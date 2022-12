Il Ruolo degli USA nel Provocare il Conflitto Russia-Ucraina. Life Site News, Intervista.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae,, credo sia interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo-intervista della collega Maike Hickson di Life Site News sulla guerra in Ucraina. Buona lettura.

§§§

Il colonnello Douglas Macgregor (vedi biografia alla fine di questo articolo), scelto nel 2020 dal presidente Donald Trump come consigliere senior del Segretario alla Difesa, ha rilasciato a LifeSiteNews un’intervista incisiva e ricca di spunti di riflessione, in cui sostiene che gli Stati Uniti hanno cercato di provocare la Russia spingendo “lo sviluppo dell’Ucraina in una potenza militare regionale ostile alla Russia”.

Nell’intervista, Macgregor sottolinea anche il colpo di Stato di Maidan del 2014, che ha rovesciato il governo ucraino filo-russo ufficialmente eletto, instaurando a sua volta un governo filo-americano. “Il colpo di Stato del Maidan ha permesso agli agenti di Washington a Kiev di installare un governo che avrebbe collaborato con questo progetto”, ha dichiarato a LifeSite il laureato e studioso di West Point con un dottorato in relazioni internazionali.

Le dichiarazioni di Macgregor sono in linea con una Lettera aperta al Presidente Joe Biden pubblicata da LifeSite nel maggio del 2022, https://www.lifesitenews.com/news/not-in-our-name-conservative-journalists-publish-letter-to-biden-pleading-with-him-to-avoid-nuclear-war-with-russia/ che sosteneva anch’essa il coinvolgimento degli Stati Uniti nella creazione di un nuovo governo filoamericano in Ucraina nel 2014.

Il testo, firmato da giornalisti conservatori come Charlie Kirk, Jack Posobiec, Jack Maxey e il giudice Andrew Napolitano, affermava a proposito degli eventi del 2014: “A quel tempo, una conversazione telefonica della tua [di Biden] collaboratrice Victoria Nuland (Assistente Segretario di Stato sotto il Presidente Barak Obama) ha rivelato come lei abbia discusso quali leader dovrebbero essere inseriti nel nuovo governo in Ucraina. La trascrizione di quella conversazione ha anche rivelato il suo diretto coinvolgimento in questa interferenza con uno Stato nazionale straniero”.

Macgregor, che ha prestato servizio nell’esercito americano dal 1976 fino al suo pensionamento nel 2004, sostiene che gli Stati Uniti hanno “calcolato male” la forza militare russa e che la sua politica contro la Russia sta in realtà danneggiando gli alleati americani in Europa.

Alla domanda su quale sia la forza trainante di questa politica bellicosa di confronto con la Russia, attraverso l’Ucraina, l’autore del libro consiglia di guardare ai “nomi dei membri del World Economic Forum”, indicando un collegamento di questa guerra con le macchinazioni del Grande Reset.

***

LifeSite: Chi è secondo lei il principale colpevole dell’escalation del conflitto in Ucraina?

Macgregor: La guerra per procura di Washington contro la Russia è il risultato di un piano accuratamente costruito per coinvolgere la Russia nel conflitto con il suo vicino ucraino. Dal momento in cui il Presidente Putin ha dichiarato che il suo governo non avrebbe tollerato una presenza militare della NATO alle porte della Russia in Ucraina, Washington ha cercato di accelerare lo sviluppo dell’Ucraina in una potenza militare regionale ostile alla Russia. Il colpo di stato di Maidan ha permesso agli agenti di Washington a Kiev di insediare un governo che avrebbe cooperato con questo progetto. La recente ammissione del premier Merkel che lei e i suoi colleghi europei hanno cercato di sfruttare gli accordi di Minsk per guadagnare tempo per la costruzione militare in Ucraina conferma la tragica verità di questa vicenda.

LifeSite: Alla luce della situazione odierna, come descriverebbe l’importanza e le conseguenze del colpo di Stato del 2014, avvenuto in Ucraina con un forte coinvolgimento degli Stati Uniti?

Macgregor: Vedi la risposta precedente.

LifeSite: Come si potrebbe risolvere il conflitto in modo pacifico e diplomatico, quali sarebbero gli aspetti di un accordo tra le parti in conflitto?

Macgregor: Washington e i suoi alleati in Europa occidentale hanno fatto male i conti. Credevano che la debolezza economica della Russia rendesse impossibile un’efficace campagna militare russa per distruggere la forza militare ucraina. La performance iniziale della Russia presupponeva che Washington e i suoi alleati avrebbero riconosciuto la gravità della questione e gli interessi legittimi della Russia in materia di sicurezza in Ucraina. Quando è diventato chiaro che Washington era determinata non solo a preservare il suo controllo militare strategico dell’Ucraina con l’obiettivo di distruggere completamente la Russia, Mosca ha cambiato rotta. Mosca ora tratta l’Ucraina come un teatro di guerra, non come un Paese slavo fratello. La guerra finirà solo alle condizioni stabilite da Mosca. Come ha ripetuto più volte il presidente Putin, “solo Mosca è il garante del territorio ucraino”.

LifeSite: Chi è la forza trainante che cerca di impedire una risoluzione pacifica del conflitto?

Macgregor: I nomi dei membri del World Economic Forum sono un buon punto di partenza per cercare la risposta a questa domanda.

LifeSite: Lei sembra sostenere che l’escalation del conflitto in Ucraina, spinta dagli Stati Uniti, stia danneggiando le relazioni degli Stati Uniti con l’Europa. Può spiegare la sua posizione?

Macgregor: Quando si impongono sanzioni, è sempre importante evitare di sanzionare se stessi. La Russia non è isolata. Anzi, la Russia gode di una posizione geografica inattaccabile con accesso a mercati, beni e servizi che gli Stati Uniti non possono ostacolare. Così, gli alleati di Washington, così come gli americani, sono ora vittime delle politiche finanziarie ed economiche sconsiderate e arroganti di Washington.

LifeSite: Ci sono voci che sostengono che la guerra in Ucraina abbia in realtà aiutato l’economia statunitense, aumentando la produzione di armi e le vendite di benzina all’Europa. È d’accordo con questa valutazione o cosa direbbe su chi beneficia maggiormente di questa guerra in Ucraina?

Macgregor: Le vendite militari non migliorano la salute e il benessere economico di nessuna economia. Gli investimenti in potenza militare sono costi sommersi. Le attrezzature che ne derivano hanno uno scarso valore di recupero. Ogni volta che uno Stato nazionale costruisce più potenza militare di quella necessaria per la propria difesa, priva altri settori economici del capitale necessario per crescere e prosperare. Questo era l’argomento del Presidente Eisenhower nel 1953, quando disse: “La sicurezza non può esistere senza la prosperità. Gli americani meritano entrambe”.

LifeSite: Ritiene che la Russia sia una minaccia militare per l’Europa o pensa che la collaborazione economica tra Germania e Russia sia stata vantaggiosa per l’Europa?

Macgregor: La Russia non era una minaccia per l’Europa quando è iniziata la guerra in Ucraina. La guerra per procura di Washington ha costretto Mosca a riesaminare le sue ipotesi sulla sicurezza russa. D’ora in poi, la Russia manterrà forze convenzionali di alto livello più grandi e più robuste, con l’obiettivo di proteggersi da futuri attacchi occidentali. Per la maggior parte degli ultimi 300 anni, Berlino è stata il partner naturale di Mosca negli scambi commerciali e nelle questioni di sicurezza regionale. Le due guerre mondiali sono state episodi distruttivi che non avrebbero mai dovuto verificarsi. Non c’è motivo di ripetere gli errori del passato. Berlino deve ora affrontare la realtà che gli interessi strategici di Washington e gli interessi strategici della nazione tedesca non sono identici e adeguare le proprie relazioni con Washington e Mosca in modo appropriato.

Se Berlino modificherà la sua politica estera in questo senso, potrà di nuovo ridare stabilità e prosperità all’Europa.

***

La biografia del colonnello Macgregor è riportata sul sito web di Jay Dyer:

“Il colonnello Douglas Macgregor è un veterano decorato, autore di cinque libri, di un dottorato di ricerca e consulente di politica estera e di difesa. È stato arruolato nell’esercito regolare nel 1976, dopo un anno a VMI e quattro anni a West Point. Nel 2004, Macgregor si è ritirato con il grado di colonnello. Nel 2020, il Presidente ha nominato Macgregor consulente senior del Segretario alla Difesa, incarico che ha ricoperto fino a quando il Presidente Trump ha lasciato il suo incarico. Ha conseguito un master in politica comparata e un dottorato in relazioni internazionali presso l’Università della Virginia.

Macgregor è molto conosciuto negli Stati Uniti, in Europa, Israele, Russia, Cina e Corea per aver guidato la battaglia di 73 Easting, la più grande battaglia di carri armati dell’esercito americano dalla Seconda guerra mondiale, e per i suoi libri innovativi sulla trasformazione militare: Breaking the Phalanx (Praeger, 1997) e Transformation under Fire (Praeger, 2003). Le raccomandazioni di Macgregor per il cambiamento del Force Design e per le operazioni “integrate con tutte le armi e tutti gli effetti” hanno influenzato profondamente lo sviluppo delle forze in Israele, Russia e Cina. Nel 2010, Macgregor si è recato a Seul, in Corea, per fornire consulenza al Ministero della Difesa della Repubblica di Corea sulla progettazione delle forze. Nel 2019, Transformation under Fire è stato scelto dal tenente generale Aviv Kohavi, capo delle forze di difesa israeliane (IDF), come base intellettuale per la trasformazione delle IDF. Il suo quinto libro, Margin of Victory: Five Battles that Changed the Face of Modern War, pubblicato dalla Naval Institute Press, è disponibile in cinese, inglese e presto anche in ebraico.

In 28 anni di servizio, Macgregor ha insegnato presso il Dipartimento di Scienze Sociali di West Point, ha comandato il 1° Squadrone del 4° Cavalleggeri e ha ricoperto il ruolo di direttore del Centro Operativo Congiunto di SHAPE durante la campagna aerea del Kosovo del 1999, per la quale è stato insignito della medaglia al servizio superiore della Difesa. Nel gennaio 2002, su insistenza del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld, il Comandante dell’USCENTCOM ha ascoltato il concetto del Colonnello Macgregor per l’offensiva per la presa di Baghdad. Il piano fu ampiamente adottato, ma non prevedeva l’occupazione dell’Iraq da parte delle forze statunitensi. Macgregor ha anche testimoniato come esperto davanti alle commissioni Servizi Armati del Senato e della Camera ed è apparso come analista della difesa su Fox News, CNN, BBC, Sky News e radio pubbliche. Parla correntemente il tedesco”.

§§§

