentre i danni eventuali non sono mai stati valutati in maniera efficace. E si incontrano ancora per strada persone che girano imbavagliate..buona lettura e diffusione.

Questo è il sommario di Pro-Memoria:

I farmaci antivirali e i vaccini possono essere insufficienti per prevenirne la diffusione

… Abbiamo incluso studi randomizzati controllati (RCT)

… Abbiamo incluso 11 nuovi RCT e cluster-RCT (610.872 partecipanti) in questo aggiornamento

… portando il numero totale di RCT a 78

… Sei dei nuovi studi sono state condotte durante la pandemia di COVID-19

… 12 studi (10 cluster-RCT) che confrontano mascherine medico/chirurgiche rispetto all’assenza di mascherine per prevenire la diffusione di malattie respiratorie virali

… Indossare maschere nella comunità probabilmente fa poca o nessuna differenza per l’esito della malattia simil-influenzale (ILI)/COVID-19 rispetto al non indossare mascherine

… poca o nessuna differenza per l’esito dell’influenza/SARS-CoV-2 confermata in laboratorio rispetto al non indossare maschere

… L’uso di un respiratore N95/P2 rispetto alle maschere medico/chirurgiche probabilmente fa poca o nessuna differenza per l’esito oggettivo e più preciso dell’infezione influenzale confermata in laboratorio

… Limitare il pooling agli operatori sanitari non ha fatto alcuna differenza per i risultati complessivi

… è stato pubblicato e ha osservato che le mascherine mediche/chirurgiche non erano inferiori ai respiratori N95 in un ampio studio su 1009 operatori sanitari in quattro paesi che forniscono assistenza diretta ai pazienti COVID-19

… I risultati aggregati degli RCT non hanno mostrato una chiara riduzione dell’infezione virale respiratoria con l’uso di mascherine mediche/chirurgiche

… Non ci sono state chiare differenze tra l’uso di mascherine mediche/chirurgiche rispetto ai respiratori N95/P2 negli operatori sanitari quando utilizzati nelle cure di routine per ridurre l’infezione virale respiratoria

Questa è la parte centrale del PDF, il cui collegamento trovate più sotto:

Tom Jefferson Liz, Dooley Eliana, Ferroni Lubna, A Al-AnsaryMieke, L van Driel Ghada, A Bawazeer Mark, A Jones Tammy, C Hoffmann Justin, Clark Elaine, M Beller Paul, P Glasziou John, M Conly

Abstract

Le epidemie virali o le pandemie di infezioni respiratorie acute (ARI) rappresentano una minaccia globale. Esempi sono l’influenza (H1N1) causata dal virus H1N1pdm09 nel 2009, la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel 2003 e la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) causata da SARS-CoV-2 nel 2019. I farmaci e i vaccini antivirali possono essere insufficienti per prevenirne la diffusione. Questo è un aggiornamento di una revisione Cochrane pubblicata l’ultima volta nel 2020. Includiamo i risultati degli studi dell’attuale pandemia di COVID-19.

Obiettivi

Valutare l’efficacia degli interventi fisici per interrompere o ridurre la diffusione dei virus respiratori acuti.

Metodi di ricerca

Abbiamo cercato CENTRAL, PubMed, Embase, CINAHL e due registri di prove nell’ottobre 2022, con analisi di citazioni avanti e indietro sui nuovi studi.

Criteri di selezione

Abbiamo incluso studi randomizzati controllati (RCT) e Cluster-RCT che studiano interventi fisici (screening nei porti di ingresso, isolamento, quarantena, distanziamento fisico, protezione personale, igiene delle mani, mascherine per il viso, occhiali e gargarismi) per prevenire la trasmissione del virus respiratorio.

Raccolta e analisi dei dati

Abbiamo usato procedure metodologiche Cochrane standard.

Risultati principali

Abbiamo incluso 11 nuovi RCT e cluster-RCT (610.872 partecipanti) in questo aggiornamento, portando il numero totale di RCT a 78. Sei delle nuove prove sono state condotte durante la pandemia di COVID-19, due dal Messico e una ciascuna da Danimarca, Bangladesh, Inghilterra e Norvegia. Abbiamo identificato quattro studi in corso, uno dei quali è completato, ma non riportato, valutando le mascherine in concomitanza con la pandemia di COVID-19. Molti studi sono stati condotti durante i periodi influenzali non epidemici. Diversi sono stati condotti durante la pandemia di influenza H1N1 del 2009 e altri nelle stagioni influenzali epidemiche fino al 2016. Pertanto, molti studi sono stati condotti nel contesto della circolazione e della trasmissione virale delle vie respiratorie più basse rispetto al COVID-19. Gli studi inclusi sono stati condotti in contesti eterogenei, che vanno dalle scuole suburbane ai reparti ospedalieri nei paesi ad alto reddito; ambienti urbani a!ollati nei paesi a basso reddito; e un quartiere di immigrati in un paese ad alto reddito. L’aderenza agli interventi è stata bassa in molti studi. Il rischio di bias per gli RCT e gli RCT cluster era per lo più alto o poco chiaro.

Maschere mediche/chirurgiche rispetto a nessuna mascherina

Abbiamo incluso 12 studi (10 cluster-RCT) che confrontavano le mascherine mediche/chirurgiche e nessuna mascherina per prevenire la di!usione di malattie respiratorie virali (due studi con operatori sanitari e 10 nella comunità). Indossare mascherine nella comunità probabilmente fa poca o nessuna di!erenza per l’esito della malattia simil-influenzale (ILI)/COVID-19 rispetto al non indossare mascherine (rapporto di rischio (RR) 0,95, intervallo di confidenza del 95% (CI) da 0,84 a 1,09; 9 studi, 276.917 partecipanti; prove di certa media. Indossare maschere nella comunità probabilmente fa poca o nessuna di!erenza per l’esito dell’influenza/SARS-CoV-2 confermata in laboratorio rispetto al non indossare maschere (RR 1,01, 95% CI da 0,72 a 1,42; 6 studi, 13.919 partecipanti; prove di moderata incertezza). I danni sono stati raramente misurati e riportati male (prove di bassissimo incertezza).

Respiratori N95/P2 rispetto alle mascherine mediche/chirurgiche

Abbiamo messo in comune gli studi confrontando i respiratori N95/P2 con le mascherine mediche/chirurgiche (quattro in ambito sanitario e uno in ambiente domestico). Siamo molto incerti sugli effetti dei respiratori N95/P2 rispetto alle mascherine mediche/chirurgiche sull’esito della malattia respiratoria clinica (RR 0,70, 95% CI da 0,45 a 1,10; 3 studi, 7779 partecipanti; prove di incertezza molto bassa). I respiratori N95/P2 rispetto alle mascherine mediche/chirurgiche possono essere efficaci per ILI (RR 0,82, 95% CI da 0,66 a 1,03; 5 studi, 8407 partecipanti; prove a bassa incertezza). Le prove sono limitate dall’imprecisione e dall’eterogeneità per questi esiti soggettivi. L’uso di un respiratore N95/P2 rispetto alle mascherine mediche/chirurgiche probabilmente fa poca o nessuna differenza per l’esito obiettivo e più preciso dell’infezione influenzale confermata in laboratorio (RR 1,10, 95% CI da 0,90 a 1,34; 5 studi, 8407 partecipanti; prove di moderata incertezza). Limitare il pooling agli operatori sanitari non ha fatto alcuna differenza per i risultati complessivi. I danni sono stati misurati e riportati male, ma il disagio indossando mascherine mediche/chirurgiche o respiratori N95/P2 è stato menzionato in diversi studi (evidenza di bassa incertezza). Uno RCT in corso riportato in precedenza è stato pubblicato e ha osservato che le mascherine mediche/chirurgiche non erano inferiori ai respiratori N95 in un ampio studio su 1009 operatori sanitari in quattro paesi che forniscono assistenza diretta ai pazienti COVID-19.

Igiene delle mani rispetto al controllo

Diciannove studi hanno confrontato gli interventi di igiene delle mani con i controlli con dati sufficienti da includere nelle meta-analisi. Le impostazioni includevano scuole, centri di assistenza all’infanzia e case. Confrontando gli interventi di igiene delle mani con i controlli (cioè nessun intervento), c’è stata una riduzione relativa del 14% del numero di persone con ARI nel gruppo di igiene delle mani (RR 0,86, 95% CI 0,81 a 0,90; 9 sperimentazioni, 52.105 partecipanti; prove di moderata incertezza), suggerendo un probabile beneficio. In termini assoluti questo beneficio comporterebbe una riduzione da 380 eventi per 1000 persone a 327 per 1000 persone (95% CI da 308 a 342). Quando si considerano gli esiti più rigorosamente definiti dell’ILI e dell’influenza confermata in laboratorio, le stime dell’e!etto per l’ILI (RR 0,94, 95% CI da 0,81 a 1,09; 11 studi, 34.503 partecipanti; prove di bassa incertezza) e l’influenza confermata in laboratorio (RR 0,91, 95% CI da 0,63 a 1,30; 8 studi, Abbiamo messo in comune 19 studi (71, 210 partecipanti) per il risultato composito di ARI o ILI o influenza, con ogni studio che ha contribuito solo una volta e il risultato più completo riportato. I dati aggregati hanno dimostrato che l’igiene delle mani può essere utile con una riduzione relativa dell’11% delle malattie respiratorie (RR 0,89, 95% CI 0,83 a 0,94; prove di bassa sicurezza), ma con alta eterogeneità. In termini assoluti questo beneficio comporterebbe una riduzione da 200 eventi per 1000 persone a 178 per 1000 persone (95% CI 166 a 188). Pochi studi hanno misurato e riportato danni (prove di bassissimo incertezza). Non abbiamo trovato RCT su camici e guanti, visiere o screening nei porti di ingresso.

Conclusioni degli autori

L’alto rischio di bias negli studi, la variazione nella misurazione dei risultati e l’aderenza relativamente bassa agli interventi durante gli studi ostacolano dal trarre conclusioni definitive. Ci sono stati ulteriori RCT durante la pandemia relativi agli interventi fisici, ma una relativa scarsità data l’importanza della questione del mascheramento e della sua efficacia relativa e le misure concomitanti di aderenza alla maschera che sarebbero molto rilevanti per la misurazione dell’e!icacia, specialmente negli anziani e nei bambini piccoli. C’è incertezza sugli effetti delle mascherine. La certezza da bassa a moderata delle prove significa che la nostra fiducia nella stima dell’effetto è limitata e che il vero effetto può essere diverso dalla stima osservata dell’effetto. I risultati aggregati degli RCT non hanno mostrato una chiara riduzione dell’infezione virale respiratoria con l’uso di mascherine mediche/chirurgiche. Non ci sono state chiare differenze tra l’uso di mascherine mediche/chirurgiche rispetto ai respiratori N95/P2 negli operatori sanitari quando utilizzati nelle cure di routine per ridurre l’infezione virale respiratoria. È probabile che l’igiene delle mani riduca modestamente l’onere delle malattie respiratorie e, sebbene questo effetto fosse presente anche quando l’ILI e l’influenza confermata in laboratorio sono stati analizzati separatamente, non si è scoperto essere una differenza significativa per gli ultimi due esiti. I danni associati agli interventi fisici sono stati sottostimati. C’è bisogno di grandi RCT ben progettati che affrontino l’efficacia di molti di questi interventi in più contesti e popolazioni, nonché l’impatto dell’aderenza sull’efficacia, specialmente in quelli più a rischio di ARI.

