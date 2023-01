Argentina 2021-2022: Matadero Infantil Prenatal. José Arturo Quarracino.

[2] John Davison Rockefeller III, Statement on Population, 1966 [version en español en https://josequarracino. wordpress.com/2013/02/20/ declaracion-sobre-poblacion- por-parte-de-lideres- mundiales-documento- fundacional-del-holocausto- demografico-planetario/ ] ; Rockefeller Commission Report, Population Growth and the American Future, New York 1972; John Davison Rockefeller III, The Second American Revolution. Some personal Observations, Harper & Row, Publishers, New York-Evanston-San Francisco-London 1973 [Hay traducción española:La Segunda Revolución Estadounidense, algunas observaciones personales, Ediciones Tres Tiempos S. R. L., Buenos Aires (Argentina) 1975.