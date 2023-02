Quanto ci Manca un Tertulliano del Terzo Millennio? Mons. Ics.

Carissimi StilumCuriali, mons. Ics ci invita riflettere sulla figura di un grande del passato, Tertulliano.

§§§

RILEGGENDO TERTULLIANO

Caro Tosatti, ho trovato in un libro l’estratto del discorso che fece quindici anni fa in una Udienza Generale del 2007 il nostro grande compianto Papa Benedetto XVI. Questo discorso si riferiva a Tertulliano, l’ho letto e riletto e l’ho meditato. Vale la pena, spero, proporre ai suoi lettori una riflessione.

Tertulliano è stato un filosofo, letterato, apologeta cristiano del II-III sec. dC. Era romano-tunisino (nato a Cartagine nel 155 a.C).Roma aveva conquistato tutto il Mediterraneo, lo sappiamo, tanto che anche sant’Agostino era romano-algerino (nato a Tagaste). Tertulliano è famoso per aver scritto, riferendosi a Dio, alla sua Incarnazione e sua Resurrezione : “ credo quia absurdum” (credo perché è assurdo).

Affermazione che Frederic Nietzsche considerò fanatismo assoluto e condannabile (…). Tertulliano è anche famoso per esser stato il letterato cristiano a scrivere per primo in latino, per aver usato il termine “persona” riferendosi alla Trinità, per aver usato per primo il termine “libero arbitrio”, per essersi scagliato contro la contraccezione considerandola “omicidio anticipato” (!).

Fu anche il primo (e pertanto qui lo voglio ricordare) a criticare duramente la Gerarchia della Chiesa (Papa incluso) nei suoi tempi, facendosi marginalizzare per questo. Senza mai pensare che anzitutto si doveva salvare se stessi, per proseguire la propria opera.

Per questa ragione Benedetto XVI lo ricorda nel suo discorso citato, nel bene e nel meno bene. Nel bene perché Tertulliano è stato un grandissimo apologeta, nel meno bene perché, secondo Benedetto, mancò di umiltà. Benedetto, nel discorso citato, lo indicò un po’ intemperante, troppo rigoroso, troppo esigente verso la Gerarchia (e Papa stesso) cui non risparmiava critiche continue.

Così venne isolato dai suoi confratelli che invece avevano minor spirito critico, minor coraggio, persino minor amore per la Chiesa (se i suoi membri dovevano esser corretti e non lo facevano) …Chissà se anche oggi, 15 anni dopo, il nostro Benedetto XVI avrebbe portato Tertulliano come esempio di grandezza, certo, ma troppo rigoroso però, incapace di accettare le debolezze della Chiesa per mancanza di umiltà personale. Magari dopo i Dubia dei quattro Cardinali (mai degnati di risposta) avrebbe richiamato proprio lo spirito critico ed indomito di Tertulliano che non temette di esser isolato per le sue critiche esigenti verso la Gerarchia. Questi quattro Cardinali non confusero umiltà personale con responsabilità personale.

Come ci manca un Tertulliano oggi, proprio oggi, nel 2023, dove per opportunità o paura nessuno ha più il coraggio di “esser esigente” verso la Gerarchia della nostra Chiesa.

A parte i quattro Cardinali (ricordo il compiantissimo Card. Caffarra), i due prelati che probabilmente son stati più vicini allo spirito di Tertulliano, e che io ho conosciuto e ricordo bene, son stati Mons. Luigi Negri e Mons. Antonio Livi. Entrambi presto, o persino subito, dimenticati, per la loro “santa intransigenza”, e “ mancanza di umiltà”, senza dubbio….

Vorrei prendere occasione della ospitalità di Marco Tosatti per proporre ai nostri amici, così ancora concentrati sulle interpretazioni della rinuncia di Benedetto e nomina del successore, di tentare di immaginare che tipo di prossimo Pontefice avrebbe proposto un Tertulliano, oggi.

Mons ICS

§§§

