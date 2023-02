Nuova Zelanda. Studio Shock: 25 Volte in Più di Miocarditi dopo Inoculazione di Siero.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo e i documenti ad esso relativi pubblicato da James Cintolo – Substack, che ringraziamo per la cortesia. Riguarda la Nuova Zelanda, uno dei Paesi, guidato da Jacinda Arden, una delle “nipotine” politiche di Schwab e del WEF, che più si è distinto per durezza e totalitarismo nell’applicazione del vangelo vaccinale. Buona lettura e condivisione.

§§§

Negli ultimi giorni sono stati resi noti nuovi dati bomba che erano stati soppressi dai media. In particolare, un ampio studio sulla sicurezza del vaccino COVID in Nuova Zelanda ha rilevato un tasso quasi 25 volte maggiore di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione mRNA COVID nei bambini piccoli. Inoltre, un nuovo caso di studio ha rivelato ancora una volta un grave caso di pancreatite in una bambina dopo la vaccinazione COVID.

In primo luogo, la Nuova Zelanda ha pubblicato il più ampio studio sulla sicurezza del vaccino COVID. Purtroppo, i risultati sono stati strazianti. Una seconda dose è stata associata a un enorme aumento del tasso di miocardite/pericardite, in particolare un aumento di 25,8 volte. Non è tutto. Dopo la seconda dose è stato osservato un aumento del 70% del tasso di lesioni renali acute.

Quindi, gli Stati Uniti continuano a raccomandare a tutti coloro che hanno almeno 6 mesi di età di fare l’iniezione, mentre Paesi come la Danimarca e la Svezia non permettono ai maschi sotto i 30 anni di toccare Moderna. C’è qualcosa di sospetto.

Poi, un nuovo caso di studio di una giovane ragazza che ha ricevuto il vaccino COVID ha rivelato sintomi strazianti, ricovero in ospedale e quasi morte. In sostanza, una donna di 28 anni in salute ha fatto l’iniezione di Covid e poco dopo ha avuto una pancreatite debilitante. Il dolore corporeo era così forte che quasi non riusciva a muoversi. Ha dovuto farsi infilare un ago nell’addome per drenare il liquido in eccesso. Ha dovuto far filtrare il suo sangue all’esterno del corpo tramite plasmaferesi. Tossiva sangue. Ha dovuto sottoporsi a un prelievo di tessuti vicino ai polmoni. Non è quello che avrebbe dovuto sperimentare una ventottenne in buona salute.

Tuttavia, c’è molto di più in questa pubblicazione……

Naturalmente, tutti i dati sono riassunti di seguito. Tuttavia, vi invitiamo a leggere le fonti.

Un nuovo studio bomba dalla Nuova Zelanda ha rilevato un allarmante aumento di miocardite e lesioni renali acute entro 21 giorni dall’assunzione di una seconda dose del vaccino COVID di Pfizer

Punti importanti:

Aumento di 25,8 volte del tasso di miocardite/pericardite.

Aumento del 70% del tasso di lesioni renali acute.

Riassunto:

Un nuovo studio retrospettivo di coorte su 4 milioni di neozelandesi di età ≥5+ dal 21 febbraio al 22 febbraio, a cui sono state somministrate 2 dosi di vaccino COVID della Pfizer, ha rilevato un tasso aumentato di 25,8 volte di miocardite/pericardite nei soggetti di età compresa tra i 5 e i 19 anni entro 21 giorni dal vaccino + un tasso aumentato del 70% di AKI in tutte le età 5+.

-Miopericardite (25,8, 95% CI: 15,6-37,9)

-AKI (1,7, 95% CI: 1,6-1,7)

FONTE: Questo è il collegamento allo studio, in inglese.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: effetti avversi, miocardite, nuova zelanda, pericardite



Categoria: Generale