Bestiario Confuso, di Tutto e di Più.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi scuso dal profondo del cuore perché questo Bestiario è un gran minestrone di cose che già si sono affievolite nella coscienza del pubblico e altre che invece…insomma tanta roba; ma purtroppo quando incomincia raccogliere i fiorellini per il mazzo poi altre cose più importanti accadono, e mi ritrovo sempre in ritardo. Comunque, eccolo a voi. Buona lettura.

“Gli obbedienti adorano assistere alle persecuzioni dei dissidenti, si sentono giusti, la loro vigliaccheria si ammanta di saggezza”

(Michel Onfray)

Il filosofo Michel Onfray codificò i 7 comandamenti per ottenere il totale controllo delle masse.

Abolire le libertà utilizzando falsi pericoli che motivino la necessità di rinunciare alle libertà per sopravvivere. Impoverire e stravolgere la lingua per distruggere la cultura. Negare la verità ed il libero dibattito. Sopprimere la storia. Negare la natura Propagazione dell’odio con la scusa di eliminare gli odiatori Aspirare all’impero, ovvero nazione, moneta, religione e razza unica da controllare totalmente.

Adriano Bacherini

Dai media è scomparso il pensiero critico. Con i loro padroni ci chiedono di smettere di pensare e di accettare illogicità, contraddizioni e perfino menzogne. Poi ci impongono di accettare che i diritti e le libertà personali, per cui l’umanità ha lottato millenni, non sono più primordiali. #RestiamoLiberi

Vik van Brantegem

Ecco a voi alcune riflessioni di Massimo Viglione:

Bucatini ed eroi

Dovrei dire che rimango basito dinanzi alla a dir poco scriteriata indifferenza dell’enorme massa dei pluribucatini dinanzi alla sentenza della Corte Costituzionale.

Ma in realtà non rimango basito per nulla.

È tutto esattamente come prevedevo.

Chi ha tradito, o chi ha fatto immondizia del proprio intelletto, meriterà il compenso della propria follia.

L’ingiustizia è per tutti gli altri, gli eroi dei nostri giorni, che affidiamo a Dio.

Ci affidiamo a Lui. (MV)

L’unico modo per fermare i piani di morte

Tutti i giorni muore qualcuno di malore improvviso. Specie i giovani e gli sportivi.

Tutti i giorni.

Tutti i giorni.

Tutti i giorni.

E sappiamo bene che, tacendo completamente i media su tema, veniamo a conoscenza solo di una minima parte del problema.

E non parliamo della marea incontrollabile dei danni alla salute fisica e psichica delle persone.

E qui si parla di obbligo sierale, qui solo, solo in Italia!

E tutti tacciono, come se nulla fosse.

Ci vogliono eliminare, sterilizzare, trans–umanizzare.

Chi tace è complice, non “saggio”. E’ “saggiamente” complice.

Chi avalla in qualsiasi modo tutta questa morte quotidiana, questo danno costante alla salute di un numero incalcolabile di persone, è… Beh, la parola è ovvia.

Si può sbagliare nella vita, ma quando l’evidenza ci dà torto,

occorre avere il coraggio di fare ammenda pubblica,

di ricredersi e ammettere di avere sbagliato,.

Chi non la fa, chi non ammette la verità palese o tace,

continua a perseverare nell’errore pubblico.

Nella morte pubblica. Nel male collettivo.

Ogni giorno muore un italiano di morte improvvisa.

C’è un solo modo per fermare questa strage, questo abbominio,

questa guerra ai nostri popoli:

che nessuno si buchi più per nessuna ragione.

Solo così non ci saranno Corti Costituzionali, governi e governanti, giornalisti e intellettuali traditori, che tengano.

Se nessuno va a suicidarsi e ad avallare il suicidio pubblico,

questa trappola mortale finirà.

Ne inventeranno un’altra? Sì. Perché il mondo è in mano alle forze infere e ai suoi schiavi politici, mediatici e intellettuali.

Che sono quelli che la stragrande maggioranza della “gente” segue e celebra, per un perfetto meccanismo della sindrome di Stoccolma creato ad arte tramite l’incantesimo di massa della scuola e dell’università, della televisione, dei media tutti, della politica.

Ma almeno questa battaglia l’avremo vinta, mentre ci dovremo preparare ad affrontare le altre.

Fermate il suicidio delle italiche popolazioni. E combattiamo questa guerra per la vita di tutti, per la Libertà, per la Verità. (MV)

Cossiga : “Non importa quanti voti hai, se possiedi la magistratura, governi”.

La sinistra in questi anni ha fatto questo, occupare tutti gli enti di potere e condizionare la politica.

#CorteAnticostituzionale #Costituzione #Pfizer #novax #Consulta #Speranza #vaccini

“Esattamente 𝗘𝗹𝗹𝘆 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗲𝗶𝗻 che ne sa del liberismo di cui si lamenta, che non ha mai lavorato un giorno in vita sua? Che ne sa della produzione della ricchezza che vuole redistribuire?

E precisamente come funziona la “ridistribuzione del sapere”?

Si prende chi ha laurea e master e si costringe a cedere il master a chi ha solo il diploma?

𝗘𝗹𝗹𝘆 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗲𝗶𝗻 𝗲’ 𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗣𝗗: ricchissima, ebrea ma pro-palestina; doppio passaporto (italiano e svizzero); una vita tra yacht e università americane, rappresentante lei e famiglia dell’establishment radical-iper chic. PROLETARIA per noia.

Tutta chiacchiere e salotti, mai visto una casa popolare, mai lavorato, mai sporcata le mani, mai.

Un personaggio da collettivismo universitario che arriva a fine mese grazie alla politica.”

(Elisabetta Scarparelli)

<<Se avessero voluto agire per il nostro bene, avrebbero semplicemente curato i malati e lasciato vivere i sani.

Avrebbero potenziato i reparti, non avrebbero bloccato farmaci, non avrebbero impedito le cure e non avrebbero radiato i medici.

Non avrebbero impedito le autopsie e non avrebbero imposto la direttiva criminale della vigile attesa accompagnata da Tachipirina, e se anche l’avessero attuata con buone intenzioni, l’avrebbero eliminata a fallimento conclamato e non sarebbero ricorsi al Consiglio di Stato per ripristinarla.

Avrebbero rassicurato e non terrorizzato, avrebbero unito e non diviso.

Non avrebbero mai permesso ai malati o agli anziani nelle RSA di essere lasciati soli, abbandonati, senza la possibilità di essere visitati dai propri cari.

Non avrebbero mai traumatizzato i bambini, non avrebbero fatto sentire colpevoli i giovani, addirittura impedendogli di fare sport e socializzare, per assicurarli alienati su un divano.

Non si sarebbero mai sognati di discriminare, di minacciare e di estorcere.

Non avrebbero applicato la censura e avrebbero assicurato un dibattito pubblico tra esperti, aperto e sereno.

Avrebbero garantito e rispettato i diritti costituzionali, consci dei pericoli che uno stato d’emergenza esteso oltre ogni limite avrebbe potuto creare.

Per alcuni è stato chiaro fin da subito, ma è evidente ormai a sempre più persone, dopo due anni, che le loro intenzioni sono sempre state altre.>>

Francesco Fornasaro

