Messaggio alla Comunità di Stilum Curiae. Parliamo un Po’ di Noi…

Cari amici di Stilum Curiae, sono passati cinque mesi da quando è partito il nuovo blog, su stilumcuriae.com.

Facciamo un po’ di storia.

Nell’estate dello scorso anno, il 2022, dopo che il vecchio Stilum era rimasto bloccato a più riprese, e in particolare ad agosto per oltre una settimana, senza che si riuscisse a trovare una qualche spiegazione ragionevole, se non un sovraccarico strutturale della piattaforma di Aruba, decisi di cercare un’alternativa.

Ho chiesto consiglio a diverse persone del mestiere, e infine mi sono affidato, mi sembra con successo, a un webmaster che ha preparato il nuovo blog.

L’unico punto evidente di svantaggio a priori, rispetto al vecchio blog, era che non c’era la possibilità di attivare una newsletter automatica per ogni nuovo articolo.

La risposta a questa decisione è stata ambivalente. Una buon numero di persone ha preferito restare sul vecchio blog.

Non mi restava che mantenere in vita entrambi; anche se questa scelta comporta un raddoppio del lavoro quotidiano non indifferente, anche perché le due piattaforme presuppongono sistemi di lavoro completamente differenti fra di loro.

Di norma preparo un articolo sul vecchio sito, lo pubblico, e immediatamente dopo lo “traduco” trasferendolo sul nuovo, lo pubblico e lo diffondo sui social.

Nel frattempo il vecchio sito ha continuato ad avere problemi, in particolare per quanto riguarda la newsletter. Mi scrivono persone lamentando il fatto che non ricevono più gli articoli. Purtroppo, come ho detto sopra, il nuovo Stilum non dispone di questa funzione; allora chiederei a chi subisce questa malfunzione, di mandarmi la sua mail, in modo che possa inserirla in una newsletter riepilogativa quotidiana, che invio nel pomeriggio.

Ho notato – e anche altri l’hanno rimarcato – che su Chrome gli aggiornamenti del sito, in particolare quello nuovo, ma anche quello vecchio non sempre avvengono tempestivamente.

Ma sappiamo che siamo in guerra; Google Adsense mi impedisce con pretesti risibili di mettere pubblicità, Facebook sta con il fucile spianato in attesa che commettiamo qualche errore per bloccarci, LinkedIn ha bloccato la possibilità di condividere…la battaglia degli ultimi due anni, condita probabilmente da segnalazioni di troll di ogni genere, ha lasciato delle ferite.

Ho notato però che su Safari – per chi lo usa – e soprattutto su browser “liberi”, come Qwant e DuckDuckGo, che non tracciano quello che cercate, gli aggiornamenti funzionano. E, in generale, sto spostandomi anche per le mie ricerche personali su quei motori che in linea di principio non spiano gli utenti. E, nel caso di Stilum, riducono la possibilità di sabotaggi e ostruzione.

Sottolineo, perché è importante farlo, che la scelta di sdoppiare Stilum nasce solo dalla volontà di non farsi mettere a tacere, in primo luogo; e, secondariamente, di rispettare la sensibilità e le esigenze di quanti, nella nostra comunità, non si trovano a proprio agio con il nuovo Stilum.

À la guerre comme à la guerre…

Non molliamo.

