L’Armenia Teme un Nuovo Genocidio nell’Artsakh a Opera degli Azeri. Korazym.

Marco Tosatti

portiamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Korazym.org, un sito che segue con dedizione a molta cura quanto sta accadendo nel Caucaso, e in particolare l'aggressione azera nei confronti dell'Artsakh-Nagorbo Karabakh, dove Baku tende a compiere una pulizia etnica degli armeni della regione.

[Korazym.org/Blog dell’Editore, 12.12.2022 – Vik van Brantegem] – Questa mattina, (ieri per chi legge, n.d.r.) per la seconda volta questo mese, i provocatori azeri hanno bloccato l’autostrada che collega la Repubblica di Artsakh/Nagorno Karabakh con l’Armenia. Tensione alta con le forze di pace russe. Il dittatore azero Ilham Aliyev sta alzando il livello dello scontro per portare a termine la pulizia etnica della regione.

++++ AGGIORNAMENTO ORE 22.30 ++++ 1. A fine giornata, gli Azeri che hanno isolato l’Artsakh stanno ancora bloccando la strada. Il contingente di pace russo sta rafforzando le posizioni.

Le questioni relative alla situazione creatasi a seguito delle ripetute provocazioni dell’Azerbajgian contro la Repubblica di Artsakh, le misure già intraprese per la sua regolamentazione e il piano d’azione sono state discusse durante un’ampia consultazione di lavoro convocata dal Presidente Arayik Harutyunyan. Harutyunyan ha sottolineato la necessità di avvalersi di tutte le opportunità interne ed esterne per resistere all’effettivo blocco della Repubblica di Artsakh e ottenere la sua eliminazione. Tutti i partecipanti hanno sottolineato all’unanimità l’impegno delle autorità dell’Artsakh a proteggere i diritti e gli interessi vitali della popolazione dell’Artsakh. È stata presa la decisione di convocare al mattino il Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea nazionale dell’Artsakh.

Utilizzando le pagine Facebook dei cittadini della Repubblica di Artsakh, i servizi speciali dell’Azerbajgian hanno diffuso notizie false sull’evacuazione dei residenti dell’Artsakh, che mira a diffondere il panico tra la popolazione, afferma il Servizio di sicurezza nazionale della Repubblica di Artsakh, che esorta i cittadini a non cedere alle fake news e a mantenere la calma. Il Servizio di sicurezza nazionale della Repubblica di Armenia monitora la situazione nel proprio territorio. 2. La European Union Monitoring Capacity (EUMCAP) in Armenia completerà le sue attività entro il 19 dicembre 2022, ha affermato l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa a Brussel. La questione è stata riesaminata durante il Consiglio Affari esteri di oggi,12 dicembre 2022 a Brussel. “Abbiamo concordato di ritirare la missione e schierare una squadra per esplorare il possibile impegno futuro dell’Unione Europea”, ha affermato Borrell. La EUMCAP è diventata operativa il 20 ottobre 2022 in seguito alla decisione dell’Unione Europea in risposta all’accordo raggiunto all’incontro quadrilaterale tra il Presidente dell’Azerbajgian Aliyev, il Primo Ministro dell’Armenia Pashinyan, il Presidente francese Macron e il Presidente del Consiglio Europeo Michel. Su proposta dell’Alto rappresentante Josep Borrell, la decisione sull’istituzione della struttura di monitoraggio dell’Unione Europea è stata adottata dal Consiglio Affari esteri del 17 ottobre. Il mandato della missione era monitorare la situazione nelle regioni di confine tra Armenia e Azerbajgian, dopo l’invasione delle forze armate azeri il 13-14 settembre scorso.

Il Primo Ministro della Repubblica di Armenia, Nikol Pashinyan, ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Gli interlocutori hanno discusso questioni relative alla risoluzione della situazione nel Corridoio di Berdzor (Lachin). Pashinyan ha sottolineato l’importanza di garantire una comunicazione ininterrotta tra l’Armenia e l’Artsakh/Nagorno-Karabakh e l’attuazione di misure coerenti da parte della missione di mantenimento della pace russa in quella direzione. Si è fatto riferimento al processo di sblocco delle infrastrutture regionali, nonché all’attuazione degli accordi tripartiti del 9 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 26 novembre e 31 ottobre 2022.

Alle ore 10.30 di questa mattina, un gruppo di Azeri in abiti civili ha chiuso in entrambe le direzioni le autostrade interstatali Lisagor-Shushi e Stepanakert-Goris, che collegano la Repubblica di Artsakh/Nagorno-Karabakh all’Armenia. È la seconda volta questo mese, adducendo ancora una volta false ragioni ambientali [L’Azerbajgian prosegue con le prove generali per completare l’occupazione dell’Artsakh – 6 dicembre 2022]. In grave violazione delle norme stabilite dalle convenzioni umanitarie internazionali, l’Azerbajgian ha nuovamente violato i diritti e le libertà fondamentali degli Armeni dell’Artsakh. L’Azerbaigian sta cercando di creare un disastro umanitario, ha affermato la polizia dell’Artsakh in un comunicato. “Centinaia di cittadini, compresi i bambini, sono bloccati sulla strada. Alcuni di loro sono tornati a Goris [Armenia], mentre quelli che aspettavano da molte ore nella zona di Stepanakert-Shushi sono stati trasportati a Stepanakert [capitale di Artsakh] accompagnati da agenti di polizia. È impossibile trasportare forniture mediche, medicinali e pazienti con gravi problemi di salute. Al momento le trattative continuano. Ulteriori informazioni saranno fornite sugli sviluppi della situazione”, ha detto la polizia.

Il blocco del Corridoio di Berdzor (Lachin) “è una chiara provocazione e una grave violazione della dichiarazione trilaterale di cessate il fuoco del 2020”, ha affermato in un post su Twitter Edmon Marukyan, Ambasciatore presso il Ministero degli Esteri dell’Armenia. “Spero che non porti a una crisi umanitaria e prevalga il buon senso. Il Corridoio Lachin deve funzionare come al solito”, ha aggiunto.

Il comportamento dell’Azerbajgian è una sfida senza precedenti, ha affermato in una dichiarazione il Presidente della Repubblica di Artsakh/Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan. “Prima di tutto, il comportamento aggressivo dell’Azerbajgian, attraverso il quale terrorizza la nostra popolazione e mette sotto attacco i nostri diritti e interessi vitali, è altamente inaccettabile per noi. Questa è una sfida senza precedenti per il nostro Stato e il nostro popolo, e invito l’intera società a unirsi e mantenere la calma, perché uno degli obiettivi delle autorità azere è quello di incitare la divisione interna e il panico nell’Artsakh”, ha detto Harutyunyan. “Le autorità e il popolo dell’Artsakh hanno valori, principi e linee rosse chiari, per la cui protezione stiamo facendo e faremo tutti gli sforzi possibili, a volte invisibili”, ha affermato. “Siamo sicuri che le forze di pace russe, in quanto garanti della sicurezza del nostro popolo e della strada, utilizzeranno tutti gli strumenti per prevenire tali provocazioni e violazioni degli accordi contro i diritti e gli interessi vitali del nostro popolo”, ha affermato Harutyunyan. Ha osservato che anche altri attori della comunità internazionale hanno un lavoro importante da svolgere, perché le azioni della parte azera violano gravemente le note norme del diritto internazionale e l’Azerbajgian si batte per la pulizia etnica e il rimpatrio del popolo dell’Artsakh. “Artsakh era e sarà armeno attraverso i nostri sforzi uniti e determinati contro tutte le sfide”, ha concluso Harutyunyan.

Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Artsakh/Nagorno-Karabakh ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna la mossa provocatoria dell’Azerbajgian di bloccare l’autostrada interstatale Goris-Stepanakert: “Oggi l’Azerbajgian è ricorso ancora una volta ad azioni provocatorie, bloccando l’autostrada Goris-Stepanakert nella sezione di Shushi. Questa è un’altra manifestazione della politica genocida di Baku, un atto distruttivo e criminale volto a terrorizzare il popolo dell’Artsakh, creando un’atmosfera di instabilità nella regione e ostacolando le attività della missione di mantenimento della pace russa. Come al solito, l’Azerbajgian dimostra un atteggiamento assolutamente irrispettoso e incoerente nei confronti degli obblighi assunti dalla dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2020, in particolare, non garantisce la circolazione sicura di cittadini, veicoli e merci in entrambe le direzioni attraverso il Corridoio di Lachin. Il Ministero degli Esteri della Repubblica di Artsakh condanna fermamente le azioni della Baku ufficiale e invita la comunità internazionale a prendere provvedimenti concreti per porre fine alle ambizioni dell’Azerbajgian nei confronti dei territori sovrani dell’Artsakh e per fornire condizioni adeguate per la realizzazione dei diritti fondamentali degli Armeni dell’Artsakh”.

Tutte le frazioni parlamentari dell’Artsakh hanno rilasciato una dichiarazione in cui condannano fermamente le provocazioni organizzate dalla leadership politico-militare azera volte a destabilizzare la situazione nella regione. “Gli Azeri, che hanno usato munizioni al fosforo contro la pacifica popolazione dell’Artsakh, hanno bloccato la strada della vita Stepanakert-Goris – l’autostrada che ha lo status di corridoio ai sensi dell’accordo trilaterale del 9 novembre 2020 – per la seconda volta negli ultimi giorni sotto pretesti ambientali. Condanniamo fermamente le azioni provocatorie organizzate dalla leadership politico-militare dell’Azerbajgian che mirano a destabilizzare la situazione nella regione. Chiediamo ai cittadini della Repubblica di Artsakh di mostrare moderazione, essere vigili, al fine di prevenire con sforzi congiunti qualsiasi azione provocatoria da parte degli Azeri. Il nostro popolo, che ha superato numerose difficoltà durante la sua lotta esistenziale, resisterà ancora una volta alle sfide presenti e future. Chiediamo alla comunità internazionale di agire con misure concrete per eliminare le aspirazioni aggressive dell’Azerbajgian. Chiediamo alle forze di pace russe di prevenire tali azioni disumane da parte degli Azeri con misure più forti nel quadro dell’accordo trilaterale”. La dichiarazione è stata firmata da D. Melkumyan per Partito Democratico dell’Artsakh, A. Mosiyan per ARF, D. Galstyan per Giustizia, M. Petrosyan per Patria Unita e A. Harutyunyan per Patria Libera.

Il Presidente del Parlamento dell’Artsakh, Artur Tovmasyan, ha condannato le azioni provocatorie dell’Azerbajgian, affermando che il diritto dell’Artsakh e del suo popolo alla vita è in pericolo: “Il 12 dicembre, a partire dalle ore 10.30, già per la seconda volta, la parte azera ha bloccato l’unica strada interstatale che collega l’Artsakh all’Armenia. Il diritto della Repubblica di Artsakh e del popolo dell’Artsakh a una vita e a una vita piene è in pericolo senza precedenti. Bloccando il corridoio, la leadership politico-militare dell’Azerbajgian persegue diversi obiettivi:

modificare lo status quo creatosi dopo la dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2022;

screditare il ruolo delle forze di pace russe;

controllare la nostra vigilanza e, se non esiste, eliminare gli Armeni dall’Artsakh.

Chiediamo alle organizzazioni interessate della comunità internazionale di condannare fermamente le azioni provocatorie dell’Azerbajgian e di applicare adeguati meccanismi di restrizione contro l’Azerbajgian.

Chiediamo alle autorità e al popolo dell’Armenia, alla diaspora-armena e ai nostri compatrioti che vivono in Artsakh di mettere da parte i disaccordi interni per il bene della protezione delle regioni di confine dell’Armenia e della Repubblica di Artsakh. Altrimenti, domani sarà troppo tardi”.

Le azioni coerenti dell’Azerbajgian rendono sempre più concrete le preoccupazioni che Baku stia organizzando, preparando il genocidio nel Nagorno-Karabakh, ha affermato il Primo Ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan, nelle sue osservazioni oggi, 12 dicembre 2022 al 4° Forum globale contro il crimine di genocidio a Yerevan.

“Nel 2021 abbiamo assistito a situazioni in cui in Nagorno-Karabakh i civili che conducevano lavori agricoli sono stati uccisi da un cecchino proprio mentre erano sul proprio trattore. Successivamente, abbiamo notato altri eventi quando le forze armate azere sono entrate in Nagorno-Karabakh nel’area che è sotto la responsabilità delle forze di pace russe, e quel processo è stato accompagnato da una serie di eventi che vale la pena menzionare. In particolare, durante la notte le forze armate azere hanno utilizzato potenti proiettori, illuminavano le case dopo la mezzanotte e invitavano gli Armeni a unirsi alle preghiere islamiche e con gli altoparlanti ordinavano agli Armeni di lasciare le loro case. Certo, rispettiamo la cultura e la religione islamica, e la prova di ciò è la Moschea Blu nel centro di Yerevan, che è stata restaurata da quando l’Armenia è indipendente, ma il terrorismo regionale è quello che vedo, non posso darlo qualsiasi altra definizione”, ha detto Pashinyan. Il Primo Ministro armeno ha affermato che questi incidenti sono correlati. “Oggi assistiamo ad azioni coerenti che rendono sempre più concrete le preoccupazioni che l’Azerbajgian stia effettivamente pianificando un genocidio nel Nagorno-Karabakh”, ha affermato.

Pashinyan ha fatto riferimento anche al blocco del Corridoio di Lachin da parte dell’Azerbajgian, affermando che alcuni stanno cercando di tracciare parallelismi tra il Corridoio di Lachin e altre comunicazioni esistenti nella regione, o le comunicazioni che verranno avviate o costruite. “Voglio sottolineare che il Corridoio di Lachin serve a prevenire il genocidio, chiudere quel corridoio, sospendere il suo funzionamento significa condannare gli Armeni del Nagorno-Karabakh a un genocidio attraverso tre diversi scenari”, ha detto.

l primo scenario, ha detto Pashinyan, potrebbe essere quello di espellere gli Armeni dalla loro terra, quando gli Armeni del Nagorno-Karabakh non hanno l’opportunità di vivere nelle loro case sulle loro terre. “È questo modello che vediamo nella regione di Hadrut del Nagorno-Karabakh, dove non vive un solo Armeno dopo la guerra dei 44 giorni del 2020. Voglio anche affermare che la dichiarazione del 9 novembre 2020 garantisce il ritorno dei rifugiati nel Nagorno-Karabakh e zone limitrofe con il supporto dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ma ad oggi nemmeno i rappresentanti dell’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Rifugiati hanno avuto la possibilità di entrare in quelle zone, per non parlare dei civili della regione di Hadrut”, ha detto.

Il prossimo scenario, ha detto Pashinyan, è la perdita di identità, che definisce uno dei potenziali modelli di genocidio. “È la battaglia che l’Azerbajgian sta conducendo oggi contro i nomi e i monumenti storico-culturali del Nagorno-Karabakh, ne è la chiara testimonianza. Quando parliamo di sicurezza, a volte pensiamo solo alla sicurezza fisica, ma la sicurezza dell’identità è la parte inseparabile dei diritti umani e della sicurezza. Oggi assistiamo a una situazione in cui si tenta di presentare i monumenti storico-culturali armeni riconosciuti a livello internazionale come aventi origini di un’altra Nazione, un altro Paese. Questa non è solo una lotta contro i monumenti senza vita, questa è una battaglia contro l’identità. Questa battaglia non ha un contesto storico, ha un contesto pratico. Lo scopo di questa battaglia è dimostrare che gli Armeni non hanno il diritto di vivere nel Nagorno-Karabakh”, ha detto Pashinyan. Ha aggiunto che c’è un compito a livello statale azero per cancellare gli scritti armeni e sostituirli con i cosiddetti scritti “veri”. “Cos’è questo, se questa non è una preparazione al genocidio, non c’è altro modo in cui posso definire cosa sta succedendo qui”, ha detto.

E il terzo scenario, ha detto Pashinyan, è la distruzione fisica. Ha affermato che sono visibili anche le realtà e i segni della distruzione fisica, a partire dal rendere gli agricoltori un bersaglio per un cecchino fino al bombardamento degli insediamenti civili e dei loro residenti durante la guerra di 44 giorni.

Oggi, 12 dicembre 2022 a Brussel, il Viceministro degli Esteri dell’Armenia, Paruyr Hovhannisyan, nel suo discorso alla riunione ministeriale per gli affari esteri del partenariato orientale dell’Unione Europea ha detto tra altro: “Riflettendo sulle possibili azioni volte a far progredire la nostra cooperazione e ad avvicinare l’Unione Europea e i suoi partner orientali, vorrei sottolineare che prima di tutto dobbiamo definire o, per meglio dire, ridefinire i valori che sono alla base della nostra cooperazione.

L’assenza di equilibrio tra i valori e gli interessi, il fatto stesso di mettere in discussione approcci e politiche, il che implica che i valori comuni vengano compromessi per interessi politici o economici di breve periodo, non porta l’Unione Europea e i partner orientali più vicino.

Nel 2022 l’Unione Europea e il suo vicinato orientale hanno dovuto affrontare enormi sfide. Vivendo in tempi in cui l’architettura di sicurezza europea è scossa, assistiamo a un aumento della tensione anche nel Caucaso meridionale.

Uno dei partner orientali, l’Azerbajgian, non solo minaccia continuamente di usare la forza contro la Repubblica di Armenia, inoltre, ha compiuto diversi atti di aggressione, occupando attualmente più di 140 kmq del territorio sovrano dell’Armenia. Nei giorni 13-14 settembre 2022, lanciando un’aggressione su larga scala, l’Azerbajgian ha preso di mira la popolazione civile e le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ha causato più di 200 vittime, anche tra i civili, ha effettuato attacchi con droni anche in profondità nel territorio sovrano dell’Armenia.

Inoltre, durante lo scorso anno l’Azerbajgian ha costantemente tentato di pulire etnicamente le restanti 120.000 persone del Nagorno-Karabakh minacciando l’operazione del Corridoio di Lachin, “linea di vita” concordata dalla dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2020.

È interessante notare che ciò sta accadendo quando l’Armenia e l’Azerbajgian sono impegnati in colloqui sulla normalizzazione delle relazioni. Con la retorica guerrafondaia e la minaccia dell’uso della forza l’Azerbajgian cerca di costringere l’Armenia a fare concessioni.

A questo proposito, vorrei sottolineare che mirando a contribuire alla sicurezza della nostra regione, l’Unione Europea e i suoi Stati membri dovrebbero tracciare alcune linee rosse. L’astenersi dall’uso della forza deve essere una linea rossa assoluta, e le dichiarazioni a questo proposito da entrambe le parti, infatti, incoraggiano solo l’aggressore a continuare le sue attività.

Apprezziamo molto quei partner che non esitano a indicare l’aggressore e ad esprimere la necessità di perseguire debitamente i crimini di guerra e consegnare alla giustizia i loro autori. Altrettanto importante è la continua richiesta di ritiro completo delle forze armate azere dal territorio sovrano dell’Armenia. La loro continua presenza nel territorio armeno riconosciuto a livello internazionale rappresenta una seria sfida per la già fragile pace e stabilità nella nostra regione.

Desidero ringraziare ed elogiare l’Unione Europea per il suo dispiegamento rapido ed efficiente della European Union Monitoring Capacity (EUMCAP) in Armenia [operativa dal 20 ottobre 2022 per contribuire alla stabilizzazione e agli sforzi relativi alla sicurezza nella regione]. Il suo contributo alla stabilizzazione della situazione nella regione è innegabile. L’Armenia apprezza molto il lavoro dell’EUMCAP e ritiene che, poiché la situazione continua a rimanere molto fragile e il rischio di una nuova aggressione da parte dell’Azerbajgian è molto elevato, la missione dovrebbe continuare a svolgere il suo ruolo molto importante sul campo”.

