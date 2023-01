La Misteriosa Scatola sotto la Tonaca del Pontefice.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, lo stato di salute dei Pontefici come ben sapete è un tema delicatissimo; persino in un pontificato per altri versi trasparente sulla figura e le attività del papa quale fu quello di Giovanni Paolo II, passò del tempo prima che il Parkinson diventasse di pubblico dominio (e Navarro rischiò qualcosa, ad ammetterlo, in Ungheria…c’era chi voleva la sua testa din Segreteria di Stato). Sotto papa Bergoglio la blindatura è ancora maggiore; qualche tempo fa mons. Ics alludeva al fatto che a Santa Marta dicono che tre volte a settimana il pontefice regnante si sottopone a un trattamento, in conseguenza dell’operazione di rimozione di una parte dell’intestino. Francesco ha smentito che si trattasse di un tumore. Qualche settimana fa – prima che iniziasse il tornado Ratzinger abbiamo ricevuto questo commento, che vi giriamo così come c’è pervenuto, in inglese, nella nostra traduzione. Che pensare? Buona lettura.

***

Forse è vero che Papa Francesco han tumore. L’ho visto su YouTube durante la festa dell’Immacolata Concezione a Piazza di Spagna per pregare davanti alla colonna con la statua della Beata Vergine Maria in cima. Camminava con il bastone, con molta difficoltà. Ma sulla sua schiena all’altezza della vita ho visto quelle che sembravano due piccole scatole sporgenti e di forma molto visibile. Mio zio è un cardiologo e gli ho mostrato il video. Mi ha detto che quelle che sembrano scatole potrebbero essere piccole pompe che vengono somministrate ai pazienti terminali affetti da cancro (o farmaci antidolorifici, o chemioterapici), o potrebbero essere farmaci antidolorifici per la sua sciatica e/o osteoartrite. Come Papa, penso che Papa Francesco non sia affatto un bene per la Chiesa cattolica, ma a differenza di alcuni commenti che ho letto su vari blog, non auguro un cancro del genere a lui o a chiunque altro. Anche se è probabile che ce l’abbia.

Kenjiro M. Yoshimori

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: papa, salute, scatola, tumore



Categoria: Generale