Agostino Nobile. Jorge Mario Bergoglio, Antipapa, Anticristo? Non ci Credo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul ruolo di Jorge Mario Bergoglio nella Chiesa e nel mondo di oggi. Riflessioni, a mio parere, estremamente interessanti. Buona lettura.

Antipapa o Anticristo?

Non poche volte l’attuale pontefice è stato definito Anticristo o antipapa. Personalmente tali teorie le considero sciocchezze, e non perché vedo in Bergoglio un faro della cattolicità, anzi.

Soloviev presenta l’Anticristo come un personaggio affascinante che riesce a influenzare e a condizionare il popolo. Un convinto spiritualista, filantropo, pacifista impegnato, un animalista determinato. Esperto esegeta e eccellente ecumenista, capace di dialogare, vegetariano osservante con grande saggezza ed eloquenza. Per la sua cultura biblica riceverà addirittura una laurea honoris causa. Apprezzerà l’altissimo insegnamento di Cristo, ma lo censurerà negando al Sua unicità, che sia risorto e oggi vivo.

Perché non è Anticristo? Nella descrizione del filosofo e poeta russo troviamo qualcosa di Bergoglio e molto del Sistema, costituito in primis da tycoon, intellettuali, politici e teologi. Il vescovo di Roma non è, diciamo, un brillante esegeta e la sua cultura biblica lascia molto desiderare. La sede dove è stato ubicato gli permette di bistrattare continuamente il buon senso e la Dottrina. Ma se così non fosse, potrebbe guidare solo l’armata Brancaleone. Ma soprattutto, l’Anticristo crede in Dio.

Per l’amore manifestato più volte per madre natura, potremmo definirlo pagano, ma dato che i pagani credevano e temevano gli dèi, possiamo concludere che Bergoglio è, più semplicemente, figlio dei tempi.

Le parole e gli atti di Bergoglio hanno creato divisioni, confusione dottrinale, smarrimento. Non ultimo l’ammucchiata delle fedi stabilita nello Statuto della massoneria nel 1723 – che Bergoglio conosce molto bene – stilata dal pastore presbiteriano James Anderson. Fatto sta che in pochi anni il massone vestito di bianco abroga duemila anni di storia e di santi. Ma soprattutto, con l’ammucchiata cerca di cancellare la colonna portante del Vangelo: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me (Gv).

Papi e antipapi nella storia non mancano, non per motivi dottrinali, bensì per fini prettamente politici e di potere.

È più probabile che lo Spirito Santo ci abbia messo lo zampino per punire il suo popolo. Penso infatti che il massone venuto da lontano sia stato messo in Vaticano per dare una pesante lezione ai cattolici. Quelli che sostengono o restano indifferenti a tutte le nefandezze promosse dai masso-progressisti, dall’aborto alla diffusione dell’omosessismo, fino al depressivo lockdown e alla mostruosa promozione di un siero che ha distrutto migliaia di vite.

Se Bergoglio si fosse opposto alle angherie imposteci negli ultimi due anni, il mondo oggi sarebbe migliore e tante vite salvate.

Invece è stato uno degli sgherri più zelanti.

Nell’incipit del mio Anticristo Superstar pubblicato nel 2014 ho riportato uno scritto, probabilmente del V/VI secolo, che a leggerlo pare indicare i tempi che stiamo vivendo. Grazie alle politiche e alle colossali menzogne diffuse durante il Covid-19, milioni di persone hanno finalmente aperto gli occhi, ma la stragrande maggioranza sembra descritta nella frase che segue: «… E verrà il Principe dell’Inganno, e stenderà su di voi il velo delle sue menzogne. Confonderà le vostre menti e avvelenerà i vostri cuori, e farà brillare la luce della sua falsità attraverso la tenebra del vostro dubbio: ed ecco, sarete come fanciulli smarriti nella notte che si affidano a colui che tende loro la mano e non scorgono l’abisso che si cela nei suoi occhi.»

(Pseudo-Eusebio, Biblìon apophatikòn, canone VIII, “Il tempo del Maligno”)

Come ho detto, a mio modesto parere, il Principe dell’Inganno non si sta servendo di un uomo, come descrive anche Soloviev, bensì di un Sistema rappresentato da quei personaggi e lobbies che utilizzano argomenti pseudo scientifici e menzogne storiche, diffuse da fogne della mediocrità come i mezzi di comunicazione e le scuole. I tiepidi battezzati che si sono accodati, per pigrizia intellettuale o perché considerano lo smartphone più pratico e realistico, sono caduti ingenuamente nella stessa cloaca.

Gli increduli che negano la radice divina dell’uomo non hanno speranza. Se non tornano ai fondamenti evangelici, saranno inghiottiti dal paganesimo ateista o dal paganesimo insito nelle altre religioni. Non esiterà lo sviluppo umano, poiché senza Gesù Cristo muore il concetto di persona, la dignità, la compassione, la carità, la speranza.

Agostino Nobile

