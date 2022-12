“La Libertà Accademica è Morta”. Uccisa dal Potere dei Soldi. Jay Bhattacharya.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno portare alla vostra attenzione questo articolo di France Soir, che ringraziamo per la cortesia, nella mia traduzione. È interessante osservare come il potere finanziario sottostate alle grandi case farmaceutiche, e alla grande finanza che le possiede e sostiene, sia riuscito in questi due anni a stravolgere totalmente i valori sui quali diceva di basarsi la nostra società. Buona desolante lettura. E ricordiamo cosa è successo a Torino, con il convegno Policovid e il vergognoso comportamento del Politecnico della ex capitale sabauda.

Un professore dell’Università di Stanford, Jay Bhattacharya, riferisce che “la sua vita era diventata un inferno” dopo che, nell’ottobre del 2020, non era d’accordo con le misure di arresti domiciliari pensate per combattere l’epidemia di coronavirus. Il professore di medicina, economia e politica della ricerca sanitaria all’Università di Stanford ha affermato che “la libertà accademica è morta”. Coautore della Dichiarazione di Great Barrington, firmata da migliaia di scienziati e che raccomanda un approccio alternativo all’epidemia di Covid-19, Jay Bhattacharya ha descritto un “alto clero che dichiara ciò che è vero e ciò che non è vero”.

Lo scienziato è stato ospite di una conferenza sulla libertà accademica presso la Graduate School of Business di Stanford, svoltasi il 4-5 novembre 2022. Nel suo intervento, Jayanta Bhattacharya ha esposto in modo convincente le conseguenze delle misure sanitarie attuate durante la crisi dei covoni e la censura ideologica degli scienziati che sfidano il discorso ufficiale sui loro meriti. Ha illustrato la sua opinione con la sua esperienza personale, ovvero l'”inferno” che ha dovuto affrontare da quando lui e migliaia di altri scienziati hanno espresso il loro disaccordo con la politica prevalente di lotta al coronavirus.

Il professore ha ribadito il suo punto di vista sul contenimento. Alla conferenza ha definito la politica adottata “la più catastrofica della storia”. A suo avviso, si tratta del “peggior errore di salute pubblica degli ultimi 100 anni”.

Un ambiente “profondamente ostile

Jay Bhattacharya ha fatto riferimento alla Dichiarazione di Great Barrington. “Il documento intendeva comunicare all’opinione pubblica che non c’era consenso nella comunità scientifica sul contenimento. Molti epidemiologi, molti medici, molte altre persone eminenti non erano d’accordo”, ha spiegato.

Questa dichiarazione è stata fortemente denunciata dai funzionari della sanità pubblica. Tra questi, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, che ha definito “insensato e molto pericoloso” l’appello all’immunità di gregge contenuto nella dichiarazione. Il Prof. Bhattacharya ha anche denunciato il Dr. Fauci: “C’è qualcuno come Anthony Fauci che dice, senza ironia, che se si mette in discussione me, non si mette in discussione solo un uomo, si mette in discussione la scienza stessa.

Per lui, con il loro atteggiamento, il dottor Fauci e i suoi colleghi incarnano un “alto clero che dichiara dall’alto ciò che è vero e ciò che non è vero”. E quando “prendi una posizione che contraddice il clero scientifico, la tua vita diventa un inferno (…) Ti trovi ad affrontare un ambiente di lavoro profondamente ostile”, ha continuato il Prof. Bhattacharya.

In un’intervista rilasciata a Fox News il 21 novembre, il professore ha affermato che “in molti ambienti scientifici durante la pandemia, il potere ha sostituito l’idea di verità come guida”. Ritiene che Anthony Fauci abbia messo in atto “un esercizio di potere crudo, in cui si pone effettivamente come il papa della scienza, invece di essere guidato da un genuino desiderio di conoscere la verità”.

“Hanno sistematicamente cercato di dare l’impressione che tutti fossero d’accordo con le loro idee sulla politica Covid, quando in realtà c’era un profondo disaccordo tra scienziati ed epidemiologi sulla strategia giusta. Ecco perché abbiamo scritto la dichiarazione di Great Barrington per informare il pubblico che c’era questo disaccordo. C’era un’altra politica alternativa disponibile”, ha dichiarato a Fox News.

Bocciato dai leader di Stanford

Bhattacharya ha rivelato che poco dopo la pubblicazione della dichiarazione di Great Barrington ha ricevuto “minacce di morte, lettere di odio e domande sulla fonte dei suoi fondi”, lui che sostiene di essere stato impiegato presso il Centro per la demografia e l’economia della salute e dell’invecchiamento di Stanford.

In seguito, nel campus è stata lanciata una “petizione segreta” per chiedere la censura di Bhattacharya. Bhattacharya ha anche affermato di essere stato vittima di una campagna di affissione di manifesti del campus che lo incolpava delle morti di Covid-19 in Florida.

Alla conferenza di inizio novembre, ha espresso il suo rammarico per l’atteggiamento dell’amministrazione dell’Università di Stanford, compreso il suo presidente. Lo scienziato ha affermato che se il presidente di Stanford avesse chiesto un dibattito sulla dichiarazione di Great Barrington, le cose sarebbero andate diversamente: “Ci sarebbe stata un’enorme polemica al riguardo, ma allo stesso tempo l’ambiente di lavoro ostile si sarebbe dissipato perché avrebbe detto: ‘Guardate, facciamo questo dibattito, è legittimo avere questo dibattito, un posto come Stanford è il luogo in cui questo dibattito dovrebbe avere luogo'”.

E ha continuato: “Se avete un punto di vista scientifico o politico legittimo e non ne parlate, state inviando un messaggio che non vi interessa la verità. Inoltre, il professor Bhattacharya non esita a concludere che “la libertà accademica è morta, perché conta solo quando ci sono questioni controverse come questa”. E se i leader accademici non la difendono, non meritano le posizioni che ricoprono.

