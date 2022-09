Covid Story. La Verità sulla Pandemia più Manipolata della Storia Umana.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, credo sia interessante offrire alla vostra attenzione questo articolo scritto da Russel L. Blaylock, un neurochirurgo americano, specializzato in ricerca neurochirurgica, perché rappresenta, a mia conoscenza, il panorama più esaustivo dei meccanismi che sono stati messi in opera negli ultimi due anni, e in particolare delle menzogne sparse a piene mani. Da notare il massiccio, ricchissimo, impianto di note.E passando da fatti globali a esempi minimi, ieri un amico ispettore di PS, tridosato, mi ha telefonato dicendo di aver preso il Covid per la seconda volta quest’anno…E il circo continua a parlare di quarte e quinte dosi! Buona lettura, e diffusione.

§§§

La pandemia COVID-19 è uno degli eventi di malattia infettiva più manipolati della storia, caratterizzato da menzogne ufficiali in un flusso incessante guidato da burocrazie governative, associazioni mediche, commissioni mediche, media e agenzie internazionali.[3,6,57] Abbiamo assistito a una lunga serie di intrusioni senza precedenti nella pratica medica, tra cui attacchi a esperti in campo medico, distruzione di carriere mediche tra i medici che si rifiutano di partecipare all’uccisione dei loro pazienti e una massiccia irreggimentazione dell’assistenza sanitaria, guidata da individui non qualificati con enormi ricchezze e influenza.

Per la prima volta nella storia americana, un presidente, i governatori, i sindaci, gli amministratori degli ospedali e i burocrati federali stanno determinando le cure mediche non sulla base di informazioni accurate, scientificamente fondate o addirittura basate sull’esperienza, ma piuttosto per forzare l’accettazione di forme speciali di cura e “prevenzione” – tra cui il remdesivir, l’uso di respiratori e, infine, una serie di vaccini a RNA messaggero essenzialmente non testati. Per la prima volta nella storia delle cure mediche, i protocolli non vengono formulati sulla base dell’esperienza dei medici che trattano con successo il maggior numero di pazienti, ma piuttosto di individui e burocrazie che non hanno mai trattato un solo paziente – tra cui Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, CDC, OMS, funzionari statali della sanità pubblica e amministratori ospedalieri.[23,38]

I media (TV, giornali, riviste, ecc.), le società mediche, le commissioni mediche statali e i proprietari dei social media si sono autonominati unica fonte di informazione su questa cosiddetta “pandemia”. I siti web sono stati rimossi, i medici clinici e gli esperti scientifici altamente accreditati nel campo delle malattie infettive sono stati demonizzati, le carriere sono state distrutte e tutte le informazioni dissenzienti sono state etichettate come “disinformazione” e “pericolose bugie”, anche quando provengono dai massimi esperti nei campi della virologia, delle malattie infettive, dell’assistenza critica polmonare e dell’epidemiologia. Questi oscuramenti della verità si verificano anche quando queste informazioni sono supportate da ampie citazioni scientifiche da parte di alcuni dei più qualificati specialisti medici del mondo.

Incredibilmente, anche persone come il dottor Michael Yeadon, ex capo scienziato e vicepresidente della divisione scientifica della Pfizer Pharmaceutical Company nel Regno Unito, che ha accusato l’azienda di aver prodotto un vaccino estremamente pericoloso, vengono ignorate e demonizzate. Inoltre, insieme ad altri scienziati altamente qualificati, ha dichiarato che nessuno dovrebbe assumere questo vaccino.

Il dottor Peter McCullough, uno degli esperti più citati nel suo campo, che ha curato con successo oltre 2000 pazienti affetti da COVID utilizzando un protocollo di trattamento precoce (che i cosiddetti esperti hanno completamente ignorato), è stato vittima di un’aggressione particolarmente feroce da parte di coloro che beneficiano finanziariamente dei vaccini. Ha pubblicato i suoi risultati su riviste specializzate, riportando una riduzione dell’80% dei ricoveri e del 75% dei decessi grazie all’utilizzo di un trattamento precoce.[44] Nonostante ciò, è oggetto di una serie incessante di attacchi da parte dei controllori dell’informazione, nessuno dei quali ha trattato un solo paziente.

Né Anthony Fauci, né i CDC, né l’OMS, né alcuna istituzione medica governativa hanno mai offerto un trattamento precoce che non fosse il Tylenol, l’idratazione e la chiamata di un’ambulanza quando si ha difficoltà a respirare. Questo non ha precedenti nell’intera storia dell’assistenza medica, poiché il trattamento precoce delle infezioni è fondamentale per salvare vite umane e prevenire gravi complicazioni. Non solo queste organizzazioni mediche e i loro leccapiedi federali non hanno nemmeno suggerito un trattamento precoce, ma hanno attaccato chiunque abbia tentato di iniziare tale trattamento con tutte le armi a loro disposizione: perdita della licenza, rimozione dei privilegi ospedalieri, vergogna, distruzione della reputazione e persino arresto.[2]

Un buon esempio di questo oltraggio alla libertà di parola e di fornire informazioni sul consenso informato è la recente sospensione, da parte dell’ordine dei medici del Maine, della licenza medica della dottoressa Meryl Nass e l’ordine di sottoporla a una valutazione psichiatrica per aver prescritto l’Ivermectina e aver condiviso la sua esperienza in questo campo.[9,65] Conosco personalmente la dottoressa Nass e posso garantire per la sua integrità, la sua brillantezza e la sua dedizione alla verità. Le sue credenziali scientifiche sono impeccabili. Questo comportamento da parte di una commissione medica ricorda la metodologia del KGB sovietico durante il periodo in cui i dissidenti venivano incarcerati in gulag psichiatrici per mettere a tacere il loro dissenso.

Un’altra tattica senza precedenti è la rimozione dei medici dissenzienti dalle loro posizioni di redattori e revisori di riviste e la ritrattazione dei loro articoli scientifici dalle riviste, anche dopo che questi articoli sono stati stampati. Fino a questo evento pandemico, non avevo mai visto ritrattare così tanti articoli di riviste, la maggior parte dei quali promuoveva alternative al dogma ufficiale, soprattutto se si trattava di articoli che mettevano in discussione la sicurezza dei vaccini. Normalmente un articolo o uno studio presentato viene revisionato da esperti del settore, la cosiddetta peer review. Queste revisioni possono essere piuttosto intense e minuziose nei dettagli, insistendo che tutti gli errori presenti nell’articolo vengano corretti prima della pubblicazione. Quindi, a meno che non si scoprano frodi o altri gravi problemi nascosti dopo la pubblicazione, l’articolo rimane nella letteratura scientifica.

Oggi assistiamo a un numero crescente di eccellenti articoli scientifici, scritti dai migliori esperti del settore, che vengono ritrattati dalle principali riviste mediche e scientifiche settimane, mesi e persino anni dopo la pubblicazione. Un’attenta revisione indica che in troppi casi gli autori hanno osato mettere in discussione i dogmi accettati dai controllori delle pubblicazioni scientifiche, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, i trattamenti alternativi o l’efficacia dei vaccini.[12,63] Queste riviste si basano su un’ampia pubblicità da parte delle aziende farmaceutiche per le loro entrate. Si sono verificati diversi casi in cui potenti aziende farmaceutiche hanno esercitato la loro influenza sui proprietari di queste riviste per rimuovere articoli che mettevano in qualche modo in discussione i prodotti di queste aziende.[13,34,35]

Ancora peggiore è l’effettiva progettazione di articoli medici per la promozione di farmaci e prodotti farmaceutici che coinvolgono studi falsi, i cosiddetti articoli fantasma.[49,64] Richard Horton è citato dal Guardian per aver affermato che “le riviste si sono trasformate in operazioni di riciclaggio di informazioni per l’industria farmaceutica”.[13,63] Articoli “fantasma” fraudolenti e comprovati, sponsorizzati da giganti farmaceutici, sono apparsi regolarmente su riviste cliniche di alto livello, come il JAMA e il New England Journal of Medicine, per non essere mai rimossi nonostante l’abuso scientifico dimostrato e la manipolazione dei dati.[49,63]

Gli articoli scritti da fantasmi comportano il ricorso a società di pianificazione il cui compito è quello di progettare articoli contenenti dati manipolati a sostegno di un prodotto farmaceutico, per poi farli accettare da riviste cliniche ad alto impatto, ovvero le riviste che hanno maggiori probabilità di influenzare le decisioni cliniche dei medici. Inoltre, forniscono ai medici nella pratica clinica ristampe gratuite di questi articoli manipolati.

Il Guardian ha trovato 250 società impegnate in questa attività di ghostwriting. La fase finale della progettazione di questi articoli da pubblicare sulle riviste più prestigiose consiste nel reclutare esperti medici di chiara fama, provenienti da istituzioni prestigiose, affinché aggiungano il loro nome a questi articoli. Questi autori medici reclutati vengono pagati quando accettano di aggiungere il loro nome a questi articoli pre-scritti o lo fanno per il prestigio di avere il loro nome su un articolo di una prestigiosa rivista medica.[11]

Di vitale importanza è l’osservazione degli esperti nel campo dell’editoria medica che non è stato fatto nulla per fermare questo abuso. Gli esperti di etica medica hanno lamentato che a causa di questa pratica diffusa “non ci si può fidare di nulla”. Mentre alcune riviste insistono sulle informazioni di divulgazione, la maggior parte dei medici che leggono questi articoli ignorano queste informazioni o le ignorano e molte riviste rendono la divulgazione più difficile richiedendo al lettore di trovare le dichiarazioni di divulgazione in un altro luogo. Molte riviste non controllano tali dichiarazioni e le omissioni da parte degli autori sono comuni e non vengono punite.

Per quanto riguarda le informazioni rese disponibili al pubblico, praticamente tutti i media sono sotto il controllo di questi colossi farmaceutici o di altri che stanno traendo vantaggio da questa “pandemia”. Le loro storie sono tutte uguali, sia nel contenuto che nella formulazione. Ogni giorno si verificano insabbiamenti orchestrati e vengono nascosti al pubblico dati massicci che smascherano le menzogne generate da questi controllori dell’informazione. Tutti i dati che arrivano dai media nazionali (TV, giornali e riviste), così come i notiziari locali che guardate ogni giorno, provengono solo da fonti “ufficiali”, la maggior parte delle quali sono menzogne, distorsioni o completamente fabbricate di sana pianta, tutte finalizzate a ingannare il pubblico.

I media televisivi ricevono la maggior parte del budget pubblicitario dalle case farmaceutiche internazionali: questo crea un’influenza irresistibile nel riportare tutti gli studi inventati a sostegno dei loro vaccini e di altri cosiddetti trattamenti.[14] Solo nel 2020 le industrie farmaceutiche hanno speso 6,56 miliardi di dollari in questo tipo di pubblicità.[13,14] La pubblicità televisiva delle case farmaceutiche è stata di 4,58 miliardi, un incredibile 75% del loro budget. Questo significa avere molta influenza e controllo sui media. Esperti di fama mondiale in tutti i campi delle malattie infettive sono esclusi dall’esposizione mediatica e dai social media se dovessero in qualche modo discostarsi dalle bugie e dalle distorsioni inventate dai produttori di questi vaccini. Inoltre, queste aziende farmaceutiche spendono decine di milioni in pubblicità sui social media, con Pfizer in testa con 55 milioni di dollari nel 2020.[14]

Se questi attacchi alla libertà di parola sono già abbastanza terrificanti, ancora peggiore è il controllo praticamente universale che gli amministratori degli ospedali hanno esercitato sui dettagli delle cure mediche negli ospedali. Questi dipendenti stanno ora istruendo i medici su quali protocolli terapeutici dovranno attenersi e su quali trattamenti non dovranno usare, a prescindere da quanto siano dannosi i trattamenti “approvati” o quanto siano benefici quelli “non approvati”.[33,57]

Mai, nella storia della medicina americana, gli amministratori degli ospedali hanno imposto ai propri medici come praticare la medicina e quali farmaci utilizzare. Il CDC non ha l’autorità di imporre agli ospedali o ai medici trattamenti medici. Eppure, la maggior parte dei medici si è conformata senza opporre la minima resistenza.

Il Federal Care Act ha incoraggiato questo disastro umano offrendo a tutti gli ospedali statunitensi fino a 39.000 dollari per ogni paziente in terapia intensiva a cui venivano applicati i respiratori, nonostante fosse evidente fin dall’inizio che i respiratori erano una delle principali cause di morte di questi pazienti ignari e fiduciosi. Inoltre, gli ospedali ricevevano 12.000 dollari per ogni paziente ricoverato in terapia intensiva – il che spiega, secondo me e altri, perché tutte le burocrazie mediche federali (CDC, FDA, NIAID, NIH, ecc.) hanno fatto tutto il possibile per impedire trattamenti precoci salvavita.[46] Lasciare che i pazienti si deteriorino al punto da necessitare di un ricovero, significava fare soldi a palate per tutti gli ospedali. Un numero crescente di ospedali è a rischio di bancarotta e molti hanno chiuso i battenti, anche prima di questa “pandemia”.[50] La maggior parte di questi ospedali è ora di proprietà di società nazionali o internazionali, compresi gli ospedali universitari.[10]

È inoltre interessante notare che con l’arrivo di questa “pandemia” abbiamo assistito a un’impennata di catene di ospedali che hanno acquistato un certo numero di questi ospedali finanziariamente a rischio.[1,54] È stato notato che miliardi di aiuti federali Covid vengono utilizzati da questi giganti ospedalieri per acquisire questi ospedali finanziariamente a rischio, aumentando ulteriormente il potere della medicina aziendale sull’indipendenza dei medici. I medici espulsi dai loro ospedali hanno difficoltà a trovare altri staff ospedalieri a cui unirsi, poiché anch’essi possono essere di proprietà dello stesso gigante aziendale. Di conseguenza, le politiche di mandato dei vaccini coinvolgono un numero molto maggiore di dipendenti ospedalieri. Ad esempio, la Mayo Clinic ha licenziato 700 dipendenti per aver esercitato il loro diritto di rifiutare un vaccino sperimentale pericoloso e sostanzialmente non testato.[51,57] La Mayo Clinic ha agito in questo modo nonostante il fatto che molti di questi dipendenti abbiano lavorato durante il periodo peggiore dell’epidemia e vengano licenziati quando la variante Omicron è il ceppo dominante del virus, ha la patogenicità di un comune raffreddore per la maggior parte delle persone e i vaccini sono inefficaci nel prevenire l’infezione.

Inoltre, è stato dimostrato che una persona vaccinata asintomatica ha un titolo nasofaringeo del virus altrettanto elevato di una persona infetta non vaccinata. Se lo scopo del mandato vaccinale è quello di prevenire la diffusione del virus tra il personale ospedaliero e i pazienti, allora sono i vaccinati a presentare il rischio maggiore di trasmissione, non i non vaccinati. La differenza è che una persona malata non vaccinata non andrebbe al lavoro, mentre il vaccinato asintomatico lo farebbe.

Quello che sappiamo è che i maggiori centri medici, come la Mayo Clinic, ricevono ogni anno decine di milioni di dollari in sovvenzioni NIH e fondi dalle case farmaceutiche che producono questi “vaccini” sperimentali. A mio avviso, questa è la vera considerazione che guida queste politiche. Se ciò potesse essere dimostrato in un tribunale, gli amministratori che hanno imposto questi mandati dovrebbero essere perseguiti fino alla massima estensione della legge e citati in giudizio da tutte le parti lese.

Il problema della bancarotta ospedaliera è diventato sempre più grave a causa dei mandati di vaccinazione degli ospedali e del conseguente gran numero di personale ospedaliero, soprattutto infermieri, che rifiutano di essere vaccinati con la forza.[17,51] Tutto ciò non ha precedenti nella storia dell’assistenza medica. I medici all’interno degli ospedali sono responsabili del trattamento dei loro singoli pazienti e lavorano direttamente con questi ultimi e le loro famiglie per avviare tali trattamenti. Organizzazioni esterne, come il CDC, non hanno l’autorità di intervenire in questi trattamenti e farlo espone i pazienti a gravi errori da parte di un’organizzazione che non ha mai trattato un solo paziente con la COVID-19.

Quando è iniziata la pandemia, il CDC ha ordinato agli ospedali di seguire un protocollo di trattamento che ha causato la morte di centinaia di migliaia di pazienti, la maggior parte dei quali sarebbe guarita se fosse stato consentito un trattamento adeguato.[43,44] La maggior parte di questi decessi avrebbe potuto essere evitata se i medici avessero potuto utilizzare un trattamento precoce con prodotti come l’ivermectina, l’idrossiclorochina e una serie di altri farmaci e composti naturali sicuri. È stato stimato, sulla base dei risultati ottenuti dai medici che hanno trattato con successo il maggior numero di pazienti affetti da Covid, che delle 800.000 persone che, secondo quanto ci è stato riferito, sono morte a causa del Covid, 640.000 avrebbero potuto non solo essere salvate, ma in molti casi sarebbero potute tornare al loro stato di salute precedente all’infezione se fosse stato utilizzato un trattamento precoce obbligatorio con questi metodi comprovati. L’omissione del trattamento precoce costituisce un omicidio di massa. Ciò significa che 160.000 persone sarebbero effettivamente morte, un numero di gran lunga inferiore a quello dei morti per mano di burocrazie, associazioni mediche e commissioni mediche che si sono rifiutate di difendere i propri pazienti. Secondo gli studi sul trattamento precoce di migliaia di pazienti da parte di medici coraggiosi e premurosi, il settantacinque-ottanta per cento delle morti avrebbe potuto essere evitato.[43,44]

Incredibilmente, a questi medici esperti è stato impedito di salvare queste persone infettate dalla Covid-19. Dovrebbe essere motivo di imbarazzo per la professione medica il fatto che così tanti dottori abbiano seguito senza pensare i protocolli mortali stabiliti dai controllori della medicina.

Bisogna anche tenere presente che questo evento non ha mai soddisfatto i criteri per una pandemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato i criteri per renderlo una pandemia. Per qualificarsi come pandemia, il virus deve avere un alto tasso di mortalità per la stragrande maggioranza delle persone, cosa che non si è verificata (con un tasso di sopravvivenza del 99,98%), e non deve avere trattamenti noti – cosa che questo virus aveva, anzi, un numero crescente di trattamenti di grande successo.

Le misure draconiane stabilite per contenere questa “pandemia” inventata non hanno mai dimostrato di avere successo, come il mascheramento del pubblico, le chiusure e l’allontanamento sociale. Una serie di studi accurati condotti durante le precedenti stagioni influenzali ha dimostrato che le maschere, di qualsiasi tipo, non hanno mai impedito la diffusione del virus tra la popolazione[60].

Anzi, alcuni studi molto validi hanno suggerito che le maschere in realtà diffondono il virus dando alle persone un falso senso di sicurezza e altri fattori, come l’osservazione che le persone infrangevano costantemente la tecnica sterile toccando la maschera, rimuovendola in modo improprio e facendo fuoriuscire gli aerosol infettivi intorno ai bordi della maschera. Inoltre, le maschere venivano gettate nei parcheggi, nei sentieri, appoggiate sui tavoli dei ristoranti e messe in tasche e borse.

Nel giro di pochi minuti dall’uso della maschera, è possibile coltivare un certo numero di batteri patogeni dalle maschere, esponendo le persone immunodepresse a un rischio elevato di polmonite batterica e i bambini a un rischio più elevato di meningite.[16] Uno studio condotto da ricercatori dell’Università della Florida ha coltivato oltre 11 batteri patogeni dall’interno della maschera indossata dai bambini nelle scuole.[40]

Si sapeva anche che i bambini non correvano sostanzialmente alcun rischio di ammalarsi del virus o di trasmetterlo.

Inoltre, si sapeva anche che indossare una maschera per oltre 4 ore (come avviene in tutte le scuole) provoca una significativa ipossia (bassi livelli di ossigeno nel sangue) e ipercapnia (alti livelli di CO2), che hanno una serie di effetti deleteri sulla salute, tra cui la compromissione dello sviluppo del cervello del bambino.[4,72,52]

È noto che lo sviluppo del cervello continua anche dopo la scuola elementare. Uno studio recente ha rilevato che i bambini nati durante la “pandemia” hanno un quoziente intellettivo significativamente più basso – eppure i consigli scolastici, i presidi e altri burocrati dell’istruzione sono ovviamente indifferenti.[18]

Vai a:

STRUMENTI DEL MESTIERE DELL’INDOTTRINAMENTO

I progettisti di questa pandemia prevedevano una reazione da parte dell’opinione pubblica e che sarebbero state poste domande molto imbarazzanti. Per evitare che ciò accadesse, i controllori hanno dato in pasto ai media una serie di tattiche, una delle più utilizzate è stata ed è la truffa del “fact check”. A ogni confronto con prove accuratamente documentate, i “fact checker” dei media rispondevano con l’accusa di “disinformazione” e con un’accusa infondata di “teoria del complotto” che veniva, nel loro lessico, “sfatata”. Non ci è mai stato detto chi fossero i verificatori o la fonte delle loro informazioni “sfatate”: dovevamo solo credere ai “verificatori”. Un recente caso giudiziario ha stabilito sotto giuramento che i “fact checker” di Facebook hanno usato le opinioni del loro staff e non veri esperti per verificare i “fatti”.[59] Quando le fonti sono state rivelate, si trattava invariabilmente dei corrotti CDC, dell’OMS o di Anthony Fauci o semplicemente della loro opinione. Ecco un elenco di cose che sono state etichettate come “miti” e “disinformazione” e che in seguito si sono rivelate vere.

– I vaccinati asintomatici diffondono il virus allo stesso modo degli infetti sintomatici non vaccinati.

– I vaccini non possono proteggere adeguatamente dalle nuove varianti, come Delta e Omicron.

– L’immunità naturale è di gran lunga superiore all’immunità da vaccino e molto probabilmente dura tutta la vita.

– L’immunità da vaccino non solo si esaurisce dopo alcuni mesi, ma tutte le cellule immunitarie vengono compromesse per periodi prolungati, esponendo i vaccinati a un rischio elevato di tutte le infezioni e del cancro.

– I vaccini COVID possono causare una significativa incidenza di coaguli di sangue e altri gravi effetti collaterali.

– I sostenitori del vaccino chiederanno numerosi richiami a mano a mano che ogni variante apparirà sulla scena.

– Fauci insisterà sul vaccino covid per i bambini piccoli e persino per i neonati.

– Verrà richiesto un passaporto vaccinale per entrare in un’azienda, volare in aereo e usare i trasporti pubblici.

– Ci saranno campi di internamento per i non vaccinati (come in Australia, Austria e Canada).

– Ai non vaccinati sarà negato il lavoro.

– Esistono accordi segreti tra il governo, le istituzioni elitarie e i produttori di vaccini.

– Durante la pandemia, molti ospedali erano vuoti o a bassa occupazione.

– La proteina spike del vaccino entra nel nucleo della cellula, alterando la funzione di riparazione del DNA cellulare.

– Centinaia di migliaia di persone sono state uccise dai vaccini e molte di più hanno subito danni permanenti.

– Un trattamento tempestivo avrebbe potuto salvare la vita della maggior parte dei 700.000 deceduti.

– La miocardite indotta dal vaccino (inizialmente negata) è un problema significativo e si risolve in breve tempo.

– Partite speciali mortali (lotti) di questi vaccini vengono mescolate con la massa di altri vaccini Covid-19.

Molte di queste affermazioni di coloro che si oppongono a questi vaccini appaiono ora sul sito web del CDC, la maggior parte delle quali ancora identificate come “miti”. Oggi, numerose prove hanno confermato che ognuno di questi cosiddetti “miti” era in realtà vero. Molti sono stati ammessi anche dal “santo dei vaccini”, Anthony Fauci. Per esempio, ci è stato detto, anche dal nostro Presidente con problemi cognitivi, che una volta rilasciato il vaccino tutti i vaccinati avrebbero potuto togliersi la maschera. Ops! Poco dopo ci è stato detto che i vaccinati hanno alte concentrazioni (titoli) del virus nel naso e nella bocca (rinofaringe) e possono trasmettere il virus ad altre persone con cui entrano in contatto, soprattutto ai loro familiari. È bene indossare ancora una volta le mascherine, anzi, si raccomanda di usare una doppia mascherina. I vaccinati sono ora noti per essere i principali superdiffusori del virus e gli ospedali sono pieni di vaccinati malati e di persone che soffrono di gravi complicazioni da vaccino.[27,42,45]

Un’altra tattica dei sostenitori dei vaccini è quella di demonizzare coloro che rifiutano di essere vaccinati per una serie di motivi. I media si riferiscono a questi individui che pensano criticamente come “anti-vaxxer”, “negazionisti del vaccino”, “resistenti al vaccino”, “assassini”, “nemici del bene comune” e come coloro che prolungano la pandemia. Sono rimasto inorridito dagli attacchi feroci, spesso senza cuore, di alcune persone sui social media quando un genitore o una persona cara racconta la storia delle terribili sofferenze e della morte subita da loro o dai loro cari a causa dei vaccini. Alcuni psicopatici twittano che sono contenti che la persona amata sia morta o che la persona vaccinata morta sia un nemico del bene per aver raccontato l’evento e che dovrebbe essere bandita. È difficile da concettualizzare. Questo livello di crudeltà è terrificante e indica il collasso di una società morale, dignitosa e compassionevole.

È già abbastanza grave che il pubblico scenda così in basso, ma i media, i leader politici, gli amministratori degli ospedali, le associazioni mediche e le commissioni mediche si comportano in modo altrettanto disfunzionale e crudele.

LA LOGICA, IL RAGIONAMENTO E L’EVIDENZA SCIENTIFICA SONO SCOMPARSI IN QUESTO EVENTO

Le prove scientifiche, gli studi accurati, l’esperienza clinica e la logica medica hanno avuto qualche effetto sulla sospensione di questi vaccini inefficaci e pericolosi? Assolutamente no! Gli sforzi draconiani per vaccinare tutti gli abitanti del pianeta continuano (tranne l’élite, i lavoratori postali, i membri del Congresso e altri addetti ai lavori).[31,62]

Nel caso di tutti gli altri farmaci e dei precedenti vaccini convenzionali in fase di revisione da parte della FDA, i decessi altrimenti inspiegabili di 50 o meno persone provocherebbero l’interruzione dell’ulteriore distribuzione del prodotto, come è accaduto nel 1976 con il vaccino contro l’influenza suina. Con oltre 18.000 decessi segnalati dal sistema VAERS per il periodo compreso tra il 14 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 e 139.126 lesioni gravi (compresi i decessi) per lo stesso periodo, non c’è ancora alcun interesse a fermare questo programma di vaccini mortali.[61] Peggio ancora, non c’è alcuna indagine seria da parte di un’agenzia governativa per determinare perché queste persone muoiono e subiscono lesioni gravi e permanenti a causa di questi vaccini.[15,67] Ciò che vediamo è una serie continua di insabbiamenti ed evasioni da parte dei produttori di vaccini e dei loro promotori.

La guerra contro farmaci e composti naturali efficaci, economici e molto sicuri, che hanno dimostrato al di là di ogni dubbio di aver salvato milioni di vite in tutto il mondo, non solo è continuata, ma si è intensificata.[32,34,43]

Ai medici viene detto che non possono fornire questi composti salvavita ai loro pazienti e che, se lo fanno, saranno allontanati dall’ospedale, gli verrà tolta la licenza medica o saranno puniti in molti altri modi. Moltissime farmacie si sono rifiutate di compilare le ricette per la lvermectina o l’idrossi-clorochina, nonostante il fatto che milioni di persone abbiano assunto questi farmaci in modo sicuro per oltre 60 anni nel caso dell’idrossi-clorochina e per decenni per l’ivermectina.[33,36] Questo rifiuto di compilare le ricette è senza precedenti ed è stato architettato da coloro che vogliono impedire metodi alternativi di trattamento, tutti basati sulla protezione dell’espansione del vaccino a tutti. Diverse aziende produttrici di idrossi-clorochina hanno accettato di svuotare le loro scorte di farmaco donandole allo Strategic National Stockpile, rendendo questo farmaco molto più difficile da reperire.[33] Perché il governo avrebbe dovuto farlo quando oltre 30 studi ben condotti hanno dimostrato che questo farmaco ha ridotto le morti dal 66% al 92% in altri Paesi, come India, Egitto, Argentina, Francia, Nigeria, Spagna, Perù, Messico e altri ancora?[23]

I critici di questi due farmaci salvavita sono spesso finanziati da Bill Gates e Anthony Fauci, che guadagnano milioni con questi vaccini.[48,15]

Per bloccare ulteriormente l’uso di questi farmaci, l’industria farmaceutica e Bill Gates/Anthony Fauci hanno finanziato una falsa ricerca per dimostrare che l’idrossiclorochina era un farmaco pericoloso e poteva danneggiare il cuore.[34] Per dimostrare questa tesi fraudolenta, i ricercatori hanno somministrato ai pazienti covidi più malati una dose quasi letale del farmaco, in una dose molto più alta di quella utilizzata su qualsiasi paziente covidico dai dottori Kory, McCullough e altri medici “veri” e compassionevoli, medici che stavano effettivamente curando i pazienti covidiani.[23]

I media controllati e cagnolini, naturalmente, martellarono il pubblico con storie sugli effetti mortali dell’idrossi-clorochina, tutte con uno sguardo terrorizzato di finto panico. Tutte queste storie sui pericoli dell’ivermectina si sono rivelate false e alcune erano incredibilmente assurde.[37,43]

L’attacco all’ivermectina è stato ancora più feroce di quello all’idrossiclorochina. Tutto questo, e molto altro ancora, è meticolosamente descritto nell’eccellente nuovo libro di Robert Kennedy Jr, The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health”[32] Se siete veramente interessati alla verità e a tutto ciò che è accaduto dall’inizio di questa atrocità, dovete non solo leggere, ma anche studiare attentamente questo libro. È completamente referenziato e copre tutti gli argomenti in modo molto dettagliato. Si tratta di una tragedia umana di proporzioni bibliche, progettata da alcuni degli psicopatici più vili e senza cuore della storia.

Milioni di persone sono state deliberatamente uccise e paralizzate, non solo da questo virus ingegnerizzato, ma anche dal vaccino stesso e dalle misure draconiane usate da questi governi per “controllare la diffusione della pandemia”. Non dobbiamo ignorare le “morti per disperazione” causate da queste misure draconiane, che possono superare le centinaia di migliaia. Milioni di persone sono morte di fame nei Paesi del terzo mondo. Solo negli Stati Uniti, degli 800.000 morti dichiarati dalle burocrazie mediche, ben oltre 600.000 sono stati il risultato dell’abbandono intenzionale di cure precoci, del blocco dell’uso di farmaci altamente efficaci e sicuri, come l’idrossiclorochina e l’ivermectina, e dell’uso forzato di trattamenti letali come il remdesivir e l’uso di ventilatori. Senza contare le morti per disperazione e le cure mediche trascurate causate dalle misure di blocco e di ospedalizzazione imposte ai sistemi sanitari.

Come se non bastasse, a causa dell’obbligo del vaccino per tutto il personale ospedaliero, migliaia di infermieri e altri operatori ospedalieri si sono dimessi o sono stati licenziati.[17,30,51] Ciò ha portato a una carenza critica di questi operatori sanitari vitali e a una pericolosa riduzione dei letti di terapia intensiva in molti ospedali. Inoltre, come è accaduto nel Lewis County Healthcare System, un sistema ospedaliero specializzato di Lowville, nello stato di New York, ha chiuso la sua unità di maternità in seguito alle dimissioni di 30 dipendenti dell’ospedale a causa delle disastrose disposizioni dello Stato in materia di vaccini. L’ironia di tutti questi casi di dimissioni è che gli amministratori hanno accettato senza esitazione queste perdite massicce di personale, nonostante le farneticazioni sulla sofferenza per la carenza di personale durante una “crisi”. Questo è particolarmente sconcertante quando abbiamo appreso che i vaccini non hanno impedito la trasmissione virale e che l’attuale variante predominante è di patogenicità estremamente bassa.

I PERICOLI DEI VACCINI SONO SEMPRE PIÙ RIVELATI DALLA SCIENZA

Mentre la maggior parte dei ricercatori, dei virologi, dei ricercatori di malattie infettive e degli epidemiologi è stata intimidita e costretta al silenzio, un numero crescente di persone di grande integrità e di grande competenza si è fatto avanti per dire la verità, cioè che questi vaccini sono mortali.

La maggior parte dei nuovi vaccini deve essere sottoposta ad approfonditi test di sicurezza per anni prima di essere approvata. Le nuove tecnologie, come i vaccini a mRNA e a DNA, richiedono un minimo di 10 anni di test accurati e un ampio follow-up. Questi nuovi cosiddetti vaccini sono stati “testati” per soli 2 mesi e i risultati di questi test di sicurezza sono stati e continuano a essere tenuti segreti. La testimonianza di alcuni partecipanti allo studio di 2 mesi davanti al senatore Ron Johnson indica che non è mai stato effettuato praticamente alcun follow-up dei partecipanti allo studio pre-rilascio.[67] I reclami di complicazioni sono stati ignorati e nonostante le promesse di Pfizer che tutte le spese mediche causate dai “vaccini” sarebbero state pagate da Pfizer, queste persone hanno dichiarato che non ne sono state pagate.[66] Alcune spese mediche superano i 100.000 dollari.

Come esempio dell’inganno di Pfizer e degli altri produttori di vaccini a base di mRNA, si può citare il caso della dodicenne Maddie de Garay, che ha partecipato allo studio sulla sicurezza del vaccino Pfizer prima del rilascio. Alla presentazione del Sen. Johnson con le famiglie dei danneggiati da vaccino, la madre ha raccontato delle crisi epilettiche ricorrenti della bambina, che ora è costretta su una sedia a rotelle, deve essere alimentata con un sondino e soffre di danni cerebrali permanenti. Nella valutazione di sicurezza presentata da Pfizer alla FDA, il suo unico effetto collaterale è indicato come “mal di stomaco”. Ogni persona ha presentato storie simili e terrificanti.

I giapponesi hanno fatto ricorso a una causa FOIA (Freedom of Information Act) per costringere Pfizer a rendere pubblico lo studio segreto sulla biodistribuzione. Il motivo per cui Pfizer voleva che fosse tenuto segreto è che dimostrava che Pfizer aveva mentito al pubblico e alle agenzie di regolamentazione sul destino del contenuto del vaccino iniettato (il vettore nano-lipidico racchiuso nell’mRNA). La Pfizer ha affermato che il contenuto del vaccino è rimasto nel luogo dell’iniezione (la spalla), mentre in realtà il suo stesso studio ha rilevato che si è diffuso rapidamente in tutto il corpo attraverso il flusso sanguigno entro 48 ore.

Lo studio ha inoltre rilevato che questi micidiali nano-lipidi si sono raccolti in concentrazioni molto elevate in diversi organi, tra cui gli organi riproduttivi di maschi e femmine, il cuore, il fegato, il midollo osseo e la milza (un importante organo immunitario). La concentrazione più alta era nelle ovaie e nel midollo osseo. Questi nano-portatori di lipidi si sono depositati anche nel cervello.

Il dottor Ryan Cole, patologo dell’Idaho, ha riferito di un drammatico picco di tumori altamente aggressivi tra gli individui vaccinati (non riportato dai media). Ha riscontrato un’incidenza spaventosamente alta di tumori altamente aggressivi negli individui vaccinati, in particolare melanomi altamente invasivi nei giovani e tumori dell’utero nelle donne.[26] Altre segnalazioni di attivazione di tumori precedentemente controllati stanno comparendo tra i pazienti oncologici vaccinati.[47] Finora non sono stati condotti studi per confermare queste segnalazioni, ma è improbabile che tali studi vengano effettuati, almeno quelli finanziati da sovvenzioni del NIH.

L’elevata concentrazione di proteine spike riscontrata nelle ovaie nello studio di biodistribuzione potrebbe compromettere la fertilità delle giovani donne, alterare il ciclo mestruale e aumentare il rischio di cancro ovarico. L’elevata concentrazione nel midollo osseo potrebbe anche esporre le vaccinate a un rischio elevato di leucemia e linfoma. Il rischio di leucemia è molto preoccupante ora che si è iniziato a vaccinare i bambini a partire dai 5 anni di età. Nessuno di questi produttori di vaccini Covid-19 ha condotto studi a lungo termine, soprattutto per quanto riguarda il rischio di induzione del cancro. L’infiammazione cronica è intimamente legata all’induzione, alla crescita e all’invasione del cancro e i vaccini stimolano l’infiammazione.

Ai pazienti affetti da cancro viene detto che dovrebbero vaccinarsi con questi vaccini mortali. Questo, a mio avviso, è folle. Studi più recenti hanno dimostrato che questo tipo di vaccino inserisce la proteina spike nel nucleo delle cellule immunitarie (e probabilmente di molti tipi di cellule) e, una volta lì, inibisce due importantissimi enzimi di riparazione del DNA, BRCA1 e 53BP1, il cui compito è quello di riparare i danni al DNA della cellula.[29] I danni al DNA non riparati svolgono un ruolo fondamentale nel cancro.

Esiste una malattia ereditaria chiamata xeroderma pigmentosum in cui gli enzimi di riparazione del DNA sono difettosi. Questi individui sfortunati sviluppano tumori cutanei multipli e un’incidenza molto elevata di tumori agli organi. Qui abbiamo un vaccino che fa la stessa cosa, ma in misura meno estesa.

Uno degli enzimi di riparazione difettosi causati da questi vaccini si chiama BRCA1, che è associato a un’incidenza significativamente più elevata di cancro al seno nelle donne e di cancro alla prostata negli uomini.

Va notato che non sono mai stati condotti studi su diversi aspetti critici di questo tipo di vaccini.

– Non sono mai stati testati gli effetti a lungo termine

– non sono mai stati testati per l’induzione dell’autoimmunità

– Non sono mai stati testati adeguatamente per la sicurezza durante qualsiasi fase della gravidanza.

– Non sono stati condotti studi di follow-up sui bambini delle donne vaccinate.

– Non esistono studi a lungo termine sui figli di donne vaccinate in gravidanza dopo la loro nascita (soprattutto per quanto riguarda le tappe dello sviluppo neurologico).

– Non sono mai stati testati gli effetti su un lungo elenco di condizioni mediche:

– Diabete

– malattie cardiache

– Aterosclerosi

– Malattie neurodegenerative

– Effetti neuropsichiatrici

– Induzione di disturbi dello spettro autistico e schizofrenia

– Funzione immunitaria a lungo termine

– Trasmissione verticale di difetti e disturbi

– Cancro

– Disturbi autoimmuni

L’esperienza precedente con i vaccini antinfluenzali dimostra chiaramente che gli studi sulla sicurezza condotti da ricercatori e medici clinici legati alle aziende farmaceutiche erano essenzialmente tutti mal fatti o progettati di proposito per dimostrare falsamente la sicurezza e coprire effetti collaterali e complicazioni. Ciò è stato drammaticamente dimostrato con i già citati studi falsi progettati per indicare che l’idrossi-clorochina e l’ivermectina erano inefficaci e troppo pericolose da usare.[34,36,37] Questi studi falsi hanno provocato milioni di morti e gravi disastri sanitari in tutto il mondo. Come si è detto, l’80% di tutti i decessi non è stato necessario e avrebbe potuto essere evitato con farmaci economici, sicuri e riproposti con una storia di sicurezza molto lunga tra milioni di persone che li hanno assunti per decenni o addirittura per tutta la vita.[43,44]

È oltremodo ironico che coloro che sostengono di essere responsabili della protezione della nostra salute abbiano approvato una serie di vaccini scarsamente testati che hanno provocato più morti in meno di un anno di utilizzo rispetto a tutti gli altri vaccini somministrati negli ultimi 30 anni. La loro scusa, quando sono stati interpellati, è stata: “Abbiamo dovuto trascurare alcune misure di sicurezza perché si trattava di una pandemia mortale”.[28,46]

Nel 1986 il presidente Reagan firmò il National Childhood Vaccine Injury Act (Legge nazionale sulle lesioni da vaccino nell’infanzia), che forniva una protezione totale ai produttori farmaceutici di vaccini contro le cause legali per lesioni da parte delle famiglie di individui danneggiati da vaccino. La Corte Suprema, in un parere di 57 pagine, si pronunciò a favore delle aziende produttrici di vaccini, consentendo di fatto ai produttori di vaccini di produrre e distribuire vaccini pericolosi e spesso inefficaci alla popolazione senza temere conseguenze legali. La corte ha insistito su un sistema di risarcimento per le lesioni da vaccino che ha pagato solo un numero molto limitato di premi a un gran numero di persone gravemente danneggiate. È noto che è molto difficile ricevere questi risarcimenti. Secondo l’Health Resources and Services Administration, dal 1988 il Vaccine Injury Compensation Program (VICP) ha accettato di pagare 3.597 premi a 19.098 persone danneggiate da vaccino, per un totale di 3,8 miliardi di dollari. Questo prima dell’introduzione dei vaccini Covid-19, in cui i soli decessi superano tutti i decessi legati a tutti i vaccini messi insieme in un periodo di trent’anni.

Nel 2018 il presidente Trump ha firmato la legge “right-to-try” che consente l’uso di farmaci sperimentali e di tutti i trattamenti non convenzionali in caso di condizioni mediche estreme. Come abbiamo visto con il rifiuto di molti ospedali e persino con il rifiuto generalizzato da parte degli Stati di consentire l’uso di Ivermectina, idrossiclorochina o qualsiasi altro metodo “ufficiale” non approvato per trattare anche i casi terminali di Covid-19, questi individui nefasti hanno ignorato questa legge.

Stranamente, non hanno usato la stessa logica o la legge quando si è trattato di Ivermectina e Idrossiclorochina, entrambi sottoposti a test di sicurezza approfonditi da oltre 30 studi clinici di alta qualità e che hanno dato rapporti entusiasmanti sia sull’efficacia che sulla sicurezza in numerosi Paesi. Inoltre, avevamo un record di utilizzo di questi farmaci da parte di milioni di persone in tutto il mondo, per un periodo di 60 anni, con un eccellente record di sicurezza. Era ovvio che un gruppo di persone molto potenti, in collaborazione con i conglomerati farmaceutici, non voleva che la pandemia finisse e voleva che i vaccini fossero l’unica opzione terapeutica. Il libro di Kennedy illustra questo caso utilizzando ampie prove e citazioni.[14,32]

Il dottor James Thorpe, esperto di medicina materno-fetale, dimostra che questi vaccini Covid-19 somministrati durante la gravidanza hanno provocato un’incidenza di aborto spontaneo 50 volte superiore a quella riportata con tutti gli altri vaccini messi insieme.[28] Esaminando il suo grafico sulle malformazioni fetali, si è riscontrata un’incidenza di malformazioni fetali 144 volte superiore con i vaccini Covid-19 somministrati durante la gravidanza rispetto a tutti gli altri vaccini messi insieme. Eppure, l’Accademia Americana di Ostetricia e Ginecologia e l’American College of Obstetrics and Gynecology approvano la sicurezza di questi vaccini in tutte le fasi della gravidanza e tra le donne che allattano i loro bambini.

È degno di nota il fatto che questi gruppi di specialità mediche abbiano ricevuto finanziamenti significativi dall’azienda farmaceutica Pfizer. L’American College of Obstetrics and Gynecology, solo nel quarto trimestre del 2010, ha ricevuto un totale di 11.000 dollari dalla sola azienda farmaceutica Pfizer.[70] I finanziamenti provenienti dalle sovvenzioni NIH sono molto più alti.[20] Il modo migliore per perdere queste sovvenzioni è criticare la fonte dei fondi, i loro prodotti o i loro programmi. Peter Duesberg, per aver osato mettere in discussione la teoria di Fauci sull’AIDS causato dal virus dell’HIV, non ha ricevuto nessuna delle 30 richieste di sovvenzione che aveva presentato dopo aver reso pubblica la notizia. Prima di questo episodio, in qualità di massima autorità mondiale in materia di retrovirus, non gli era mai stata rifiutata una borsa di studio dell’NIH.[39] Questo è il modo in cui funziona il sistema “corrotto”, anche se gran parte del denaro delle borse di studio proviene dalle nostre tasse.

LOTTI CALDI-LOTTI MORTALI DI VACCINI

Un ricercatore della Kingston University di Londra ha completato un’analisi approfondita dei dati VAERs (un sottodipartimento dei CDC che raccoglie dati volontari sulle complicazioni dei vaccini), in cui ha raggruppato i decessi riportati in seguito ai vaccini in base ai numeri di lotto del produttore dei vaccini stessi. I vaccini sono prodotti in grandi lotti chiamati lotti. Il ricercatore ha scoperto che i vaccini sono suddivisi in oltre 20.000 lotti e che uno su 200 di questi lotti è dimostrabilmente letale per chiunque riceva un vaccino di quel lotto, che comprende migliaia di dosi di vaccino.

Ha esaminato tutti i vaccini prodotti, da Fizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), ecc. Ha scoperto che tra i 200 lotti di vaccino della Pfizer e di altri produttori, un lotto dei 200 è risultato più letale di oltre 50 volte rispetto ai lotti di vaccino degli altri lotti. Anche gli altri lotti di vaccino causavano decessi e disabilità, ma non in misura così significativa. Questi lotti mortali sarebbero dovuti comparire in modo casuale tra tutti i “vaccini”, se si fosse trattato di un evento non intenzionale. Tuttavia, ha scoperto che il 5% dei vaccini era responsabile del 90% degli eventi avversi gravi, compresi i decessi. L’incidenza di decessi e complicazioni gravi tra questi “lotti caldi” variava da oltre il 1000% a diverse migliaia di punti percentuali in più rispetto a lotti analoghi più sicuri. Se pensate che sia stato un caso, ripensateci. Non è la prima volta che i “lotti caldi” sono stati, a mio avviso, prodotti e inviati di proposito in tutta la nazione, di solito per vaccini destinati ai bambini. In uno di questi scandali, “partite calde” di un vaccino sono finite tutte in uno Stato e i danni sono apparsi subito evidenti. Qual è stata la risposta del produttore? Non è stata quella di rimuovere i lotti mortali del vaccino. Ordinò alla sua azienda di spargere i lotti caldi in tutta la nazione, in modo che le autorità non vedessero l’evidente effetto letale.

Tutti i lotti di un vaccino sono numerati, ad esempio Modera li etichetta con codici come 013M20A. È stato notato che i numeri dei lotti terminavano con 20A o 21A. I lotti che terminavano con 20A erano molto più tossici di quelli che terminavano con 21A. I lotti che terminavano con 20A presentavano circa 1700 eventi avversi, contro le poche centinaia e le venti o trenta dei lotti 21A. Questo esempio spiega perché alcune persone hanno avuto pochi o nessun evento avverso dopo aver assunto il vaccino, mentre altre sono rimaste uccise o hanno subito danni gravi e permanenti. Per vedere la spiegazione del ricercatore, visitate il sito https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/. A mio parere, questi esempi suggeriscono fortemente un’alterazione intenzionale della produzione del “vaccino” per includere lotti letali.

Ho conosciuto e lavorato con diverse persone interessate alla sicurezza dei vaccini e posso dirvi che non sono i malvagi anti-vaxxer che vi dicono. Sono persone di grandi principi, morali e compassionevoli, molte delle quali sono ricercatori di alto livello e persone che hanno studiato a fondo la questione. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, la dottoressa Meryl Nass, il professor Christopher Shaw, Megan Redshaw, la dottoressa Sherri Tenpenny, il dottor Joseph Mercola, Neil Z. Miller, la dottoressa Lucija Tomjinovic, la dottoressa Stephanie Seneff, il dottor Steve Kirsch e il dottor Peter McCullough, solo per citarne alcuni. Queste persone non hanno nulla da guadagnare e molto da perdere. Sono attaccate ferocemente dai media, dalle agenzie governative e dai miliardari dell’élite che pensano di dover controllare il mondo e tutti coloro che lo abitano.

PERCHÉ FAUCI NON HA VOLUTO FARE AUTOPSIE SU COLORO CHE SONO MORTI DOPO LA VACCINAZIONE?

Ci sono molti aspetti di questa “pandemia” che non hanno precedenti nella storia della medicina. Una delle più sorprendenti è che all’apice della pandemia venivano fatte così poche autopsie, soprattutto quelle totali. Un virus misterioso si stava rapidamente diffondendo in tutto il mondo, un gruppo selezionato di persone con un sistema immunitario indebolito si stava ammalando gravemente e molte stavano morendo, e l’unico modo per ottenere rapidamente la massima conoscenza su questo virus – l’autopsia – veniva scoraggiato.

Guerriero ha osservato che alla fine di aprile 2020 erano morte circa 150.000 persone, eppure le autopsie eseguite e riportate nella letteratura medica erano solo 16.[24] Tra queste, solo sette erano autopsie complete, mentre le altre 9 erano parziali o con agobiopsia o biopsia incisionale. Solo dopo 170.000 decessi per Covid-19 e a quattro mesi dall’inizio della pandemia è stata effettuata la prima serie di autopsie, cioè più di dieci. E solo dopo 280.000 morti e un altro mese, sono state eseguite le prime serie di autopsie, circa 80.[22] Sperhake, nell’invitare a eseguire le autopsie senza alcun dubbio, ha notato che la prima autopsia completa riportata in letteratura, con tanto di fotomicrografie, è apparsa su una rivista medico-legale cinese nel febbraio 2020.[41,68] Sperhake si è detto confuso sul perché della riluttanza a eseguire autopsie durante la crisi, ma sapeva che non proveniva dai patologi. La letteratura medica era piena di appelli da parte dei patologi affinché venissero eseguite più autopsie.[58] Sperhake ha inoltre notato che l’Istituto Robert Koch (il sistema tedesco di monitoraggio della salute) almeno inizialmente aveva sconsigliato di eseguire autopsie. Sapeva anche che all’epoca 200 istituti di autopsia partecipanti negli Stati Uniti avevano effettuato almeno 225 autopsie in 14 Stati.

Alcuni hanno sostenuto che questa scarsità di autopsie fosse dovuta alla paura del governo di contrarre infezioni tra i patologi, ma uno studio su 225 autopsie di casi Covid-19 ha dimostrato un solo caso di infezione tra i patologi, che si è concluso come un’infezione contratta altrove.[19] Guerriero termina il suo articolo chiedendo più autopsie con questa osservazione: “Spalla a spalla, i patologi clinici e forensi hanno superato gli ostacoli degli studi autoptici sulle vittime della Covid-19 e hanno così generato preziose conoscenze sulla fisiopatologia dell’interazione tra il SARS-CoV-2 e il corpo umano, contribuendo così alla nostra comprensione della malattia”[24].

Il sospetto sulla riluttanza a livello mondiale delle nazioni a consentire studi completi post mortem delle vittime di Covid-19 può essere basato sull’idea che si tratti di qualcosa di più di un caso. Ci sono almeno due possibilità che spiccano. In primo luogo, coloro che hanno guidato la progressione di questo evento “non pandemico” in una “pandemia mortale” percepita a livello mondiale, stavano nascondendo un importante segreto che le autopsie avrebbero potuto documentare. Ovvero, quanti dei decessi erano effettivamente causati dal virus? Per mettere in atto misure draconiane, come l’obbligo di indossare le maschere, le chiusure, la distruzione delle aziende e, infine, la vaccinazione forzata obbligatoria, avevano bisogno di un numero molto elevato di morti infetti da Covid-19. La paura sarebbe stata la forza trainante di tutti questi programmi distruttivi di controllo della pandemia.

Elder et al. nel suo studio hanno classificato i risultati autoptici in quattro gruppi[22].

Morte certa da Covid-19 Probabile morte da Covid-19 Possibile morte del Covid-19 Non associato al Covid-19, nonostante il test positivo.

Ciò che forse preoccupava o addirittura terrorizzava gli ingegneri di questa pandemia era il fatto che le autopsie avrebbero potuto, e lo hanno fatto, mostrare che un certo numero di questi cosiddetti morti da Covid-19 erano in realtà morti a causa delle loro malattie comorbide. Nella stragrande maggioranza degli studi autoptici riportati, i patologi hanno notato molteplici condizioni di comorbilità, la maggior parte delle quali, agli estremi della vita, poteva essere da sola fatale. In precedenza si sapeva che i virus del raffreddore comune avevano una mortalità dell’8% nelle case di cura.

Inoltre, dalle autopsie è stato possibile ottenere prove preziose per migliorare i trattamenti clinici e dimostrare l’effetto letale dei protocolli imposti dal CDC a tutti gli ospedali, come l’uso di respiratori e del remdesivir, un farmaco letale che distrugge i reni. Le autopsie hanno anche dimostrato l’accumularsi di errori medici e cure di scarsa qualità, poiché la protezione dei medici nelle unità di terapia intensiva dagli occhi dei familiari porta inevitabilmente a cure di qualità inferiore, come riferito da diversi infermieri che lavorano in queste aree.[53-55]

Per quanto tutto ciò sia stato negativo, la stessa cosa è stata fatta nel caso dei decessi dovuti al vaccino Covid: sono state fatte pochissime autopsie complete per capire perché queste persone sono morte, cioè fino a poco tempo fa. Due ricercatori altamente qualificati, il dottor Sucharit Bhakdi, microbiologo ed esperto altamente qualificato in malattie infettive, e il dottor Arne Burkhardt, patologo autorevole, professore di patologia in diverse istituzioni prestigiose, hanno recentemente eseguito autopsie su 15 persone morte dopo la vaccinazione. Ciò che hanno trovato spiega perché così tante persone stanno morendo e subiscono danni agli organi e coaguli di sangue mortali[5].

Hanno stabilito che 14 delle quindici persone sono morte a causa dei vaccini e non per altre cause. Il dottor Burkhardt, il patologo, ha osservato prove diffuse di un attacco immunitario agli organi e ai tessuti degli individui sottoposti ad autopsia, in particolare al cuore. Questa evidenza comprendeva un’ampia invasione di piccoli vasi sanguigni da parte di un numero massiccio di linfociti, che quando si scatenano causano un’ampia distruzione cellulare. Anche altri organi, come i polmoni e il fegato, sono stati osservati con danni estesi. Questi risultati indicano che i vaccini causavano l’attacco dell’organismo con conseguenze mortali. Si può facilmente capire perché Anthony Fauci, così come i funzionari della sanità pubblica e tutti coloro che promuovono pesantemente questi vaccini, abbiano pubblicamente scoraggiato le autopsie sui vaccinati che poi sono morti. Si può anche capire che nel caso di vaccini che non sono stati testati prima di essere approvati per il grande pubblico, almeno le agenzie di regolamentazione avrebbero dovuto monitorare attentamente e analizzare tutte le complicazioni gravi, e certamente i decessi, legati a questi vaccini. Il modo migliore per farlo è con autopsie complete.

Mentre abbiamo appreso informazioni importanti da queste autopsie, ciò che è veramente necessario sono studi speciali sui tessuti di coloro che sono morti dopo la vaccinazione per verificare la presenza di infiltrazioni di proteine spike in tutti gli organi e i tessuti. Si tratta di un’informazione fondamentale, poiché tale infiltrazione comporterebbe gravi danni a tutti i tessuti e gli organi coinvolti, in particolare al cuore, al cervello e al sistema immunitario. Gli studi sugli animali lo hanno dimostrato. In questi individui vaccinati, la fonte di queste proteine spike sarebbe costituita dai nanolipidi iniettati, portatori dell’mRNA che produce le proteine spike. È ovvio che le autorità sanitarie governative e i produttori farmaceutici di questi “vaccini” non vogliono che vengano condotti questi studi critici, perché l’opinione pubblica si indignerebbe e chiederebbe la fine del programma di vaccinazione e l’incriminazione delle persone coinvolte che hanno insabbiato la vicenda.

Vai a:

CONCLUSIONI

Stiamo vivendo uno dei cambiamenti più drastici nella nostra cultura, nel sistema economico e in quello politico nella storia della nostra nazione e del resto del mondo. Ci è stato detto che non torneremo mai alla “normalità” e che è stato progettato un grande reset per creare un “nuovo ordine mondiale”. Tutto questo è stato delineato da Klaus Schwab, capo del World Economic Forum, nel suo libro sul “Grande reset”[66]. Questo libro fornisce una grande quantità di informazioni sul pensiero degli utopisti che sono orgogliosi di rivendicare questa “crisi” pandemica come il loro modo di inaugurare un nuovo mondo. Questo nuovo ordine mondiale è stato in mente ai manipolatori dell’élite per oltre un secolo.[73,74] In questo articolo mi sono concentrato sugli effetti devastanti che questo ha avuto sul sistema di assistenza medica negli Stati Uniti, ma anche in gran parte del mondo occidentale. In precedenti articoli ho discusso della lenta erosione dell’assistenza medica tradizionale negli Stati Uniti e di come questo sistema sia diventato sempre più burocratizzato e irreggimentato.[7,8] Questo processo stava rapidamente accelerando, ma l’apparizione di questa “pandemia”, a mio avviso artificiale, ha trasformato il nostro sistema sanitario in una notte.

Come avete visto, all’interno di questo sistema si è verificata una serie di eventi senza precedenti. Gli amministratori degli ospedali, ad esempio, hanno assunto la posizione di dittatori medici, ordinando ai medici di seguire protocolli derivati non da chi ha una vasta esperienza nel trattamento di questo virus, ma piuttosto da una burocrazia medica che non ha mai trattato un singolo paziente COVID-19. L’uso obbligatorio di respiratori per i pazienti Covid-19 in terapia intensiva, ad esempio, è stato imposto in tutti i sistemi medici e i medici dissenzienti sono stati rapidamente rimossi dalla loro posizione di assistenti, nonostante avessero dimostrato di aver migliorato notevolmente i metodi di trattamento. Inoltre, ai medici è stato detto di usare il farmaco remdesivir nonostante la sua comprovata tossicità, la mancanza di efficacia e l’alto tasso di complicazioni. È stato detto loro di usare farmaci che compromettevano la respirazione e di mascherare ogni paziente, nonostante la sua respirazione fosse compromessa. In ogni caso, chi si rifiutava di abusare dei propri pazienti veniva allontanato dall’ospedale e rischiava persino la perdita della licenza, o peggio.

Per la prima volta nella storia della medicina moderna, il trattamento medico precoce di questi pazienti infetti è stato ignorato a livello nazionale. Alcuni studi hanno dimostrato che il trattamento medico precoce salvava l’80% del numero più alto di queste persone infette, se iniziato da medici indipendenti.[43,44] Un trattamento precoce avrebbe potuto salvare oltre 640.000 vite nel corso di questa “pandemia”. Nonostante la dimostrazione del potere di questi trattamenti precoci, le forze che controllavano l’assistenza medica continuarono questa politica distruttiva.

Alle famiglie non fu permesso di vedere i loro cari, costringendo questi individui molto malati negli ospedali ad affrontare la loro morte da soli. Come se non bastasse, i funerali erano limitati a pochi familiari in lutto, che non potevano nemmeno sedersi insieme. Mentre i grandi magazzini, come Walmart e Cosco, potevano operare con restrizioni minime. Anche i pazienti delle case di cura non potevano ricevere le visite dei familiari, costretti a morire in solitudine. Nel frattempo, in alcuni Stati, il più trasparente dei quali è lo Stato di New York, gli anziani infetti sono stati trasferiti di proposito dagli ospedali alle case di cura, con il risultato di un tasso di mortalità molto elevato per i residenti delle case di cura. All’inizio di questa “pandemia”, oltre il 50% di tutti i decessi avveniva nelle case di riposo.

Nel corso di questa “pandemia” ci è stata propinata una serie infinita di bugie, distorsioni e disinformazione da parte dei media, dei funzionari della sanità pubblica, delle burocrazie mediche (CDC, FDA e OMS) e delle associazioni mediche. I medici, gli scienziati e gli esperti di trattamenti infettivi che hanno formato associazioni volte a sviluppare trattamenti più efficaci e sicuri sono stati regolarmente demonizzati, molestati, svergognati, umiliati e hanno subito la perdita della licenza, la perdita dei privilegi ospedalieri e, in almeno un caso, l’ordine di sottoporsi a un esame psichiatrico.[2,65,71]

Ad Anthony Fauci fu dato un controllo essenzialmente assoluto di tutte le forme di assistenza medica durante questo evento, compresa l’insistenza che i farmaci da cui traeva profitto fossero usati da tutti i medici curanti. Ordinò l’uso di maschere, nonostante all’inizio ridesse dell’uso di maschere per filtrare un virus. I governatori, i sindaci e molte aziende hanno seguito i suoi ordini senza fare domande.

Le misure draconiane utilizzate, il mascheramento, le chiusure, i test sui non infetti, l’uso dell’impreciso test PCR, l’allontanamento sociale e il rintracciamento dei contatti si erano dimostrati poco o per nulla utili durante le precedenti pandemie, eppure tutti i tentativi di respingere questi metodi furono inutili. Alcuni Stati hanno ignorato questi ordini draconiani e hanno avuto lo stesso numero di casi o meno, così come di morti, degli Stati con le misure più rigide. Ancora una volta, nessuna quantità di prove o dimostrazioni evidenti in tal senso ha avuto alcun effetto sulla cessazione di queste misure socialmente distruttive. Anche quando interi Paesi, come la Svezia, che hanno evitato tutte queste misure, hanno dimostrato di avere tassi di infezione e di ricovero pari a quelli delle nazioni con le misure più severe e draconiane, non si è verificato alcun cambiamento di politica da parte delle istituzioni di controllo. Nessuna prova ha cambiato le cose.

Gli esperti di psicologia degli eventi distruttivi, come i crolli economici, le grandi catastrofi e le precedenti pandemie, hanno dimostrato che le misure draconiane hanno un costo enorme sotto forma di “morti di disperazione” e di un drammatico aumento di gravi disturbi psicologici. Gli effetti di queste misure pandemiche sul neurosviluppo dei bambini sono catastrofici e in gran parte irreversibili.

Nel tempo, decine di migliaia di persone potrebbero morire a causa di questi danni. Anche quando queste previsioni hanno cominciato ad apparire, i controllori di questa “pandemia” hanno continuato a procedere a pieno ritmo. Il drastico aumento dei suicidi, l’aumento dell’obesità, l’aumento dell’uso di droghe e alcol, il peggioramento di molte misure sanitarie e il terrificante aumento dei disturbi psichiatrici, soprattutto depressione e ansia, sono stati ignorati dai funzionari che controllavano questo evento.

Alla fine abbiamo scoperto che molti dei decessi erano dovuti a negligenza medica. Individui con condizioni mediche croniche, diabete, cancro, malattie cardiovascolari e neurologiche non venivano più seguiti correttamente nelle cliniche e negli studi medici. Gli interventi chirurgici non urgenti venivano messi in attesa. Molti di questi pazienti sceglievano di morire a casa piuttosto che rischiare di andare in ospedale e molti consideravano gli ospedali “case della morte”.

Le registrazioni dei decessi hanno mostrato un aumento dei decessi tra le persone di età pari o superiore ai 75 anni, per lo più spiegato dalle infezioni da Covid-19, ma per le persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni, i decessi erano aumentati ben prima dell’inizio della pandemia.[69] Tra i 18 e i 65 anni, le registrazioni dimostrano un’impennata scioccante dei decessi non dovuti al Covid-19. Alcuni di questi decessi sono stati spiegati da infezioni da Covid-19. Alcuni di questi decessi sono stati spiegati da un drammatico aumento dei decessi legati alla droga, circa 20.000 in più rispetto al 2019. Anche i decessi legati all’alcol sono aumentati in modo sostanziale e gli omicidi sono cresciuti di quasi il 30% nel gruppo tra i 18 e i 65 anni.

Il responsabile della compagnia assicurativa OneAmerica ha dichiarato che i suoi dati indicavano che il tasso di mortalità per le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni era aumentato del 40% rispetto al periodo pre-pandemia.[21] Scott Davidson, amministratore delegato della compagnia, ha affermato che questo rappresentava il più alto tasso di mortalità nella storia dei registri assicurativi, che ogni anno raccolgono dati approfonditi sui tassi di mortalità. Davidson ha anche osservato che un Il dottor Lindsay Weaver, responsabile medico dell’Indiana, ha dichiarato che i ricoveri ospedalieri nell’Indiana sono più alti che in qualsiasi altro momento degli ultimi cinque anni. Si tratta di un dato di importanza cruciale, poiché i vaccini avrebbero dovuto ridurre in modo significativo i decessi, ma è accaduto il contrario. Gli ospedali sono stati inondati di complicazioni da vaccino e di persone in condizioni critiche a causa dell’incuria medica causata dalle chiusure e da altre misure pandemiche.[46,56]

Un numero drammatico di queste persone sta morendo, e il picco si è verificato dopo l’introduzione dei vaccini. Le bugie di coloro che si sono autonominati dittatori medici sono infinite. In primo luogo, ci è stato detto che l’isolamento sarebbe durato solo due settimane, mentre è durato più di un anno. Poi ci è stato detto che le maschere erano inefficaci e non dovevano essere indossate. Rapidamente la cosa è stata ribaltata. Poi ci è stato detto che la maschera di stoffa era molto efficace, ora non lo è più e che tutti dovrebbero indossare una maschera N95 e prima ancora una doppia maschera. Ci è stato detto che c’era una grave carenza di respiratori, poi abbiamo scoperto che giacevano inutilizzati nei magazzini e nelle discariche cittadine, ancora nelle loro casse di imballaggio. Ci è stato detto che gli ospedali erano pieni soprattutto di non vaccinati, per poi scoprire che in tutto il mondo era vero l’esatto contrario. Ci era stato detto che il vaccino era efficace al 95%, per poi scoprire che in realtà i vaccini causano una progressiva erosione dell’immunità innata.

Al momento del rilascio dei vaccini, alle donne è stato detto che i vaccini erano sicuri durante tutti gli stati di gravidanza, per poi scoprire che non era stato fatto alcuno studio sulla sicurezza durante la gravidanza durante i “test di sicurezza” precedenti al rilascio del vaccino. Ci è stato detto che accurati test su volontari prima dell’approvazione dell’EUA per l’uso pubblico hanno dimostrato l’estrema sicurezza dei vaccini, per poi scoprire che questi sfortunati soggetti non sono stati seguiti, le complicazioni mediche causate dai vaccini non sono state pagate e i media hanno coperto tutto questo. [Incredibilmente, ci è stato detto che i nuovi vaccini a base di mRNA della Pfizer erano stati approvati dalla FDA, il che è stato un inganno, in quanto un altro vaccino era stato approvato (comirnaty) e non quello utilizzato, il vaccino BioNTech. Il vaccino comirnaty approvato non era disponibile negli Stati Uniti. I media nazionali hanno detto al pubblico che il vaccino Pfizer era stato approvato e non era più classificato come sperimentale, una palese bugia. Queste bugie mortali continuano. È ora di fermare questa follia e di consegnare queste persone alla giustizia.

aumento così elevato del tasso di mortalità non si era mai visto nella storia della raccolta dei dati sui decessi. Precedenti catastrofi di portata monumentale hanno aumentato i tassi di mortalità non oltre il 10%, mentre il 40% non ha precedenti.

***

§§§

