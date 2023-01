Ucraina. Le Dimissioni del Braccio Destro di Zelensky. Vittoria dei Falchi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Médias-Presse-Info, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura.

§§§

Oleksi Arestovych, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente per le questioni militari, si è dimesso oggi dal governo ucraino di Volodymyr Zelensky. Ex assistente del Capo di Stato Maggiore Andriy Yermak, il 47enne alto funzionario ha lasciato il governo di cui era, a tutti gli effetti, un’eminenza comunicativa e politica a causa di quella che è stata descritta in Ucraina come una posizione “falsa” sui recenti attacchi missilistici a Dnipro.

I missili stanno cadendo sull’Ucraina con conseguenze fatali per la cerchia ristretta intorno a Zelensky: uno dei più potenti consiglieri del presidente ucraino, noto per la sua previsione di una guerra totale con la Russia, prezzo per l’adesione alla NATO, espressa alla TV ucraina nel 2019 si è appena dimesso.

Il motivo ufficiale delle dimissioni di Arestovich: le sue dichiarazioni sul missile caduto su un edificio a Dnipro

Secondo la motivazione ufficiale, Oleksi Arestovich si è dimesso in seguito alle sue dichiarazioni sul missile che è caduto su un edificio a Dnipro uccidendo più di 40 persone. Ha dichiarato che il missile russo che ha causato il massacro di sabato scorso è caduto sull’edificio residenziale perché è stato deviato dall’impatto con un razzo dei sistemi di difesa ucraini. Tali dichiarazioni sono state immediatamente riprese dalla propaganda russa, evidenziate dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La reazione del sindaco di Dnipro, Boris Filatov, è stata furiosa, accusandolo di essere “un narcisista con un bidone al posto della bocca”. Oleksiy Oleksiyovich Goncharenko, deputato del blocco legato all’ex presidente Petro Poroshenko, ha chiesto a gran voce le dimissioni di Arestovych, mentre il Kyiv Independent, portavoce della resistenza di Kiev, ha parlato di “false accuse”.

Arestovych ha costruito la strategia ucraina, ha dato forma alla narrazione di un’Ucraina assediata dal “nuovo Hitler”, Vladimir Putin, e si è fatto molti nemici.

Arestovytch, ex soldato e militare entrato all’Accademia militare di Odessa nel 1994 e poi passato alla direzione dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino, è stato congedato come tenente colonnello nel 2005 e da allora è stato commentatore, analista militare e infine consigliere del presidente, “ha costruito la strategia ucraina per resistere alla guerra scatenata dalla Russia”. Dal punto di vista mediatico e politico, ha contribuito a plasmare la narrazione di un’Ucraina assediata dal ‘nuovo Hitler’, Vladimir Putin”, ricorda il blog di analisi geopolitica Inside Over.

Guidando la battaglia “mentale” di Kiev e partecipando alla sfida politica di strutturare la resistenza in Ucraina, Arestovich ha assunto un ruolo centrale nei negoziati interni al governo. Un ruolo ancora più grande di quello che la sua posizione avrebbe previsto. Ha fatto e disfatto, rilasciando interviste in cui parlava di grande strategia, del futuro dell’Ucraina vicino alla NATO. Ha ribadito che è stato lui, in quella famosa intervista del 2019 citata sopra sul canale di notizie Apostrophe.ua, a prevedere per primo le prospettive e le direzioni di un’invasione russa. “In breve, si è fatto un nome e quindi si è fatto diversi nemici”, spiega Inside Over.

Il motivo non ufficiale delle dimissioni di Arestovych: le sue ambizioni presidenziali per il dopo Zelenskij

Ci sono molti nemici che vogliono eliminarlo, se non fisicamente, almeno a livello mediatico e politico.

Le ambizioni di Arestovich si sono ampliate”, sottolinea Inside Over. Parlando con The Economist, ha dichiarato di essere “eccitato” dalla prospettiva di poter contribuire a guidare il Paese in guerra e ha iniziato a coltivare ambizioni presidenziali per il periodo post-Zelensky. Allo stesso tempo, però, non ha mai seguito i “falchi” più aggressivi come Mikhalio Podolyak e il vice primo ministro Irina Vereshchuk nel cercare una guerra totale con Mosca e nel rifiutare qualsiasi negoziato diplomatico.

In agosto, ha dichiarato al Post di non essere d’accordo con l’idea in discussione nell’Unione Europea di un divieto generale di visto per tutti i cittadini russi e bielorussi, definendo una simile mossa alla Putin. In ottobre, parlando con Limes, ha affermato che a suo avviso la via diplomatica è percorribile per recuperare i territori conquistati da Mosca a partire da febbraio. Chi ha seguito gli eventi in Ucraina ha ricordato che la sua stella si è gradualmente spenta dopo che le speranze di una fine negoziata del conflitto sono diminuite”.

La caduta di uno degli uomini più potenti dell’Ucraina: il partito della guerra totale, direttamente o indirettamente, guadagna terreno

Due scenari, quindi, per la caduta di uno degli uomini più potenti dell’Ucraina fino a pochi giorni fa, che Inside Over descrive come segue:

“La prima ipotesi è che l’incidente del missile di Dnipro abbia portato in superficie un’insofferenza a lungo covata nello Stato profondo e nell’apparato ucraino nei confronti di Arestovich, inducendolo a dimettersi. Il secondo è il pretesto del missile per espellere un uomo che era diventato ingombrante, soprattutto perché da risoluto nemico della Russia e stratega della resistenza, non ha mancato di pensare a una soluzione diplomatica come alternativa a ulteriori sofferenze per il popolo ucraino. Non è detto che le due ipotesi non possano convergere.

Qualunque sia la vera ragione delle dimissioni, questi due scenari sottolineano che se Mosca è dilaniata dalle lotte di potere, lo è anche Kiev. E in entrambi i campi”, conclude Inside Over, “il partito della guerra totale, direttamente o indirettamente, sta guadagnando terreno.

Francesca de Villasmundo

§§§

