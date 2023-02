Benedetto, Ermeneutica della Continuità. Progetto senza Uscita.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questa lettera che l’abbé Benoit de Jorna, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ha indirizzato ai sacerdoti. Buona lettura e condivisione.

§§§

Papa Benedetto XVI è così passato all’eternità. Come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, poi come Papa regnante e infine come Papa emerito, ha certamente lasciato il suo segno nella Chiesa e nella società. La Società San Pio X ha avuto con lui un rapporto lungo e complesso nelle varie fasi delle sue responsabilità ecclesiali. Anche se non siamo d’accordo con tutte queste misure, in particolare con le giustificazioni addotte, non possiamo ignorare i due atti che hanno segnato il suo pontificato in questo senso, ossia il Motu proprio Summorum Pontificum del 2007 e la “revoca” delle scomuniche nel 2009. Il progetto di Joseph Ratzinger, diventato Benedetto XVI, in relazione alla crisi che la Chiesa sta vivendo oggi, è stato riassunto in particolare nel suo discorso alla Curia del 22 dicembre 2005. A quella che chiama “l’ermeneutica della rottura”, oppone “l’ermeneutica del progresso nella continuità”, che pretende di integrare tutti i contributi del Concilio Vaticano II armonizzandoli con la Tradizione millenaria della Chiesa. La realizzazione più completa di un tale progetto è certamente il Catechismo della Chiesa cattolica pubblicato nel 1992, la cui mente dietro le quinte è stata senza dubbio Joseph Ratzinger. Un tale progetto soffre, mi sembra, di almeno tre grandi difficoltà: la prima è che coloro che hanno interpretato e attuato il Concilio Vaticano II e le riforme che ne sono scaturite sono proprio coloro che hanno voluto e fatto questo Concilio: in primo luogo Papa Paolo VI. Il secondo è la fragilità di un tale progetto, oggi facilmente contraddetto e persino sistematicamente demolito dal suo successore. Il terzo tocca il cuore della questione e spiega i primi due: è che nei testi stessi del Vaticano II (e non solo nel “Concilio dei media”, per usare un’espressione del Papa emerito) ci sono affermazioni che non sono realmente compatibili con la Tradizione millenaria, e che costituiscono con essa una miscela esplosiva, che sta devastando la Chiesa. In particolare, in materia di ecumenismo, dialogo interreligioso, collegialità, libertà religiosa e liturgia, non sarà possibile evitare un approfondito esame critico, e nemmeno accantonare alcune proposte conciliari a dir poco avventurose. L’affermazione, anche se ripetuta, di una “ermeneutica del progresso nella continuità” non potrà, purtroppo, far scomparire gli oggettivi elementi di discontinuità.

Fonte: Editoriale della Lettera ai confratelli sacerdoti n. 96 – dicembre 2022

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: benedetto, benoit de jorna, ermeneutica, fsspx



Categoria: Generale