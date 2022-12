USA. La FDA Scopre un Altro Effetto Collaterale Pericoloso del Siero.

La Food and Drug Administration ha scoperto un altro pericoloso effetto collaterale delle iniezioni di mRNA Covid: Il rischio di coagulazione del sangue e di embolia polmonare.

Un recente studio, condotto su oltre trenta milioni di dati provenienti dal sistema informatico dei Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) degli Stati Uniti, mostra un rischio maggiore di embolia polmonare, oltre al noto rischio elevato di miocardite.

“Abbiamo valutato 14 esiti di interesse in seguito alla vaccinazione COVID-19 utilizzando i dati dei Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) degli Stati Uniti che coprono 30.712.101 persone anziane”, si legge nello studio internazionale pubblicato sulla rivista Elsevier. “I dati CMS dall’11 dicembre 2020 al 15 gennaio 2022 comprendevano 17.411.342 vaccinati COVID-19 che hanno ricevuto un totale di 34.639.937 dosi. Abbiamo condotto test sequenziali settimanali e generato rapporti di tasso (RR) dei tassi di esito osservati rispetto ai tassi storici (o attesi) prima della vaccinazione COVID-19”.

I risultati forniscono ulteriori prove del fatto che le iniezioni di Covid mRNA non dovrebbero essere raccomandate senza i rischi standard di gravi effetti collaterali.

“Quattro esiti hanno raggiunto la soglia di un segnale statistico in seguito alla vaccinazione BNT162b2, tra cui l’embolia polmonare (PE; RR = 1,54), l’infarto miocardico acuto (IMA; RR = 1,42), la coagulazione intravascolare disseminata (CID; RR = 1,91) e la trombocitopenia immune (ITP; RR = 1,44)”, si legge nello studio. Il termine RR [Risk Ratio] è un’espressione del rischio relativo del prodotto farmaceutico rispetto al placebo. Un RR di 1,5 rappresenta un rischio aumentato del 50% per un determinato effetto collaterale.

Lo studio presenta i risultati nel modo tipico: Afferma che i benefici dei “vaccini” superano i “rischi”. Tuttavia, questo sarebbe chiaramente il caso solo se un paziente non avesse anticorpi naturali e fosse a rischio a causa di fattori di rischio come l’età, l’obesità o l’immunocompromissione. I dati di sieroprevalenza mostrano che quasi tutti gli americani negli Stati Uniti sono stati esposti al SARS-CoV-2.

L’FDA ha dichiarato di non aver intrapreso alcuna azione sulla base dello studio perché i risultati non dimostrano che i vaccini causano uno dei quattro esiti. L’FDA ha affermato che i risultati “sono ancora in fase di indagine e richiedono studi più approfonditi”.

Il dottor Peter McCullough, consulente medico capo della Truth for Health Foundation, ha dichiarato a The Epoch Times via e-mail che il nuovo lavoro “conferma le preoccupazioni dei medici sul fatto che il forte aumento dei coaguli di sangue, della progressione della malattia cardiaca aterosclerotica e dei disturbi del sangue è associato in modo indipendente alla vaccinazione COVID-19”.

Anche Steve Kirsch, un popolare critico della risposta a Covid che pubblica su Substack, ha espresso frustrazione per la capacità e la volontà della FDA di spiegare l’alta correlazione tra la vaccinazione Covid e l’elevato rischio di gravi condizioni di salute.

“L’FDA ha individuato un segnale di sicurezza utilizzando il database CMS, secondo cui il vaccino potrebbe causare embolia polmonare (PE). Ma non sono sicuri che si tratti del vaccino COVID o meno. Dopotutto, potrebbe trattarsi di qualcos’altro, come un nuovo virus che nessuno conosce ancora!”. Kirsch ha ironizzato.

“Ma il segnale è chiarissimo nel database VAERS”, ha continuato. “Ha generato un segnale di sicurezza almeno un anno fa, ma sfortunatamente il CDC non monitora il VAERS per la sicurezza; lo mantiene solo per essere conforme alla legge”.

“Il segnale PE è oltre 6.500 volte superiore alla norma solo per i vaccini COVID”, ha aggiunto. “I conteggi sono normali per tutti gli altri vaccini. Se non è il vaccino a causarlo, cos’è? E perché colpisce SOLO le persone che fanno il vaccino COVID? Nessuno alla FDA è in grado di spiegarlo”.

“In conclusione: Il CDC non sta esaminando nessuno dei segnali di sicurezza, quindi non ne troverà nessuno”, ha aggiunto. “La FDA è altrettanto sprovveduta e ci vorranno decenni prima che riesca a collegare l’embolia polmonare al vaccino”.

Un articolo del Washington Post ha recentemente sottolineato che la maggior parte degli americani che muoiono con il Covid sono ora “completamente vaccinati” per la malattia, anche se potrebbero non avere l’ultimo della già considerevole serie di “richiami”.

“Per la prima volta, la maggioranza degli americani morti a causa del coronavirus ha ricevuto almeno la serie primaria del vaccino”, ha ammesso l’analisi del Post.

