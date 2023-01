Argentina 2021-2022: Macello di di Neonati Prenatali. José Arturo Quarracino.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore. Buona lettura e condivisione.

§§§

ARGENTINA 2021-2022: MACELLO DI NEONATI PRENATALI

(“L’aborto è un diritto delle bestie troglodite”)

In diversi articoli e nel nostro libro Geopolitica e aborto[1] abbiamo documentato che il controllo delle nascite – che comprende le mutilazioni genitali maschili e femminili, la contraccezione e l’aborto criminale – è stato un piano progettato e realizzato a partire dalla metà degli anni Sessanta dall’oligarchia finanziaria internazionale, sotto il comando e la guida della famiglia Rockefeller, in particolare di John Davison Rockefeller III[2]. Questo piano è stato gradualmente attuato negli ultimi cinque decenni, senza fretta e senza pause, fino a culminare nel più grande genocidio conosciuto dall’umanità – il genocidio prenatale legalizzato in quasi tutto il mondo, un vero e proprio olocausto demografico globale – che ha fatto sprofondare l’umanità nello stato catastrofico noto come inverno demografico, cioè l’invecchiamento della popolazione nella maggior parte dei Paesi del mondo[3].

Come abbiamo mostrato in dettaglio, la legalizzazione del più grande genocidio umano conosciuto nella storia dell’umanità è un progetto privato aziendale trasformato in un problema di Stato, che attraverso istituzioni internazionali – ONU, OMS, ecc. – e organizzazioni non governative, proprie e altrui, ha promosso la legalizzazione dell’aborto nella maggior parte dei Paesi del mondo, con la complicità di organizzazioni non governative locali, fino al suo riconoscimento “legale”.

Legalizzazione di un crimine come diritto che non è stato riconosciuto da nessuna tradizione giuridica né da nessun trattato internazionale contemporaneo: IL DIRITTO ALL’ABORTO IN QUANTO TALE NON ESISTE, nemmeno all’ONU, che nonostante ciò parla spesso di “diritto all’aborto”, ma senza averlo definito o sancito come diritto. L’unico a definire l’aborto come un diritto è stato il già citato John Davison Rockefeller II, cioè un plutocrate e oligarca ultracapitalista: “L’aborto è il diritto di una donna di determinare la propria fertilità”[4].

A partire da questa definizione dell’ultra-oligarca Rockefeller, inventando un diritto che non è mai esistito e non esiste tuttora in quanto tale, la legalizzazione dell’aborto ha di fatto attuato la pena di morte per gli esseri umani più innocenti e indifesi di tutti, i bambini non ancora nati, diventando così l’unico gruppo umano ad essere “legalmente” ucciso con la pena di morte, senza diritto ad alcuna difesa. Attuazione promossa sia dai liberali capitalisti oligarchici che dai marxisti-socialisti “anticapitalisti”, in una strana e inspiegabile comunione nel culto della morte per i bambini non nati, principalmente attraverso le politiche e i trattati delle Nazioni Unite e le loro stesse fondazioni “non governative”, sia nei Paesi sviluppati che in quelli sottosviluppati[5]. In altre parole: una falsa e ipocrita destra progressista basata sull’ideologia criminale e genocida della plutocrazia finanziaria globalista, di cui la famiglia Rockefeller è stata il volto visibile e l’esecutore.

Quali sono stati i risultati dell’applicazione della pena di morte prenatale, in Argentina e nel mondo?

A. Secondo l’Alan Guttmacher Institute, insieme all’International Planned Parenthood Federation of the United States, uno dei principali promotori e fautori dell’aborto negli Stati Uniti, dal 2015 al 2021 saranno effettuati nel mondo 73 milioni di aborti all’anno (512 milioni di aborti in 7 anni), non solo un vero e proprio massacro ma un genocidio come la storia universale non ha mai conosciuto. Nel contesto di un Ordine Mondiale con un impressionante sviluppo scientifico, economico e tecnologico, ma sostenuto da un oceano di sangue di bambini innocenti. Un mondo infernale, visto che in media 200.000 bambini vengono uccisi ogni anno:

— 200.000 bambini al giorno,

— 8.333 all’ora, pari a

— 139 al minuto

B. 1. In Argentina l’aborto è stato legalizzato alla fine di dicembre 2020. Da quel momento in poi sono disponibili dati ufficiali, limitati al settore della sanità pubblica. Questi numeri ufficiali mostrano che nel 2021, 73.487 bambini sono stati uccisi prima della nascita, il che rappresenta:

— 201 bambini al giorno, vale a dire

— 8 bambini all’ora, pari a

— 1 bambino ogni 8 minuti

B. 2. Nel 2022, al 30 settembre, sono stati eseguiti 53.958 aborti, pari a,

— 219 bambini al giorno, o,

— 9 bambini all’ora, pari a

— 1 bambino ogni 7 minuti

In sintesi: l’Argentina e la maggior parte dei Paesi che hanno legalizzato l’aborto NON SONO PIU’ NAZIONI SOVRANEE, ma un immenso KILLER di bambini in cui si compie il genocidio, il che significa che il mondo attuale configurato come Nuovo Ordine Mondiale ha come base un oceano di sangue, di vittime innocenti e indifese. UN “MONDO” TROGLODITA.

In Argentina, l’applicazione della pena di morte prenatale ha già configurato un vero e proprio genocidio, che nel frattempo è diventato un “genocidio”.

In Argentina, l’applicazione della pena di morte prenatale ha già configurato un vero e proprio genocidio, che in meno di 2 anni di “democrazia” ha eliminato e fatto sparire 132.845 esseri umani prima che nascessero, mentre l’ultima dittatura militare argentina ha eliminato e fatto sparire 8.981 persone[6]. In altre parole, la “democrazia” argentina ha eliminato e fatto sparire in meno di due anni un numero di persone 14 volte superiore a quello del disastroso Processo del 1976-1983, dando uno status legale e “democratico” all’ideologia antinatalista e genocida di John Davison Rockefeller III. Un progressismo liberal-social-democratico sostenuto dall'”ideologia” della plutocrazia finanziaria globalista, criminale e predatoria.

In breve, il Nuovo Ordine Mondiale istituito e il Grande Reset promosso dall’oligarca austro-tedesco Klaus Schwab non è altro che l’Inferno sulla Terra, un “ritorno” all’epoca dei trogloditi. Perché in definitiva e nella sostanza l’aborto è un diritto delle bestie troglodite, anche se hanno l’aspetto di magnati finanziari miliardari.

José Arturo Quarracino

17 gennaio 2023



[1] José Arturo Quarracino, Geopolítica y Aborto, Círculo Rojo, Buenos Aires 2018. [2] John Davison Rockefeller III, Statement on Population, 1966 [version en español en https://josequarracino. wordpress.com/2013/02/20/ declaracion-sobre-poblacion- por-parte-de-lideres- mundiales-documento- fundacional-del-holocausto- demografico-planetario/ ] ; Rockefeller Commission Report, Population Growth and the American Future, New York 1972; John Davison Rockefeller III, The Second American Revolution. Some personal Observations, Harper & Row, Publishers, New York-Evanston-San Francisco-London 1973 [Hay traducción española:La Segunda Revolución Estadounidense, algunas observaciones personales, Ediciones Tres Tiempos S. R. L., Buenos Aires (Argentina) 1975. [3] Invierno demográfico define el proceso por el cual en un país la población adulta mayor de 60 años aumenta a medida que decrece el número a los niños y adolescentes, hasta equiparse con este último o superarlo. [4] John Davison Rockefeller III, The Second American Revolution…, p. 64 [La Segunda Revolución…, p. 55]. [5] El primer marxista-comunista en adherir al proyecto genocida de los Rockefeller fue el Mariscal Josip Broz (Tito), presidente de la extinta República Socialista Federativa de Yugoslavia desde 1953 hasta 1980, firmando con otros 29 líderes mundiales la Declaración sobre Población redacta en 1966 por JDR III. Ver nota 1. [6] Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, Nunca más, Capítulo II, Título Primero: Víctimas, p. 221, Buenos Aires 1984. §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, argentina, genocidio, quarracino



Categoria: Generale