La Crisi dell’Occidente. Origini, Attualità, Futuro. Santiago Cantera Montenegro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione la presentazione di questo saggio estremamente ampio e interessante sulla crisi dell’Occidente, e in particolare dell’Europa, uscito per i tipi delle Edizioni Cantagalli. Buona lettura.

Santiago Cantera Montenegro, OSB

LA CRISIDELL’OCCIDENTE

Origini, attualità e futuro

I vertici dell’Europa odierna hanno costruito un tempio neopagano dedicato alla dea Europa, laicista e capitalista. E le antiche basiliche cristiane, le chiese bizantine e preromaniche, le cattedrali romaniche, gotiche, rinascimentali e barocche? Semplicemente non esistono, come non esistono, per i sacerdoti che venerano la dea Europa, secoli di Cristianesimo.

Ammirando la bellezza delle cattedrali cristiane, soprattutto quelle del Medioevo, Santiago Cantera Montenegro ha scritto questo saggio tenendo presente le loro caratteristiche architettoniche. E così, entrando attraverso un portico, si vedranno quali sono le solide fondamenta su cui poggia la vera Europa, quali sono i pilastri, gli archi e le volte in cui culmina l’edificio, e quale messaggio ci trasmette la decorazione sui timpani delle porte e sui capitelli. Si vedrà anche qual è l’effetto del passare del tempo, quali danni può aver recato e in che modo si debba intraprendere il restauro.

Un saggio storico, filosofico, religioso poderoso in cui l’autore ripercorre secoli di storia del Cristianesimo che ha rappresentato il solido fondamento per la costruzione di una realtà politica, territoriale, sociale e culturale, che si è dissolta in una mescolanza di intenzioni e scopi economici privi di qualsiasi solidità. È evidente come la “Nuova Europa” fluttui in una instabilità pericolosa che rischia di inghiottire quella che un tempo è stata la culla della civiltà occidentale.

Come scrive nell’incipit l’Autore:

Questo saggio è stato pubblicato per la prima volta in Spagna nel 2008; tre anni dopo, nel 2011, è uscita la seconda edizione. Dopo nove anni (e alcune ristampe) è giunto alla terza edizione (2020) e ora siamo felici di vederlo pubblicare anche in Italia.

In tutti questi anni sono accaduti eventi che hanno confermato molti aspetti sui quali avevo ragionato, come la progressiva penetra- zione islamica in Europa e l’altrettanto progressivo degrado morale della cultura occidentale. Allo stesso modo, sono emersi fattori nuovi e inaspettati, in particolare la crisi causata nel 2020 dal Covid-19, che ha sconvolto non solo la vita dell’Occidente, ma quella del mondo intero e la guerra in Ucraina.

L’analisi contenuta nel libro mantiene comunque la sua rilevanza, perché va oltre le vicissitudini storiche più recenti e si concentra sulle radici più profonde della nostra civiltà, nonché sul processo di decom- posizione di alcuni dei suoi pilastri fondamentali e nelle possibilità e speranze per il loro restauro. In ogni modo, questa nuova edizione è stata aggiornata.

Il fine di questo scritto è quello di cercare di rispondere alla doman- da di tante persone che chiedono luce in un mondo confuso e in un Occidente che sembra navigare in un mare tempestoso, in cui spesso è difficile trovare fari che fendano l’oscurità e porti in cui trovare rifugio.

