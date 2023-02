¿Cuánto echamos de menos a un Tertuliano del Tercer Milenio? Monseñor Ics.

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, Monseñor Ics nos invita a reflexionar sobre la figura de un gran hombre del pasado, Tertuliano. Feliz lectura, meditación y compartir.

§§§

RELEYENDO A TERTULIANO

Estimado Tosatti, he encontrado en un libro el extracto de un discurso que pronunció hace quince años nuestro gran difunto papa Benedicto XVI en una Audiencia General en 2007. Este discurso se refirió a Tertuliano, lo he leído y releído y meditado. Vale la pena, espero, proponer una reflexión a sus lectores.

Tertuliano fue un filósofo, erudito y apologista cristiano del siglo II-III d. C. Era romano-tunecino (nacido en Cartago en 155 a. C.). Roma había conquistado todo el Mediterráneo, lo sabemos, tanto que incluso San Agustín era romano-argelino (nacido en Tagaste). Tertuliano es famoso por haber escrito, refiriéndose a Dios, a su Encarnación y Resurrección: “credo quia absurdum” (creo porque es absurdo).

Una afirmación que Frederic Nietzsche consideraba fanatismo absoluto y condenable (…). Tertuliano es famoso también por haber sido el primer erudito cristiano en escribir en latín, por haber utilizado el término “persona” refiriéndose a la Trinidad, por haber sido el primero en utilizar el término “libre albedrío”, por haber arremetido contra la anticoncepción, considerándola un “homicidio premeditado” (¡!).

Fue también el primero (y por eso quiero recordarlo aquí) en criticar duramente a la Jerarquía eclesiástica (incluido el Papa) en su época, siendo marginado por ello. Sin pensar nunca que antes de nada había que salvarse a sí mismo para poder seguir trabajando.

Es por eso que Benedicto XVI lo recuerda en su citado discurso, para bien y para menos bien. Para mejor, porque Tertuliano fue un gran apologista, para menos bueno porque, según Benedicto, le faltaba humildad. En el discurso citado Benedicto le señaló como un poco intemperante, demasiado estricto, demasiado exigente con la Jerarquía (y con el Papa mismo) a la que no ahorraba críticas constantes.

Es por eso que fue aislado de sus hermanos que, en cambio, tenían menos espíritu crítico, menos coraje, incluso menos amor por la Iglesia (si sus miembros tenían que ser corregidos y no lo hicieron)… Quién sabe si incluso hoy, 15 años más tarde, nuestro Benedicto XVI habría tomado a Tertuliano como ejemplo de grandeza, ciertamente, pero demasiado riguroso, sin embargo, incapaz de aceptar las debilidades de la Iglesia por falta de humildad personal. Quizá después de los Dubia de los cuatro cardenales (nunca dignos de réplica) hubiera recordado precisamente el espíritu crítico e indomable de Tertuliano, que no temía ser aislado por sus exigentes críticas a la Jerarquía. Estos cuatro cardenales no confundieron la humildad personal con la responsabilidad personal.

Cómo echamos de menos a un Tertuliano hoy, precisamente hoy, en 2023, donde por conveniencia o por miedo ya nadie tiene el valor de “ser exigente” con la Jerarquía de nuestra Iglesia.

Aparte de los cuatro cardenales (recuerdo al llorado cardenal Caffarra), los dos prelados que probablemente estuvieron más cerca del espíritu de Tertuliano, y a quienes conocí y recuerdo bien, fueron monseñor Luigi Negri y monseñor Antonio Livi. Ambos pronto, o incluso inmediatamente, olvidados por su “santa intransigencia” y “falta de humildad”, sin duda…

Me gustaría aprovechar la oportunidad de la hospitalidad de Marco Tosatti para proponer a nuestros amigos, tan concentrados todavía en las interpretaciones de la renuncia de Benedicto y el nombramiento de un sucesor, que traten de imaginar qué tipo de próximo Pontífice propondría hoy un Tertuliano.

Monseñor ICS

Publicado originalmente en italiano el 2 de febrero de 2023, en https://www.marcotosatti.com/ 2023/02/02/quanto-ci-manca-un- tertulliano-del-terzo- millennio-mons-ics/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35