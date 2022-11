Arrendersi All’Evidenza. Prentjesenmen, Quanti Yes Men Che Hanno Firmato. E Ora…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Arrendersi all’Evidenza ieri ha postato un commento all’articolo che conteneva il termine “Prentjesmensen”. Questo, come spiega l’amico Vik van Brantegem, autore dell’articolo, “è un termine nella mia madrelingua, il neerlandese, usato recentemente da un amico di una vita, l’Avv. Fernand Keuleneer, che ho citato in un post Facebook [QUI]. Non ho trovato un termine corrispondente in italiano (e dire “guardoni” mi sembrava fuorviante). Quindi, l’ho tradotto “prentjesmensen” come “persone che guardano solo le immagini”. Il tutto si riferiva alla pseudo-pandemia, alla sua gestione, e anche ai suoi fans attuali. Ma ecco il commento di Arrendersi All’Evidenza, che mi sembrava giusto condividere con un pubblico più ampio dei commentatori del blog. Buona lettura.

§§§

Curiosamente il termine “prentjesmensen” racchiude una specie di yes-men…

Hanno obbedito acriticamente?

Hanno cominciato a capire?

Hanno sempre saputo per cui hanno solo saputo mentire?

Hanno cioè lo scopo di plagiare la mente di quelli che saranno gli yes-men veramente?

Comunque la si pensi, il 2022 sta chiudendosi in Italia con un 10-15% di mortalità generale in più del 2021.

E il 2021 eguagliò o superò il 2020.

Ma già nel 2019 la media degli ultimi anni era significativamente superiore a quella ante 2015.

Vi diranno che l’età media è salita ed è vero.

Vi diranno che quest’anno ha fatto molto caldo ed è vero.

Vi diranno che le cure sono peggiorate, rimandate e rese difficoltose dal Covid ed è vero.

Ma vi avrebbero detto lo stesso se avesse piovuto di più.

Sarebbe stato lo stesso se avessero curato come prima.

Perchè il problema è che dal 2015 le vaccinazioni sono sempre state di più, specialmente sugli anziani.

E che i tagli alla spesa sanitaria sono stati fatti anche prima dell’era del Covid.

Il problema è che non c’è mai stata una vera prevenzione.

Ultimamente sono scarseggiate le autopsie e si è ricorsi sempre di più alla cremazione.

Ultimamente stanno morendo persone in età ancora giovane o abbastanza giovane.

E non è che l’alternativa è solo tra vivere e morire: anche l’ammalarsi di più e precocemente è un guaio.

Ultimamente stanno ammalandosi in tanti che stavano bene.

Allora gli yes-men dicono che è la dieta, lo stress, l’inquinamento, il tempo meteo e persino il tempo libero.

Se corri può venirti l’infarto, ma se non corri ti viene l’infarto. Insomma: ti viene l’infarto.

E’ colpa tua, perchè corri troppo o non corri mai. Come è sempre stato, ma non ti veniva l’infarto.

Invece c’è da fare i conti con numeri pazzeschi: centinaia di migliaia di morti.

Proprio mentre sta diventando più difficile nascere, non solo per scelte di vita.

Eh no, perchè ci sono sterilità e morti premature, oltre agli aborti.

Si aggiungono ai morti provocati da assurdità da yes-men: tachipirina e vigile attesa su tutte.

Ma non è da trascurare nemmeno la ventilazione dopo sedazione operata dagli “eroi” in prima linea.

Più di tutto, soprattutto, una raffica di iniezioni di preparazioni sperimentali.

Talmente sperimentali che neppure i lotti sono proprio uguali.

E agli yes-men è stato detto di firmare liberando da ogni impiccio, dicendosi informati.

§§§

