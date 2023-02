Un Biden nel Pallone. Farsa o Kafka? Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sugli avvenimenti recenti negli USA in tema di palloni…Buona lettura e condivisione.

§§§

Biden nel pallone

Dato che i cinesi vivono ancora nell’età della pietra e non hanno idea di come ficcare il naso nelle cose altrui, utilizzano palloni “spia”. Da buon ateo, Xi Jinping si sarà detto che tra le fila della CIA, FBI, Biden e accoliti non esistono credenti, quindi non hanno nessun motivo di alzare il naso verso il cielo. Non fa una grinza…

I media canadesi dicono che il ministero degli Esteri, Global Affairs Canada, ha convocato l’ambasciatore di Pechino a Ottawa perché il pallone spia cinese abbattuto sopra le acque costiere degli Stati Uniti avrebbe oltrepassato anche il territorio canadese. L’ammissione è arrivata sabato con un tweet del primo ministro canadese Justin Trudeau che, dopo l’azione american, ha commentato: “Oggi gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone di sorveglianza ad alta quota della Cina che ha violato lo spazio aereo americano e canadese e il diritto internazionale”.

Perché Trudeau ha aspettato l’abbattimento del pallone prima di parlarne?

Sabato scorso, funzionari del Pentagono hanno rivelato che diversi simili palloni di sorveglianza ad alta quota provenienti dalla Cina avevano sorvolato gli Stati Uniti continentali durante l’amministrazione di Donald Trump. Ma l’ex presidente ha ripetutamente negato le affermazioni, liquidandole come “falsa disinformazione” e sostenendo che Pechino aveva “troppo rispetto” per lui per aver effettuato una sorveglianza nello spazio aereo statunitense. Qui ci troviamo in una situazione più ridicola che kafkiana.

Tutta la storia puzza, e molto, di bufala. Non pochi osservatori statunitensi sospettano che pallone sia canadese e non cinese. Lo stato del Montana, dove è stato avvistato per la prima volta, si trova sotto lo stato di Alberta, dunque il pallone avrebbe sorvolato quasi l’intero spazio aereo canadese senza che nessuno se ne accorgesse. Mah!

I media dicono che i cinesi si scusano, chiarendo che si tratta di un pallone per ricerche meteo. Ma è vero che Xi Jinping si è scusato? Come facciamo a credere ad una informazione che attraverso bufale galattiche ha messo in ginocchio il pianeta col terrorismo covid e vaccinale? Come facciamo a credere a un governo americano che, attraverso il segretario di stato statunitense Colin Powel, di fronte ai pupazzi dell’ONU, nel 2003 ha accusato l’Iraq di possedere armi di distruzione di massa https://www.youtube.com/watch?v=DhWlPo3qxak, rivelatesi poi inesistenti? Il risultato di questa mostruosa bufala è costata la vita a milioni di esseri umani, massacrati o moralmente e civilmente distrutti.

Come ho scritto subito dopo l’inizio del conflitto Russia-Ucraina https://www.marcotosatti.com/2022/03/04/agostino-nobile-limpero-mondialista-della-menzogna-e-in-azione/ le provocazioni statunitensi hanno sempre uno scopo ben preciso. Forse chi sta dietro a Biden cerca lo scontro con Xi Jinping? Se così fosse, dato gli arsenali atomici dei paesi coinvolti e le batoste prese in Ucraina, potrebbe significare che la Bestia mondialista senta odore di fallimento e stia cercando di intimidire con le minacce la Cina. Ma è più probabile che tenti di deviare l’attenzione da un’Ucraina stremata dalla guerra. Una cosa comunque è certa. I media sono ridotti a scrivere pagliacciate inverosimili convinti, soprattutto dopo il covid, che il popolino non distingua nemmeno un asino da una bicicletta.

Agostino Nobile

§§§

§§§

