Il WEF Ucciderà 4 Miliardi di Persone entro il 2030. Coleman, Viganò.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, riceviamo e ben volentieri publichiamo questo testo molto interessante inviatoci dall’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Buona lettura, meditazione e condivisione.

Scoperta la confessione dell’agente della CIA del 1992:

“Il WEF uccider à 4 miliardi di persone entro il 2030”

Questa è la mia traduzione di un articolo pubblicato su News Punch il 3 Febbraio scorso (qui). Vi si parla di un piano del World Economic Forum, risalente a prima del 1992, per eliminare quattro miliardi di persone. Il testo completo del libro di John Coleman, The Conspirators Hierarchy, the Committee of 300 (La gerarchia dei cospiratori, il Comitato dei Trecento) è scaricabile in pdf qui . Che non si tratti di una teoria cospirazionista è ormai evidente; ma per fugare ogni dubbio sarà utile consultare questo link (qui), nel quale vengono indicati tra gli altri dati anche la popolazione divisa per ogni Paese, con la riduzione di abitanti che verrà raggiunta nel 2025. Chi si chiede, giustamente, a che cosa sia dovuta la diminuzione della popolazione prevista da Deagel.com – ad esempio quella italiana da oltre 61 milioni a 42 milioni), risponde l’articolo di La forza della verità (qui), in cui si riporta l’intervento di Catherine Austin Fitts, Ogni paese avrà un numero della popolazione assegnato da ridurre.

Ci troviamo dinanzi ad un crimine pianificato da un’organizzazione eversiva, perseguito con un’organizzazione capillare e con la collaborazione di governi, enti sovranazionali, multinazionali, media.

Rimarremo inerti e silenziosi anche dinanzi all’evidenza di questo piano infernale?

+ Carlo Maria Viganò, Arcivescovo

5 Febbraio 2023

Un libro del 1992, The Conspirators Hierarchy, the Committee of 300, scritto dall’ex agente della CIA John Coleman sta guadagnando una rinnovata attenzione mentre le sue previsioni su un mondo “post-industriale” controllato da tecnocrati globalisti sembrano avverarsi.

Nel libro, Coleman afferma che un comitato internazionale, guidato dal Gruppo Bilderberg e dalle agenzie di intelligence occidentali, guiderebbe il mondo verso un futuro distopico, in cui 4 miliardi di «mangiatori inutili» sarebbero eliminati entro il 2050 attraverso guerre limitate, epidemie organizzate e la carestia.

Oggi il mondo sta assistendo a una guerra limitata in Ucraina e un promemoria trapelato da un generale dell’aeronautica americana avverte che gli Stati Uniti potrebbero essere in guerra con la Cina entro il 2025.

La pandemia di Covid-19 ha anche consentito ai governi autoritari di imporre confinamenti di massa, turbolenze economiche globali e l’espansione di misure autoritarie, tutte in linea con le previsioni di Coleman.

Altre previsioni del libro includono la promozione della pornografia obbligatoria nelle scuole, la distruzione dell’industria e dell’energia nucleare, il controllo dell’agricoltura e della produzione alimentare da parte del Comitato dei 300 e una spinta per l’energia verde che non può sostenere l’attuale domanda energetica.

Qualcosa di tutto ciò suona familiare?

Nel 2023, i media liberali sono ossessionati dalla promozione delle drag queen nelle scuole.

L’agricoltura e la produzione alimentare sono state rilevate dall’élite globalista, con Bill Gates che è diventato il più grande proprietario di terreni agricoli d’America e il governo olandese che ha costretto gli agricoltori a lasciare la loro terra per rispettare i paralizzanti obiettivi di energia verde del World Economic Forum.

I risultati sono stati tragici, con la scarsità di cibo e l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia che hanno punito la gente comune.

Secondo il libro di Coleman del 1992, questi eventi attuali non sono una coincidenza, ma fanno parte di un piano decennale per realizzare una società neofeudale e postindustriale.

Sottolineare l’ipocrisia dell’élite non sembra mai intaccare o avere alcun impatto su di loro. Perché? Perché non hanno vergogna… non hanno vergogna perché non hanno una bussola morale, non hanno una bussola morale perché vivono secondo la regola del «il fine giustifica i mezzi».

Questo precetto infesta ogni fibra della loro ideologia, dalle elezioni all’apertura delle frontiere, al cambiamento climatico, all’aborto. Questa cabala assetata di potere di miliardari e politici ha a lungo complottato per schiavizzare le masse, e ora stanno facendo la loro mossa. E sono determinati a continuare a gettarti fumo negli occhi.

Il World Economic Forum ha annunciato di aver reclutato centinaia di migliaia di «guerrieri dell’informazione» per controllare Internet, vigilando sui social media e sui forum per «disinformazione» e contenuti di cospirazione che verranno poi sistematicamente chiusi.

Secondo il WEF di Klaus Schwab, la disinformazione su Internet è una «infodemia» che è «potenzialmente mortale» e richiede una «cura». La definizione di disinformazione, secondo il WEF, è tutto ciò con cui non sono d’accordo. Ciò significa che i guerrieri dell’informazione saranno essenzialmente impegnati nell’atto di impedire il dissenso.

I forum di cospirazione e le sezioni dei commenti di YouTube sono presi di mira dai cosiddetti «primi soccorritori digitali» che fingono di essere normali utenti della piattaforma, ma in realtà stanno lavorando per interrompere i procedimenti e sostenere l’ideologia del WEF di Klaus Schwab.

Annunciando la notizia su un podcast del WEF, la direttrice delle comunicazioni delle Nazioni Unite Melissa Fleming ha dichiarato: «Finora abbiamo reclutato 110.000 volontari dell’informazione e forniamo a questi volontari dell’informazione il tipo di conoscenza su come si diffonde la disinformazione e chiediamo loro di servire come una sorta di primi soccorritori digitali in quegli spazi in cui viaggia la disinformazione».

Il WEF sta influenzando in modo subliminale le masse per spingere le loro narrazioni nelle persone.

Sempre nel podcast, il giornalista mainstream Mark Little espone potenziali soluzioni alla cosiddetta «infodemia».

Little ha lavorato per Twitter e ha fondato Storyful, un’agenzia di notizie sui social media strettamente legata al programma di verifica dei fatti (fact-checking program). Ora ha lanciato Kinzen, una società che minaccia di utilizzare l’intelligenza artificiale per censurare i contenuti online per conto delle élite.

«Ho iniziato a vedere la diffusione della disinformazione come una crisi sanitaria globale», dice Little a World Vs Virus. «La disinformazione è una seria minaccia per la nostra società».

«La disinformazione è presente tra i nostri amici e le nostre famiglie. Quindi dobbiamo trovare strategie per, prima di tutto, riconoscerla. E, in secondo luogo, come cittadini attivi, proprio come indossiamo mascherine per proteggere gli altri, dobbiamo essere il buon cittadino, il vettore attivo che combatte nella nostra vita quotidiana».

Il World Economic Forum non è l’unica organizzazione globalista che mira a controllare la narrativa sui social media scatenando centinaia di migliaia di «guerrieri dell’informazione».

L’unità Jigsaw di Google sponsorizza un rapporto RAND (qui) che raccomanda di «infiltrarsi e sovvertire» i forum di cospirazione online dall’interno. Secondo il rapporto, il modo migliore per sovvertire i forum di cospirazione è «diffondere messaggi autorevoli ove possibile».

Quindi cos’è la «messaggistica autorevole»? Se hai trascorso del tempo sui forum ultimamente, potresti aver notato che quando viene creato un argomento interessante o esplosivo, il thread viene immediatamente invaso da utenti che lasciano messaggi denigrando il post originale, separandolo e fondamentalmente trovando qualsiasi modo possibile per lanciare dubbio sulla sua legittimità.

Questo tipo di comportamento è un esempio di «messaggistica autorevole» e viene eseguito da utenti che si impegnano per conto del World Economic Forum o dell’unità Jigsaw di Google.

Il rapporto afferma che se la «messaggistica autorevole» nel forum della cospirazione ha successo, i cosiddetti «teorici della cospirazione moderati» si trasformeranno in influencer e aiuteranno a guidare il «gregge» verso pascoli più verdi come «ambasciatori del marchio» per il bene comune, insegnando ad altri gli errori dei loro orientamenti.

Il rapporto di Google prosegue affermando che i membri del forum di cospirazione alla fine saranno persuasi dal bombardamento di contenuti contrassegnati da algoritmi, e lentamente arriveranno a credere che i media mainstream e i facts-checkers abbiano ragione per l’enorme volume di prove e/o la pressione dei loro simili a conformarsi.

A giudicare dal contenuto di questo rapporto, è chiaro che le élite non hanno molto rispetto per l’intelligenza e la tenacia del cosiddetto «teorico della cospirazione» medio. È qui che stanno sbagliando.

L’utente medio dei forum di cospirazione nel 2022 ha già dato prova di sé rifiutando i media mainstream di fake news onnicomprensivi, nonostante una raffica infinita di propaganda e programmazione predittiva. Queste sono persone che capiscono che tutto il mondo è un palcoscenico. Queste sono persone che sono già temprate dalla battaglia. Cercare di infiltrarsi nei forum e nei social media della cospirazione e sovvertire alcuni membri sembra una tattica che verrà percepita come un’intrusione che favorisce il divario e porta a una fiducia ancora minore. Detto questo, è importante comprendere la natura della guerra dell’informazione condotta dai poteri costituiti.

Facciamo parte di qualcosa di così grande in questo momento. Le élite non prenderebbero di mira i forum di cospirazione e i social media nel 2022 se questi forum non fossero gli ultimi posti sulla terra in cui la verità viene scoperta e le bugie vengono smascherate.

Abbiamo il potenziale per spezzare le catene del passato. Il controllo, la divisione, l’odio e la separazione. Stiamo letteralmente creando un nuovo mondo. Ecco perché l’apparato di controllo ha tanta paura. Sanno che non possono fermarlo. Più mentono, più ingannano, più si denunciano, più sono vicini a perdere il controllo.

Ti unirai a loro nella lotta per la libertà o ti rannicchierai per la paura e ti sottometterai alle richieste dell’élite globale? La scelta è tua. Ma qualunque cosa tu faccia, non sottovalutare le conseguenze delle tue scelte.

Metti mi piace e iscriviti a questo canale in modo che possiamo continuare a condividere le notizie che il mainstream non osa toccare. E per favore condividi questo video con chiunque pensi sia ricettivo ad ascoltare la verità. Sii forte. Vinceremo questa battaglia.

Guarda il video qui:

