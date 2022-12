Arresti Cardiaci Inattesi e Improvvisi. Il Ruolo del Siero. Epoch Times, Malhotra.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra opportuno offrire alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia, nella mia traduzione. A fronte dell’indifferenza dei mainstream media sull’argomento, che si può tranquillamente definire omertosa complicità, credo sia importante nel nostro piccolo continuare a informare chi ci legge – e preghiamo di diffondere – sulle conseguenze dell’operazione che è stata cinicamente condotta ai nostri danni. Anche perché autori e complici sono tutt’altro che dissuasi e remissivi…anzi, rilanciano. Buona lettura, e condivisione.

“Il vaccino Covid mRNA ha probabilmente svolto un ruolo significativo o è stato una causa primaria di arresti cardiaci inattesi, attacchi cardiaci, ictus, aritmie cardiache e insufficienza cardiaca dal 2021…”.

Fino a quando il cardiologo britannico, il dottor Aseem Malhotra, non ha espresso gravi preoccupazioni sulla sicurezza dei vaccini Covid mRNA, era uno dei medici più celebri della Gran Bretagna. Nel 2016 è stato inserito nella lista del Sunday Times Debrett’s come una delle persone più influenti nella scienza e nella medicina del Regno Unito, in un elenco che comprendeva anche il professor Stephen Hawking. Il punteggio totale Altmetric (misura dell’impatto e della portata) delle sue pubblicazioni su riviste mediche dal 2013 è superiore a 10.000, il che lo rende uno dei più alti al mondo per un medico clinico in questo periodo.

Nei primi giorni del lancio del vaccino COVID-19 in Gran Bretagna, ha sostenuto le iniezioni per il pubblico in generale. Tuttavia, nel luglio del 2021, ha subito una terribile perdita personale che lo ha indotto a rivalutare le iniezioni: la morte improvvisa e inaspettata del padre di 73 anni. La morte del padre non aveva alcun senso per lui, perché sapeva, grazie ai suoi esami, che la sua salute generale e cardiaca era eccellente.

Come ha detto in una recente intervista:

“I risultati dell’autopsia mi hanno davvero scioccato. C’erano due gravi ostruzioni nelle arterie coronarie, il che non aveva alcun senso con tutto ciò che so, sia come cardiologo – qualcuno che ha esperienza in questo particolare settore – ma anche conoscendo intimamente lo stile di vita di mio padre e la sua salute. Non molto tempo dopo, cominciarono a emergere dati che suggerivano un possibile legame tra il vaccino a base di mRNA e l’aumento del rischio di infarto dovuto a un meccanismo di aumento dell’infiammazione intorno alle arterie coronarie. Inoltre, sono stato contattato da un informatore di un’università molto prestigiosa del Regno Unito, anch’egli cardiologo, che mi ha spiegato che nel suo dipartimento era stata condotta una ricerca simile e che i ricercatori avevano deciso di insabbiare il tutto perché temevano di perdere i finanziamenti dell’industria farmaceutica. Ma non finisce qui. Ho quindi iniziato a esaminare i dati del Regno Unito per vedere se c’era stato un aumento degli arresti cardiaci. Mio padre ha subito un arresto cardiaco e una morte cardiaca improvvisa a casa. C’erano stati cambiamenti nel Regno Unito dopo l’introduzione del vaccino? E anche in questo caso i risultati sono stati molto chiari. Ci sono stati 14.000 arresti cardiaci extraospedalieri in più nel 2021 rispetto al 2020”.

Più il Dr. Malhotra analizzava la questione, più sentiva la stessa preoccupazione sulla sicurezza dei vaccini a base di mRNA che il Dr. Peter McCullough aveva sentito fin dalla primavera del 2021. L’allarmante incidenza di morti improvvise e inaspettate nella seconda metà del 2021 e nei primi otto mesi del 2022, soprattutto tra i giovani e le persone in forma, rafforzò la sua grave preoccupazione e i suoi sospetti.

Nel settembre del 2022, dopo un’indagine approfondita sulla crescente mole di dati, è giunto alla sua conclusione:

Il vaccino Covid mRNA ha probabilmente svolto un ruolo significativo o è stato una causa primaria di arresti cardiaci inattesi, attacchi cardiaci, ictus, aritmie cardiache e insufficienza cardiaca dal 2021 fino a prova contraria.

La sua conclusione, compresa la sua precisa formulazione verbale, era identica a quella del dottor Peter McCullough. Sebbene alla fine i due medici si siano messi in contatto per confrontare gli appunti, hanno raggiunto le loro conclusioni sulla base di indagini proprie e indipendenti, prima di parlarsi.

Di recente la Vaccine Safety Research Foundation ha prodotto Until Proven Otherwise (Fino a prova contraria), un breve documentario video sulle conclusioni corroboranti di questi due importanti cardiologi. Non credo sia esagerato affermare che questo avvincente video di quattro minuti sia da vedere assolutamente. Vi prego di condividerlo con i vostri familiari e amici.

È mio dovere e responsabilità, in qualità di consulente cardiologo e di attivista per la salute pubblica, informare urgentemente medici, pazienti e membri del pubblico che il vaccino COVID mRNA ha probabilmente svolto un ruolo significativo come causa primaria di arresti cardiaci inattesi, o attacchi cardiaci, ictus, aritmie cardiache e insufficienza cardiaca dal 2021, fino a prova contraria.

200 documenti che dimostrano che la miocardite provoca danni al cuore e una cicatrice, che poi diventa la base per l’aritmia cardiaca e l’aritmia è responsabile della morte improvvisa a cui stiamo assistendo – e stiamo assistendo a una morte improvvisa su vasta scala.

