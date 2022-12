Miocardite, Malori Improvvisi, il Siero: uno Studio, la “Pistola Fumante”. Epoch Times.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curia, offriamo alla vostra attenzione questo importante articolo apparso su Epoch Times, che conferma quello che molti sospettavano, e cioè una correlazione fra i seri a mRNA e l’aumento di miocarditi e malori improvvisi, verso cui i mass media mainstream continuano a mostrare disinteresse. E intanto i soliti “esperti” insistono, a fronte di un aumento delle influenze, su piani vaccinali. Una considerazione, suffragata però da articoli come questo. Se un piccolo Paese riesce a corrompere per avere i Mondiali stuoli di politici europei, quanto potrebbero essersi mosse le grandi industrie farmaceutiche per un’operazione che ha fruttato loro guadagni inimmaginabili? Forse questo spiega anche certe posizioni in Parlamento contro il reintegro dei medici no-cavia…

La miocardite post-vaccinazione, una forma di infiammazione cardiaca, è stata identificata in un sottogruppo di persone morte “inaspettatamente” a casa entro 20 giorni dalla somministrazione del vaccino COVID-19. I ricercatori hanno analizzato le autopsie eseguite su queste persone, studiando anche campioni di tessuto. I ricercatori hanno analizzato le autopsie eseguite sulle persone e hanno condotto ulteriori ricerche, tra cui lo studio di campioni di tessuto.

I ricercatori hanno iniziato con un gruppo di 35 persone, ma ne hanno escluse 10 da ulteriori analisi perché sono state identificate altre cause di morte. Dei 25 rimanenti, i ricercatori hanno identificato prove di miocardite in cinque persone.

Tutte le cinque persone hanno ricevuto un vaccino Moderna o Pfizer entro sette giorni dal decesso, con una media di 2,5 giorni. L’età media era di 58 anni. Nessuna delle persone aveva un’infezione da COVID-19 prima di essere vaccinata e i tamponi nasali sono risultati negativi.

I risultati dell’autopsia, uniti alla mancanza di prove di altre cause di morte e al fatto che la vaccinazione è avvenuta poco prima dei decessi, hanno permesso ai ricercatori di affermare che per tre dei casi la vaccinazione è stata la “probabile causa” della miocardite e che la condizione cardiaca “è stata la causa della morte improvvisa”.

In uno degli altri casi, si riteneva che la miocardite fosse la causa del decesso, ma i ricercatori hanno individuato un herpes virus, una spiegazione alternativa per l’incidenza dell’infiammazione cardiaca. Il caso rimanente non includeva una spiegazione alternativa per la miocardite, ma i ricercatori hanno detto che l’impatto dell’infiammazione era “discreto e osservato principalmente nel grasso pericardico”. Hanno classificato i due casi come possibilmente causati dalla vaccinazione.

“In generale, un legame causale tra la miocardite e la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 è supportato da diverse considerazioni”, hanno detto i ricercatori, tra cui la “stretta relazione temporale con la vaccinazione”, l'”assenza di altre significative malattie cardiache preesistenti” e la negatività dei test per qualsiasi “agente infettivo che causa la miocardite”.

Tra i limiti c’è la dimensione ridotta della coorte.

Lo studio (pdf) è stato pubblicato da Clinical Research in Cardiology il 27 novembre. I ricercatori lavorano tutti per l’ospedale universitario di Heidelberg. Sono stati finanziati dalle autorità tedesche.

Moderna e Pfizer non hanno risposto alle richieste di commento.

La meticolosa esclusione di possibili cause diverse dalla vaccinazione indica che i casi sono “la punta dell’iceberg”, ha dichiarato all’Epoch Times il dottor Andrew Bostom, esperto di cuore con sede a Rhode Island.

“Se c’è una persona apparentemente sana che muore improvvisamente nel sonno, in genere questi sono i casi che vengono sottoposti ad autopsia, e chiaramente il risultato più comune è una qualche forma di malattia coronarica aterosclerotica. Ma in questi casi l’hanno sostanzialmente esclusa. E poi hanno individuato nella vaccinazione la causa più plausibile”, ha aggiunto. “E quindi suggerisce che il fenomeno potrebbe essere più ampio di quanto si sia sospettato”.

Miocardite

La miocardite è una grave patologia cardiaca che può manifestarsi con dolore al petto e che in genere porta il paziente a rivolgersi all’ospedale.

I medici di solito sconsigliano tutte o quasi tutte le attività fisiche per un certo periodo di tempo.

Le cause includono batteri, virus e febbre.

I ricercatori hanno scoperto che la miocardite acuta si risolve in circa la metà dei casi nelle prime due-quattro settimane, ma un altro quarto presenta problemi a lungo termine e molti degli altri portano alla morte o al trapianto di cuore.

L’incidenza della miocardite tra i riceventi del vaccino COVID-19 è stata più alta del previsto, hanno rilevato i ricercatori negli Stati Uniti, in Israele e in altri Paesi. I tassi più alti sono stati rilevati nei giovani, in particolare nei maschi.

Le stime dei tassi di incidenza tipici della miocardite sono da 0,2 a 2,2 per milione di persone entro sette giorni. Le segnalazioni al Vaccine Adverse Event Reporting System mostrano tassi più elevati nei maschi di età compresa tra 5 e 49 anni e nelle femmine di età compresa tra 12 e 29 anni. Il tasso più alto è stato di 75,9 per milione di seconde dosi somministrate. Le segnalazioni al sistema non provano la causalità, ma secondo alcuni studi il sistema soffre di una grave sotto-segnalazione, che indica che i tassi sono ancora più alti.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) continuano a raccomandare la vaccinazione per quasi tutte le persone di età pari o superiore ai 6 mesi, affermando che i benefici dei vaccini superano i rischi. Alcuni esperti non sono d’accordo, affermando che effetti collaterali come la miocardite fanno propendere per un rischio maggiore in alcune fasce d’età.

I funzionari governativi hanno ripetutamente affermato che la maggior parte dei casi di miocardite si risolve nel giro di poche settimane, ma a settembre i ricercatori del CDC hanno scoperto che molti giovani che hanno sperimentato la miocardite post-vaccinazione presentavano ancora risultati anormali della risonanza magnetica mesi dopo.

L’incidenza è stata molto più bassa tra gli anziani, secondo le autorità statunitensi, che si sono rifiutate di rendere pubblici i risultati delle autopsie delle persone morte dopo la vaccinazione, e secondo vari studi.

Il nuovo studio “suggerisce che i nostri studi non hanno tenuto conto di alcuni casi gravi di miocardite”, ha dichiarato su Twitter il dottor Tracy Høeg, epidemiologo consulente del Dipartimento della Salute della Florida.

Causalità

Diversi vaccini sono stati collegati alla miocardite e a una condizione correlata, la pericardite. Sono prodotti da Moderna e Pfizer e sono i due più somministrati negli Stati Uniti e in Germania.

Entrambi i vaccini utilizzano la tecnologia dell’RNA messaggero (mRNA).

Causalità significa che un vaccino causa una condizione.

I principali ricercatori del CDC hanno dichiarato (pdf) che le prove attuali mostrano un legame causale tra le iniezioni di mRNA e l’infiammazione cardiaca. Anche altri ricercatori sono giunti a questa conclusione.

La Food and Drug Administration statunitense avverte i potenziali destinatari del vaccino che “i dati post-marketing dimostrano un aumento del rischio di miocardite e pericardite, in particolare nei 7 giorni successivi alla seconda dose”.

Bostom ha detto che le prove che ha esaminato mostrano un legame causale.

“È certo come la maggior parte delle associazioni che diciamo essere confermate in medicina”, ha detto.

Alcuni studi hanno identificato il COVID-19 come un’altra causa di miocardite e pericardite, ma altri hanno indicato che potrebbe non essere associato.

Altri risultati autoptici

Prima dello studio tedesco, altri ricercatori in tutto il mondo avevano riportato risultati di autopsie di persone morte improvvisamente dopo la vaccinazione.

Nel 2021, i ricercatori statunitensi hanno riferito che due adulti hanno sviluppato una miocardite entro due settimane dalla vaccinazione COVID-19, senza riuscire a individuare cause diverse dalla vaccinazione.

Nel 2021, i ricercatori della Corea del Sud hanno riferito che, dopo aver esaminato il decesso di un uomo di 22 anni morto cinque giorni dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer, hanno stabilito che la causa primaria era una “miocardite, causalmente associata” al vaccino.

A gennaio, ricercatori neozelandesi hanno riferito che il vaccino Pfizer era probabilmente responsabile della miocardite improvvisa che ha portato alla morte di una donna di 57 anni, scrivendo che “altre cause sono state scartate con ragionevole certezza”.

A febbraio, ricercatori di diversi Stati Uniti hanno riferito che due adolescenti morti poco dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer hanno avuto un’infiammazione cardiaca e che l’infiammazione è stata la causa principale del decesso.

A maggio, i ricercatori del CDC hanno riferito che un ragazzo è morto in seguito a un’infiammazione cardiaca successiva alla vaccinazione e che la causa del decesso è stata la miocardite.

A settembre, un ricercatore tedesco ha riferito che un uomo di 55 anni, morto quattro mesi dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer, è deceduto a causa di una miocardite, affermando che “questi risultati indicano che la miocardite, così come gli eventi tromboembolici che seguono l’iniezione di vaccini basati su geni induttori di picchi, sono causalmente associati a una risposta immunologica dannosa all’agente codificato”.

E proprio di recente, ricercatori giapponesi hanno riportato i risultati di un uomo di 27 anni che è morto 28 giorni dopo il ricovero in seguito alla vaccinazione.

