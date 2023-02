Dos años después. La vergüenza, aunque no fuimos cómplices. Agamben

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención esta reflexión del filósofo Giorgio Agamben, a quien damos las gracias de todo corazón, sobre cómo la marea de mentiras que nos ha cubierto durante los dos últimos años, y que sigue fluyendo gracias a la complicidad de un sistema mediático que se ha perdido todo respeto a sí mismo y a la profesión, nos ha dejado interiormente manchados, como después de una violencia. Feliz lectura y compartir.

Después de lo ocurrido en los dos últimos años es difícil no sentirse de alguna manera disminuido, no sentir -se quiera o no- una especie de vergüenza. No es la vergüenza que Marx describió como “una especie de cólera replegada sobre sí misma”, en la que veía una posibilidad de revolución. Se trata más bien de esa “vergüenza de ser hombres” de la que hablaba Primo Levi en relación con los campos, la vergüenza de quienes vieron pasar lo que no debería haber pasado.

Es una vergüenza de este tipo -se ha dicho con razón- la que, con la debida distancia, sentimos ante demasiada vulgaridad, ante ciertos programas de televisión, los rostros de sus presentadores y las sonrisas confiadas de expertos, periodistas y políticos que, a sabiendas, han sancionado y difundido mentiras, falsedades y abusos, y siguen haciéndolo impunemente.

Cualquiera que haya experimentado esta vergüenza sabe que no ha mejorado por ello. Más bien sabe, como solía repetir Saba, que es “mucho menos de lo que era antes”: más solo, aunque haya buscado amigos y congregantes; más mudo, aunque haya intentado dar testimonio; más impotente, aunque alguien haya escuchado su palabra.

Una cosa, sin embargo, no ha perdido, es más, de algún modo inesperado ha ganado: una cierta cercanía a algo para lo que no puede encontrar otro nombre que la “verdad”, la capacidad de distinguir el sonido de esa palabra que, si se la escucha, no puedes sino creer que es verdad. Por esto y de esto puede dar testimonio. Es posible -pero no seguro- que el tiempo, como dice el adagio, acabe desvelando la verdad y le dé la razón -quién sabe cuándo. Pero no es eso lo que sostiene su testimonio.

Lo que le obliga a no dejar de testificar es, más bien, esa vergüenza especial de ser, a pesar de todo, un hombre -como, a pesar de todo, también son hombres quienes, con sus palabras y sus actos, le han obligado a sentir vergüenza.

