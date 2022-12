Mercator.net. Gli Sconosciuti Eroi Pro-Family dell’Europa Orientale.

Marco Tosatti

offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su Mercator.net, nella traduzione di Vincenzo Fedele

Gli sconosciuti eroi pro-family dell’Europa orientale

Sono in corso serie iniziative a favore della famiglia

di Louis T. marzo 28 novembre 2022

Vorrei avere un dollaro per ogni volta che un politico da quattro soldi ha blaterato sui “valori della famiglia“. Nomina un politico che non è per i valori della famiglia. Nominane uno che è per il terrorismo o per l’abuso di droga. Ecco, te ne sei fatta un’idea. Nella “democrazia” odierna, questi discorsi spazzatura sono merce di scambio per assecondare una mentalità patetica e pervasiva del “panem et circenses”.

Ma poi ci sono quei politici e quei funzionari che fanno sul serio quando si parla di promuovere l’unità sociale di base della società, il nucleo famigliare assediato. Alcuni di loro operano — al di sotto del radar dei media — nell’Europa orientale.

Come può essere? Da diversi anni i ministeri incaricati di facilitare la vita familiare collaborano tra loro in quattro paesi europei.

In effetti, il loro incontro dello scorso anno è stato un evento storicamente significativo, sebbene praticamente privo di copertura nei media globali. Ma non lasciarti ingannare: la straordinaria assenza di pubblicizzazione non diminuisce la sua importanza.

Unità fondamentale

Quell’incontro del 2021, a Varsavia, ne è stato la logica conseguenza. I rappresentanti del gruppo di paesi di Visegrad – Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca – si sono riuniti con il preciso scopo di lanciare una “coalizione pro-family” multinazionale. Per gli americani, confusi dai media, potrebbe sembrare una vasta cospirazione di destra. Ma il confab di Varsavia è stato il più “mainstream” possibile. [NdT – confab, qui utilizzato in modo figurativo, è un acronimo per designare un modo di produrre energia a bassa potenzialità da diverse fonti].

L’incontro, ospitato dal Ministero polacco della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, è stato aperto dal primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, che non ha usato mezzi termini :

“Per noi la famiglia è il fondamento… La società senza famiglie sarebbe come la civiltà senza cultura o la matematica senza numeri. La famiglia è anche promozione di valori. Nelle famiglie nasce il meccanismo fondamentale dell’empatia e del desiderio d’amore… La famiglia è, insieme allo Stato, la più grande creazione dell’umanità. [Quindi] la promozione della vita delle famiglie, il sostegno alle famiglie con molti figli, è un’attività estremamente importante per ogni Stato… vogliamo [anche] promuovere la famiglia nel quadro dell’Unione Europea; questo è per noi uno degli obiettivi fondamentali della politica sociale nell’UE.”

Quando questi funzionari dell’Europa orientale parlano di famiglia, parlano della famiglia composta da due genitori, madre, padre e figli, oggi ampiamente conosciuta come la famiglia “tradizionale”. [NdT – Per non cadere nella trappola dei modernisti a senso unico, personalmente ritengo che il termine appropriato debba essere “Naturale”, visto che “tradizionale” si presta ad equivoci che allontanano dal vero nodo del discutere].

A Varsavia la famiglia “tradizionale” non è stata banalizzata in una palude di relativismo morale come uno tra tanti stili, modelli o edizioni che escono da una catena di montaggio. Piuttosto, considerano la famiglia con due genitori come uno standard ideale a cui dovremmo aspirare. Sembra che non ci siano state discussioni su una definizione di famiglia “inclusiva” per PC. Quel verminaio non è mai stato aperto.

Va tutto bene. Tuttavia, è un triste commento che una tale conferenza sia, in primo luogo, addirittura necessaria. Tuttavia, segnala un urgente riconoscimento delle crisi che le famiglie devono affrontare. Sì, anche nell’Europa orientale di “destra”, le famiglie sono sottoposte a un’enorme pressione, intrappolate negli artigli di un modernismo malvagio pieno di costi della vita in aumento, consumismo che crea dipendenza, carrierismo ossessivo e ideologia risvegliata. I bambini sono una priorità?

Problemi demografici

Uno sguardo ai tassi di fertilità in questi paesi suggerirebbe di no. Prima dell’afflusso di rifugiati ucraini , le statistiche polacche (GUS) prevedevano che la popolazione polacca si sarebbe ridotta di oltre il 10% (da 38 a 34 milioni) entro il 2050. L’attuale tasso di fertilità del paese è di 1,44, oltre il 30% al di sotto del livello di sostituzione 2,1 . Il quadro non è meno preoccupante nei vicini paesi di Visegrad. Slovacchia e Ungheria sono a poco meno di 1,6 e la Repubblica Ceca ha 1,7. Tuttavia, questi numeri sono leggermente migliori rispetto a dieci anni fa.

Questo non va bene per le famiglie. Le società che invecchiano perdono il loro dinamismo. La gente se ne va. Le pensioni di vecchiaia sono minacciate. La soluzione nel breve termine è la massiccia spesa in deficit e l’immigrazione a frontiere aperte. Eppure entrambe le soluzioni sono, a modo loro, distruttive, alimentando l’inflazione e distruggendo la coesione sociale. L’aumento del conflitto sociale in tali sistemi può portare a stati di polizia in cui ogni “cittadino” deve scegliere le proprie parole con la stessa attenzione di un avvocato di Filadelfia. Basta guardare la “cancel culture” americana.

Però facciamoci coraggio! Vediamo spesso sforzi multilaterali per facilitare il commercio e rafforzare le forze armate. Ma qui vediamo paesi che collaborano a qualcosa di molto più importante: preservare la famiglia.

Rinnovamento interno

Piuttosto che abbracciare il multiculturalismo fallito dell’Europa occidentale (confermato nel 2010 quando il cancelliere tedesco Angela Merkel disse : “Questo approccio [multiculturale] ha fallito, completamente fallito“), i paesi di Visegrad stanno cercando di ringiovanire le loro società esistenti invece di importarne di nuove. Bene!

Il loro approccio sta prendendo piede. La Polonia è di gran lunga la nazione più grande del gruppo di Visegrad e, come risultato diretto dell’incontro di Varsavia del 2021, il primo ministro Morawiecki ha svelato un sussidio familiare noto come “capitale familiare per l’assistenza all’infanzia” ( Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ):

“… 12.000 zloty per figlio (circa 2.600 euro) da corrispondere alle famiglie dal secondo figlio in poi, ovvero 1.000 zloty al mese (220 euro) per un anno, oppure 500 zloty al mese (110 euro) per due anni… Questa prestazione… sarà indipendente dal reddito dei genitori e si aggiungerà al programma esistente“500+”.

“Infine, avranno diritto a percepirlo anche le famiglie con un secondo o successivo figlio di età inferiore a 36 mesi al momento della decorrenza del beneficio fino al compimento del terzo anno di età del figlio. Ciò riguarderà circa 110.000 bambini in più.”

Complimenti al primo ministro Morawiecki e ai suoi sostenitori della famiglia! È meraviglioso vedere quattro paesi vicini mettere da parte le divergenze e collaborare ad un’agenda sfacciatamente a favore della famiglia. Mentre gli sforzi multinazionali di solito producono retorica altisonante, la gente del gruppo di Visegrad si mette al lavoro. La loro cooperazione dovrebbe servire da modello per il mondo.

Anche se è troppo presto per valutare l’efficacia dei loro sforzi, una cosa è chiara: c’è un consenso sulla necessità di un’azione urgente e coraggiosa, e tale azione è in corso . Ben presto più governi torneranno in sé e si renderanno conto che battersi per le famiglie è una priorità più urgente delle guerre a scopo di lucro o del tentativo di giocare a fare Dio con il clima . Possiamo solo sperare.

Traduzione di Vincenzo Fedele

