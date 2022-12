Sacerdote líder antiaborto, Frank Pavone, reducido al Estado laical. Mientras que Rupnik…

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, la Catholic News Agency ha difundido en la noche la noticia según la cual el padre Frank Pavone, un líder de la batalla contra el aborto en Estados Unidos, ha sido reducido al Estado laical. Este es el íncipit de la noticia:

“El padre Frank Pavone, conocido activista provida y director nacional de la organización Sacerdotes por la Vida, ha sido apartado del estado clerical por ‘comunicaciones blasfemas en las redes sociales´ y ‘desobediencia persistente a las legítimas instrucciones de su obispo diocesano’, según ha podido saber la CNA”.

Y hay que decir que el momento de esta comunicación es extraordinario: justamente cuando el escándalo de las mentiras y los encubrimientos y favoritismos que marcan el caso de Ivan Rupnik vuelve a escandalizar una vez más a los católicos informados.

En una emisión en directo en las redes sociales poco después de conocerse la noticia, Pavone dijo que no había recibido ninguna comunicación del Vaticano sobre la medida. Llevando una chaqueta de cuero sobre su cuello sacerdotal, dijo que continuaría su trabajo por la causa antiabortista.

“He sido perseguido por la Iglesia durante décadas, décadas. Esto no es nada nuevo para mí”, afirmó. “No les gusta el trabajo que estoy haciendo por estos niños”.

Parecía referirse a un comentario publicado en Twitter en 2020 en el que se refería a los “partidarios de este maldito perdedor de Biden y de su moralmente corrupto Partido Demócrata, que odia a Estados Unidos y a Dios”.

Dijo que “utilicé la palabra D-O en respuesta a alguien en un tuit y por eso quieren echarme del sacerdocio”.

La carta de expulsión no hace referencia específica a este incidente ni al aborto.

En Internet, Pavone parece vincular su remoción al aborto.

“En todas las profesiones, incluido el sacerdocio, si defiendes a los #nonnati, ¡te tratarán como a ellos!”, escribió el sábado por la noche en Twitter. “La única diferencia es que cuando nos ‘abortan’, seguimos hablando fuerte y claro”.

El arzobispo Christophe Pierre, representante del Papa en Estados Unidos, llamado nuncio apostólico, dirigió la carta el 13 de diciembre a los obispos, alertándoles de la decisión del Vaticano. The New York Times obtuvo la carta de una persona que tuvo acceso a ella pero que no estaba autorizada a compartirla.

“Como ustedes saben, el padre Pavone era una figura muy pública y de alto perfil asociada al Movimiento provida en Estados Unidos”, dice el arzobispo Pierre. “Su renuncia al estado clerical podría, por tanto, ser objeto de interés entre los fieles. En previsión de ese posible interés, se facilita para su información la declaración adjunta relativa al padre Pavone”.

El comunicado dice que a Pavone se le dio “amplia oportunidad de defenderse” y “múltiples oportunidades de someterse a la autoridad de su obispo diocesano”.

“Se estableció que el padre Pavone no tenía justificación razonable para sus acciones”.

El comunicado dice que el futuro del rol de Pavone en Sacerdotes por la Vida dependerá enteramente del grupo, que es descrito como “una organización católica”.

En su transmisión, Pavone dijo: “No podrán borrar este mensaje, no lo silenciarán. No hará más que crecer. Cada vez seremos más fuertes”.

Durante las elecciones presidenciales de 2016, Pavone publicó un vídeo en Facebook Live en el que colocó un feto abortado en lo que parecía ser un altar. La diócesis de Amarillo (Texas), que lo controlaba en aquel momento, anunció que había abierto una investigación sobre Pavone. La diócesis no respondió a una solicitud de comentarios el sábado por la noche.

Pavone se ha enfrentado públicamente en varias ocasiones y a lo largo de los años con el obispo de la diócesis de Amarillo, monseñor Patrick Zurek. En otoño de 2020, la diócesis emitió una declaración en la que decía que los católicos debían ignorar la retórica del señor Pavone sobre las elecciones, incluidos los comentarios en línea en los que se hablaba de negar la absolución de los pecados a los católicos que votaran a los demócratas.

“Estas publicaciones no son coherentes con las enseñanzas de la Iglesia católica”, dijo entonces la diócesis en un comunicado. “Por favor, ignórenlos y recen por el padre Pavone”.

Luego de la noticia de su despido, Abby Johnson, ex directora de Planned Parenthood que se ha convertido en activista antiabortista, defendió a Pavone en Facebook como un sacerdote fiel y mentor durante mucho tiempo.

“Me guió a través de la Iglesia”, escribió. “Me gustaría que todos los sacerdotes tuvieran la misma voz que él”.

Publicado originalmente en italiano el 18 de diciembre de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/12/18/sacerdote-leader- anti-aborto-frank-pavone- ridotto-allo-stato-laicale- mentre-rupnik/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

