USA, Dati di Agosto del CDC. La Maggioranza dei Decessi Covid era Sierata.

I dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno mostrato che le persone vaccinate e con booster hanno costituito la maggior parte dei decessi dovuti alla COVID-19 nel mese di agosto.

Su un totale di 6.512 decessi registrati nell’agosto 2022, il 58,6% è stato attribuito a persone vaccinate o potenziate, e sembra essere un segno di una tendenza crescente in cui gli individui vaccinati stanno diventando sempre più la maggioranza dei decessi dovuti al COVID-19.

Nel gennaio 2022, la mortalità da COVID-19 nei vaccinati era ancora una minoranza, con il 41% dei dati relativi a persone vaccinate o potenziate.

Tuttavia, l’analisi dei dati CDC di giugno e luglio ha mostrato che oltre il 50% dei decessi è stato segnalato in individui vaccinati, rispettivamente con il 62 e il 61%.

“Non possiamo più dire che si tratta di una pandemia dei non vaccinati”, ha dichiarato Cynthia Cox, vicepresidente della Kaiser Family Foundation, al Washington Post in un articolo del 23 novembre.

Dati di mortalità COVID da settembre 2021 ad agosto 2022 (Per gentile concessione della Kaiser Family Foundation)

Cox, pur essendo a favore della vaccinazione COVID-19, ha fornito tre ragioni che potrebbero spiegarne il motivo.

Una è che la maggior parte degli americani ha ricevuto almeno la serie primaria. La seconda ragione è che gli anziani, che hanno il rischio maggiore di morire a causa della COVID, sono anche più propensi a vaccinarsi.

L’ultima ragione addotta da Cox è che l’efficacia del vaccino è destinata a diminuire con il tempo e con l’aumento della resistenza delle varianti.

È stato dimostrato che l’efficacia della vaccinazione COVID-19 diminuisce drasticamente nell’arco di pochi mesi, arrivando talvolta a un’efficacia trascurabile.

Il professor Jeffrey Townsend dell’Università di Yale, biostatistico e autore principale di una ricerca che ha valutato l’immunità naturale e vaccinale contro il COVID-19, ha scritto in un’e-mail a The Epoch Times che in questa fase della pandemia, piuttosto che confrontare i vaccinati con i non vaccinati, è più utile guardare al tempo trascorso dall’ultima esposizione di un individuo, dove per esposizione si intendono vaccinazioni o infezioni.

“La maggior parte delle persone ha avuto un qualche tipo di esposizione; il tempo trascorso dall’ultima esposizione, insieme al tipo di esposizione, determina il livello di immunità e può spiegare la maggior parte delle variazioni di suscettibilità, morbilità e mortalità”, ha scritto Townsend.

Attualmente, gli studi a lungo termine sull’immunità contro la COVID-19 hanno dimostrato che, sia che una persona sia vaccinata o infettata dalla COVID-19, la sua immunità diminuisce nel tempo.

Altre ricerche hanno confrontato l’immunità naturale con le vaccinazioni, dimostrando che queste ultime tendono a diminuire a un tasso molto più elevato rispetto a quello delle infezioni naturali.

Alcuni scienziati hanno anche ipotizzato che i vaccini a mRNA possano interferire con la naturale risposta immunitaria dell’organismo. L’attuale tecnologia utilizzata nei vaccini a mRNA può “nascondere l’mRNA alle difese cellulari e promuovere un’emi-vita biologica più lunga e un’elevata produzione di proteina spike”, secondo un articolo del giugno 2022 pubblicato su Food and Chemical Toxicology. La proteina spike è la principale componente patogena del virus SARS-CoV-2.

I medici mettono in discussione la narrativa della “pandemia dei non vaccinati”.

Il dottor Peter McCullough, medico interno e cardiologo, ha dichiarato a The Epoch Times che la pandemia è stata guidata solo dai non vaccinati nel 2020, quando non c’erano vaccini disponibili, mentre a partire dal 2021 sono state soprattutto le persone vaccinate a morire di COVID-19. L’autore ha spiegato che ciò è dovuto semplicemente al fatto che il vaccino ha fatto poco per controllare la mortalità.

“[I dati del CDC] sono troppo tardivi per trarre questa conclusione, [i vaccinati] hanno probabilmente assunto la maggioranza nel corso del 2021”, ha detto McCullough.

Nel 2020, il CDC ha documentato più di 385.000 decessi dovuti alla COVID, mentre nel 2021, quando le vaccinazioni si stavano diffondendo, ci sono stati più di 463.000 decessi dovuti alla COVID-19.

A giugno del 2021, circa il 53% della popolazione statunitense aveva ricevuto la prima dose e il 44% era completamente vaccinato.

Tuttavia, c’è stata poca differenza nei casi di mortalità da COVID-19 tra la prima metà del 2021 e la seconda metà, con oltre 244.000 casi (più del 50% dell’intero anno) segnalati da luglio a dicembre.

“Non possiamo certo incolpare i non vaccinati per le morti da COVID. E di certo non potremmo concludere che i vaccini abbiano avuto un impatto, dato che la maggior parte dei decessi è avvenuta durante l’era delle vaccinazioni”, ha detto McCullough.

Anche i dati provenienti da altri Paesi hanno dimostrato tassi più elevati di pazienti vaccinati ricoverati in ospedale per COVID con l’aumento dei tassi di vaccinazione in generale.

Già nel gennaio 2022, i dati sui ricoveri ospedalieri provenienti dallo stato australiano del Nuovo Galles del Sud (NSW) hanno mostrato che una percentuale maggiore di pazienti ricoverati è stata vaccinata. I vaccinati hanno contribuito al 50,3% dei ricoveri in terapia intensiva rispetto al 49,1% dei non vaccinati.

Il NSW è stato l’unico stato che ha continuato a tracciare e pubblicizzare lo stato vaccinale delle persone ricoverate in Australia. È uno dei luoghi più vaccinati; al 24 novembre, oltre l’80% delle persone di età superiore ai 16 anni ha ricevuto il primo richiamo.

I dati settimanali più recenti del NSW continuano a mostrare che i vaccinati costituiscono la maggioranza dei ricoveri, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi per COVID. L’ultimo rapporto, datato 12 novembre, ha mostrato che i pazienti non vaccinati hanno contribuito al 21% dei decessi per COVID e a meno dell’1% delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva.

Tuttavia, va notato che nel rapporto sono stati riportati solo 24 casi di decessi per COVID, con 440 ricoveri ospedalieri e 40 ricoveri in terapia intensiva, il che fa pensare a un calo della gravità della malattia.

I dati di mortalità del Manitoba, in Canada, nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2022, hanno mostrato anche che mentre la popolazione potenziata ha rappresentato il 70% di tutti i decessi da COVID, i non vaccinati hanno contribuito a meno del 10% dei decessi. Questo con il 43% della popolazione potenziata.

Anche i rapporti del Regno Unito hanno mostrato risultati simili. Un rapporto (pdf) pubblicato il 31 marzo 2022 ha mostrato che quasi il 73% dei decessi dovuti alla COVID ha riguardato persone potenziate, mentre il 10% è stato attribuito a persone non vaccinate. All’epoca, oltre il 57% della popolazione aveva ricevuto un richiamo e il 73% aveva ricevuto la dose primaria.

I tassi di mortalità dei non vaccinati potrebbero non riflettere il quadro completo

McCullough ha aggiunto che con la diminuzione della gravità complessiva della malattia con Omicron, i dati potrebbero non presentare una comprensione accurata dei decessi da COVID.

“I dati del CDC sui decessi devono essere interpretati con cautela, perché non sono stati giudicati come morti per COVID. Possono in realtà morire con il COVID”.

Il sito web del CDC stima attualmente che solo il 10% dei decessi per COVID-19 abbia come causa il COVID. Pertanto, potrebbero esserci casi conteggiati come mortalità da COVID anche se il COVID non è stata la causa principale del decesso.

McCullough ha fatto l’esempio di una persona ricoverata in ospedale per un attacco cardiaco e risultata positiva al test COVID per aver contratto la malattia 6 mesi prima.

Ciò potrebbe implicare che, per alcuni decessi, “il fatto che siano vaccinati o non vaccinati è relativamente irrilevante”, ha detto McCullough.

McCullough ha aggiunto che anche gli studi che valutano i ricoveri COVID ma non valutano le malattie COVID o le malattie respiratorie potrebbero non riflettere direttamente la prevalenza o l’importanza delle malattie COVID.

“I pazienti possono essere positivi al COVID in modo intermittente per molti mesi dopo la malattia. Quindi, se un paziente viene ricoverato per una distorsione alla caviglia o per un problema non correlato, può essere considerato un ricovero COVID”.

McCullough ha anche avvertito che gli studi ospedalieri sugli esiti delle malattie tra individui vaccinati e non vaccinati hanno spesso raccolto dati sui vaccini non sincronizzati con i registri di somministrazione dei vaccini negli Stati Uniti.

“Le cartelle cliniche elettroniche degli ospedali danno per scontato che il paziente non sia vaccinato, a meno che il paziente stesso non dimostri di essere effettivamente vaccinato. Molti pazienti attaccati al respiratore o in terapia intensiva non possono esibire la tessera vaccinale”. I rapporti MMWR del CDC elencano come non vaccinati i soggetti vaccinati ma che hanno ricevuto le due vaccinazioni primarie meno di 14 giorni prima dell’infezione iniziale; un altro rapporto scrive che i non vaccinati includono anche i soggetti che non hanno potuto essere abbinati al registro.

Correzione: L’Epoch Times ha citato la percentuale di decessi per COVID in cui la COVID è l’unica morbilità, anziché la percentuale di mortalità dovuta alla COVID. La percentuale è stata aggiornata al 10%. Epoch Times si rammarica dell’errore.

